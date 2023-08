Heimlich, still und leise ist in den letzten Jahren zwischen Berlin und Dresden ein neues Urlaubsidyll entstanden: das Lausitzer Seenland. Tagebaugruben wurden zu Seen geflutet, Ufer aufwendig renaturiert, Stätten der Industriekultur zu Besucherattraktionen ausgebaut. So entstand eine riesige Wasserlandschaft mit einer facettenreichen touristischen Infrastruktur. Camping: Damit begann einst der Tourismus in der Region – und bis heute sind einige der schönsten Plätze am Wasser den Zelt-Fans und Campern vorbehalten. Doch auch Freunde ausgefallener – und etwas komfortablerer – Unterkünfte werden hier fündig. Vom Safarizelt bis zum "Tiny House" auf Stelzen: Das sind die besten Glamping-Plätze für den Spätsommer!