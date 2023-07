Der Sommer ist endlich in Deutschland angekommen, die Covid-19 Pandemie wurde für beendet erklärt und die realen Abenteuer warten endlich wieder außerhalb der eigenen vier Wände. Warum fällt es vielen Menschen nach drei anstrengenden Jahren dennoch so schwer, von Social Media wieder in ein aktives Leben zu starten? Stundenlang durch die Profile bedeutungsarmer Influencer zu scrollen und eifersüchtig auf deren vermeintlich tolles Leben zu schielen, ist eben oft einfacher als die eigene Freizeit selbst bunt zu gestalten. Außerdem hat sich gezeigt, dass private Beziehungen zu Freunden und Familie durch Lockdowns gelitten und wegen divergierenden Ansichten auf eine harte Probe gestellt wurden.