Urlaub mit dem Campervan erlebt seit Jahren einen Boom. Die Nachfrage nach Neufahrzeugen wächst zwar nicht mehr so explosionsartig wie in den Pandemie-Jahren, liegt aber immer noch auf hohem Niveau. Für die Vermieter hingegen wird das Jahr 2023 vermutlich erneut ein Rekordjahr, bei vielen sind die Buchungen auch für das Jahr 2024 bereits ausgereizt – zumindest in den Hauptreisezeiten. Doch auch für eine Elternzeit am Meer, den Europa-Trip in der Altersteilzeit oder gar für eine Workation-Auszeit im sonnigen Süden: Die kompakten Campervans bieten nicht nur ausreichend Komfort für den persönlichen Road-Movie, sondern auch eine Menge Flexibilität, weil man mit ihnen im Prinzip überall autark bleibt.

Camper-Ikone VW-Bulli

Nach wie vor ist der T6 California von VW für viele das Sinnbild für einen Freigeist-Urlaub auf vier Rädern. Entsprechend gut haben sich die großen Vermieter mit dieser Camping-Ikone ausgestattet. Für diesen Herbst wird voraussichtlich der T7 Multivan in der Variante California vom Band rollen und dann erneut für Massenbestellungen der Vermieter sorgen. Für die meisten, die vom freien Leben im eigenen California träumen, rechnet sich wegen des astronomischen Preises des T-Modells (70 000 Euro und mehr) als Neuwagen eher die Mietoption – schon dieses California-Erlebnis auf Zeit ist alles andere als günstig. Im Trend sind in diesem Jahr kompakte Vans mit Campingausstattung und Dachzelt. Sie sind flexibler bei den Tagesaktivitäten, passen auf Pkw-Parkplätze in Tiefgaragen, fahren sich wie ein ganz normaler Pkw und benötigen auf den inzwischen hochpreisigen Campingplätzen weniger Raum, was die Übernachtungskosten reduziert. Für die Camp-Mobile gibt es smarte Inneneinrichtungskonzepte, die alles beinhalten, was der Camper auf Zeit als Minimalausstattung auf Tour braucht: eine geräumige Schlafmöglichkeit (im Dachzelt), dazu einen Kühlschrank und Essplatz, die Kochstelle und geschickt aufgeteilten Stauraum. Mercedes Marco Polo, VW T6 California oder der kleine Konzernbruder Caddy California, der Opel Alpincamper Vivaro oder der Renault Yukon zeigen, wo die Reise der Hersteller hingeht.

E-Vans & Camper-Sharing

Zwar gibt es schon erste E-Campervans von Electric Brands, Pössl, Fiat, Nissan sowie vermutlich schon bald den vollelektrischen VW-Bulli ID:BUZZ, aber neben dem hohen Preis und der noch mauen Ladeinfrastruktur spricht derzeit die mangelnde Reichweite gegen hohe Verkaufs- beziehungsweise Vermietzahlen. Neben den klassischen Vermietern etablieren sich immer mehr Sharing-Portale. Eigentümer von Camper-Vans und Wohnmobilen bieten hier ihre Fahrzeuge an, um damit zur Finanzierung des eigenen Traums auf vier Rädern beizutragen. Die Portalbetreiber sorgen für transparente Preise, juristisch korrekte Buchungsformulare und den obligatorischen Versicherungsschutz als Standard-Produkt. Wer beim Sharing-Portal mietet, spart für gewöhnlich einiges im Vergleich zum professionellen Vermieter und erhält in der Regel eine individuelle und präzise Einweisung vom Eigentümer selbst, was gerade für Campervan-Neulinge ein unschätzbarer Vorteil ist.

Hier findet ihr eine Liste renommierter Anbieter von Miet-Campervans in Deutschland & Europa

1 ADAC.de / Wohnmobile Standorte: In ganz Deutschland, je nach Anbieter

In ganz Deutschland, je nach Anbieter Reiseländer: ganz Europa (außer Island, Bulgarien,Rumänien, Moldawien, Türkei, Zypern)

ganz Europa (außer Island, Bulgarien,Rumänien, Moldawien, Türkei, Zypern) Preis: Preis gemäß des jeweiligen Anbieters

Preis gemäß des jeweiligen Anbieters adac.de

2 Ahoi-Bullis.com Standorte: Hamburg & Celle/Hannover

Hamburg & Celle/Hannover Reiseländer: EU-Länder außer PL, LV, LT, EE, SK, HU, RO, CY, CZE), Norwegen, Island Schweiz

EU-Länder außer PL, LV, LT, EE, SK, HU, RO, CY, CZE), Norwegen, Island Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 79–150 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 79–150 Euro/Tag + Extras ahoi-bullis.com

3 Cali-Camper.de Standorte: 58 Standorte in ganz DE, 6 Standorte in Straßburg; auch Sharing-Angebote Europa, darunter: Athen, Sardinien,

58 Standorte in ganz DE, 6 Standorte in Straßburg; auch Sharing-Angebote Europa, darunter: Athen, Sardinien, Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 67–143 Euro/Tag

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 67–143 Euro/Tag cali-camper.de

4 Camperboys.de Standorte: München, Hamburg, Berlin, Stuttgart,Weilheim, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Halle,

München, Hamburg, Berlin, Stuttgart,Weilheim, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Halle, Reiseländer: EU-Länder, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, ehem. Jugoslawien

EU-Länder, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein, ehem. Jugoslawien Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 85–125 Euro/Tag + Gebühr 85 Euro

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 85–125 Euro/Tag + Gebühr 85 Euro camperboys.de

5 DRM.de Standorte: 13 Standorte in Deutschland, darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Lindau + eine Station in Freilassing

