Klettersteige im Trentino Via Ferrata Abenteuer in Italien

1/6 Klettersteig-Set: Moderne Klettersteigsets in Y-Form und mit Bandfalldämpfer, wie das Lacd Ferrata Pro Evo (70 Euro), lassen sich extrem leicht handhaben und verhindern Abstürze. Man befestigt sie am Gurt, ihre beiden Karabiner laufen am Drahtseil des Klettersteiges mit. Ist man einmal in das Set gefallen, muss es getauscht werden.