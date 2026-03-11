Eggental: Mountainbiken zwischen Rosengarten & Latemar

Tagsüber rockst du die Trails, nachmittags lässt du den Tag bei Livemusik und Drinks entspannt ausklingen, bevor am letzten Abend auf einer Almhütte gefeiert wird. Ein Community-Treffpunkt, der seinen Namen vom berühmten Alpenglühen hat – der "Enrosadira". Kein Wunder, dass selbst Doppelolympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle ins Schwärmen gerät: "Ein Träumchen auf zwei Rädern."

Rosadira Bike Days – vom 10. bis 14. Juni Dich erwartet ein vielfältiges Programm mit geführten Touren für jedes Level – von der genussvollen Latemar Ronda mit Liftunterstützung bis zum anspruchsvollen Carezza-Trail. Mountain- und E-Mountainbiker können dort ihre Skills bei Fahrtechnik-Coachings verbessern, und in den Schrauber-Workshops gibt es viel Neues zu entdecken. Der Bike-Nachwuchs kommt mit spielerischen Angeboten ebenfalls voll auf seine Kosten – und ganz nebenbei genießt du auf dem Festival zahlreiche Südtiroler Spezialitäten.

Westsiders / Jens Vögele Das Rosadira-Bike-Paket inklusive aller Touren und Workshops ist direkt über die Partnerunterkünfte buchbar. Alle Infos findest du unter eggental.com/rosadira​



Mehr über die Region Das Eggental liegt in den Südtiroler Dolomiten, nur etwa 20 Autominuten von Bozen entfernt, und ist geprägt von den markanten Felsmassiven des Rosengartens und des Latemars, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Die Region bietet eine breite Palette an Möglichkeiten für Bergsportler, natürlich auch Wandern, Klettern und Klettersteige: von der entspannten Umrundung des kristallklaren Karersees bis zur schweißtreibenden Gipfeltour. Bezwinge den legendären Hirzelsteig direkt unter den senkrechten Wänden des Rosengartens oder begib dich auf eine Zeitreise in der Bletterbachschlucht, dem "Grand Canyon Südtirols":

Westsiders / Jens Vögele In Deutschnofen, Welschnofen und Umgebung warten viele Trails, Wege und Hütten auf abenteuerlustige Urlauber.