13 Standorte in Deutschland, darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Lindau + eine Station in Freilassing Reiseländer: EU-Länder (außer BGR, RO, GRC), Ausnahmen mit Genehmigung

EU-Länder (außer BGR, RO, GRC), Ausnahmen mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 69–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 69–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro + Extras drm.de

6 Erento.com Standorte: Vermietungsportal mit verschiedenen Anbietern in Europa

Vermietungsportal mit verschiedenen Anbietern in Europa Reiseländer: gemäß AGB des jeweiligen Anbieters

gemäß AGB des jeweiligen Anbieters Preis: Preise gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters

Preise gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters erento.com

7 Hanggtime.de Standorte: 9 Standorte in DE, darunter: Freiburg, München, Mainz, Köln, 15 Standorte in Europa, darunter: Dublin, Lissabon, Barcelona, Stockholm

9 Standorte in DE, darunter: Freiburg, München, Mainz, Köln, 15 Standorte in Europa, darunter: Dublin, Lissabon, Barcelona, Stockholm Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 65–85 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 65–85 Euro/Tag + Extras hanggtime.de

8 MCRent.de Standorte: 42 Standorte in DE, darunter: Berlin, Dortmund, Konstanz. 15 Stationen in Europa, darunter: Helsinki, London, Madrid, Rom

42 Standorte in DE, darunter: Berlin, Dortmund, Konstanz. 15 Stationen in Europa, darunter: Helsinki, London, Madrid, Rom Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung

Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 66–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro je nach Modell + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 66–135 Euro/Tag + Gebühr 99–129 Euro je nach Modell + Extras mcrent.de

9 Mein-Bulli.com Standorte: Durach (Allgäu), kleiner Vermieter mit älteren VW-Modellen

Durach (Allgäu), kleiner Vermieter mit älteren VW-Modellen Reiseländer: Europa

Europa Preis: saisonabhängig 89-99 Euro/Tag + Extras

saisonabhängig 89-99 Euro/Tag + Extras mein-bulli.com

10 Mietcamper.de Standorte: Bielefeld

Bielefeld Reiseländer: EU-Länder (außer EST, GRC, LVA, LTU, MLT, PL, RO, CZE), Schweiz

Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 38–110 Euro/Tag + Gebühr 39–125 Euro

Mietcamper.de

11 Miet24.de Standorte: Vermietungs-/Sharing-Portal mit verschiedenen Anbietern in Deutschland

Vermietungs-/Sharing-Portal mit verschiedenen Anbietern in Deutschland Reiseländer: gemäß AGB des jeweiligen Anbieters

gemäß AGB des jeweiligen Anbieters Preis: Preise gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters

Preise gemäß den Angaben des jeweiligen Anbieters Miet24.de

12 Multicamper.com Standorte: Edringen-Neckarhausen bei Heidelberg

Edringen-Neckarhausen bei Heidelberg Reiseländer: Europa, außereuropäisches Ausland außer Krisengebieten

Europa, außereuropäisches Ausland außer Krisengebieten Preis: saisonabhängig: 65-118 Euro/Tag

saisonabhängig: 65-118 Euro/Tag multicamper.com

13 Paulcamper.de Standorte: Sharing-Plattform mit 12 Standorten in Deutschland, darunter Stuttgart, Hamburg, Hannover, Deutschland, Berlin, München

Sharing-Plattform mit 12 Standorten in Deutschland, darunter Stuttgart, Hamburg, Hannover, Deutschland, Berlin, München Reiseländer: bestimmt der jeweilige Vermieter

bestimmt der jeweilige Vermieter Preis: Kastenwagen ab 57 Euro pro Tag

Kastenwagen ab 57 Euro pro Tag paulcamper.de

14 Rent-a-Bulli.de Standorte: Berlin

Berlin Reiseländer: EU-Länder, Albanien, Bosnien, Schweiz, Weißrussland, Montenegro, Serbien

EU-Länder, Albanien, Bosnien, Schweiz, Weißrussland, Montenegro, Serbien Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 57–159 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 57–159 Euro/Tag + Extras rent-a-bulli.de

15 Renteasy.de Standorte: 22 Standorte in DE, darunter: Berlin, Aachen, Nürnberg, Stuttgart. 11 Standorte in Europa, darunter: Birmingham, Amsterdam, Oslo

22 Standorte in DE, darunter: Berlin, Aachen, Nürnberg, Stuttgart. 11 Standorte in Europa, darunter: Birmingham, Amsterdam, Oslo Reiseländer: Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung

Europa, außereuropäische Länder mit Genehmigung Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 72–135 Euro + Gebühr 130 Euro + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 72–135 Euro + Gebühr 130 Euro + Extras rent-easy.de

16 Roadfans.de Standorte: 12 Stationen in Deutschland, darunter Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln

12 Stationen in Deutschland, darunter Hamburg, Berlin, München, Dresden, Köln Reiseländer: EU und außerhalb EU, Einschränkung: Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht

EU und außerhalb EU, Einschränkung: Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht Preis: z. B. 14 Tage im Oktober California für 1232 Euro ab München

roadfans.de

17 Roadsurfer.com Standorte: 19 Standorte in DE, darunter: Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart. 11 Standorte in Europa: Aix-Marseille, Malaga, Lissabon

19 Standorte in DE, darunter: Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart. 11 Standorte in Europa: Aix-Marseille, Malaga, Lissabon Reiseländer: EU-Länder, Norwegen, Island, Andorra, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Weißrussland, Schweiz

EU-Länder, Norwegen, Island, Andorra, Albanien, Mazedonien, Bosnien, Montenegro, Weißrussland, Schweiz Preis: je nach Saison, Modell, Mietdauer: 75–125 Euro/Tag + Extras

je nach Saison, Modell, Mietdauer: 75–125 Euro/Tag + Extras roadsurfer.com