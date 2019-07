Outdoor-Podcast „Hauptsache raus!“ Jetzt den neuen Podcast anhören

Fjorde, Fjell und Friluftslif: In der 3. Folge unseres Podcasts gibt unser Ausrüstungsexperte Boris Gnielka viele Tipps rund ums Wandern in Schweden und Norwegen.

Hauptsache raus – damit ist schon ziemlich genau gesagt, um was es im OUTDOOR-Podcast geht: Wandern, Trekking, Paddeln, Radfahn – eben um alles, was draußen Spaß macht. Einmal im Monat gibt's eine neue Folge. Das können zum Beispiel Abenteuergeschichten sein, Experten-Interviews, Reisetipps oder auch Kaufberatungen rund um die Outdoor-Ausrüstung.

Ihr könnt den Podcast entweder gleich unten auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, Audio now

Folge 3: Fjorde, Fjell und Friluftslif – Wandern und Trekking in Skandinavien

Boris Gnielka Boris Gnielka, OUTDOOR-Ausrüstungsexperte, kennt Skandinavien in- und auswändig.

Grandiose Landschaften, helle Nächte, nette Menschen und gute gepflegte Wege – Schweden und Norwegen gehören zu den beliebtesten Trekking-Regionen in Europa. Boris Gnielka, bei OUTDOOR Ausrüstungsredakteur und erfahrener Skandinavienkenner, erzählt, was für ihn den Reiz an Skandinavien ausmacht, was man als Wanderer dort braucht und welche die besten Treks sind.

Folge 2: Kiwis und Keas und Kauri: Outdoor-Paradies Neuseeland

Ben Wiesenfarth Alex Krapp, OUTDOOR-Chefredakteur, unterwegs in Neuseeland.

Neuseeland gehört zu den Traumzielen vieler Outdoorer. Wir wollen wissen, was man vor Ort alles machen kann und was die besten Spots für Outdoorer sind. Unser Gesprächspartner dazu ist Alex Krapp, Chefredakteur des Outdoor-Magazins. Er kennt Neuseeland von vielen Trekking- und Paddeltouren.

Folge 1: Kaufst du noch, oder wanderst du schon? Von Stadtparkalpinisten und Arktisdurchquerern

Benjamin Hahn Frank Wacker, OUTDOOR-Ausrüstungsexperte, prüft Ausrüstung auf Herz und Nieren.

Unser Kollege Christian Zimek plaudert mit dem OUTDOOR-Redakteur und Ausrüstungsexperten Frank Wacker darüber, wie viel Hightech Outdoorer wirklich brauchen, und was es mit den diversen Materialien und Bauformen zum Beispiel von Wanderschuhen und Regenjacken auf sich hat.