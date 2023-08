Am "Schwimmbadfelsen" in Todtnau (gleich hinter dem Freibad) findet man ein recht abwechslungsreiches Kletter-Terrain vor, u.a. auch einen recht kurzen, aber durchaus interessanten Klettersteig, der auch für Anfänger ideal ist. Nach kurzem Aufstieg geht es in zwei Varianten entlang des Felsens bis zur Seilbrücke am Ende des kleinen Parcours. Variante 1 mit Schwierigkeiten A/B - Variante 2 mit kleinem Überhang in den Schwierigkeiten B/C. Leider ist Todtnau auch von Karlsruhe oder Stuttgart aus nicht gerade leicht und schnell zu erreichen - selbst aus dem nördlichen/mittleren Schwarzwald dauert die Fahrt dorthin fast 2 Stunden! Von Freiburg aus sind es ca. 40 min.

