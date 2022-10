Essbare Pflanzen Edelkastanie

Pflanze: Edelkastanie

Lateinischer Name: Castanea sativa

Beschreibung

Colourbox.de Bäume der Edelkastanie können bis zu 35 m hoch werden.

Blätter: grün, bis zu 20 cm lang, länglich-lanzettförmig, gezähnter Rand

grün, bis zu 20 cm lang, länglich-lanzettförmig, gezähnter Rand Stamm: Durchmesser von bis zu 6 m möglich, längsrissige Borke, grau-braun

Durchmesser von bis zu 6 m möglich, längsrissige Borke, grau-braun Blüte: männliche und weibliche Blüten auf einer Pflanze. Die Früchte heißen Maronen und sind glänzende Nüsse. Sie befinden sich zu zwei oder zu dritt in einem stacheligen Fruchtbecher

männliche und weibliche Blüten auf einer Pflanze. Die Früchte heißen Maronen und sind glänzende Nüsse. Sie befinden sich zu zwei oder zu dritt in einem stacheligen Fruchtbecher Blütezeit: Juni

Sammelzeit

Von September bis Ende Oktober lassen sich Maronen ernten.

Verbreitung

Zur Römerzeit nach Mitteleuropa gebracht. Wächst bevorzugt in Weinbauregionen. Regionen: Europa, Westasien.

Ralf Bücheler Wandern unter Edelkastanien auf dem Pfälzer Weinsteig.

Zubereitung

Bekannt sind die Maronen von Weihnachtsmärkten. Sie sind kalorienreich und sättigen stark. Typischerweise röstet man sie über dem Feuer. Tipp: Dafür an der Seite einritzen, damit sie nicht platzen. Aus Maronen lässt sich glutenfreies Mehl herstellen, das sich auch für Allergiker eignet. Sie schmecken auch als süßes oder herzhaftes Püree, Suppe, als Füllung in Geflügel/Fleischgerichten o.ä. Wer sie süß bevorzugt, kann die geschälten Maronen auch in der Pfanne mit Zucker und Butter karamellisieren.

Anwendung

Kann bei Durchfall, Husten und Rheuma eingesetzt werden.

Merkmale/Besonderes

Die Bäume können über 1000 Jahre alt werden.

Unbedingt beachten/Vorsicht

Ist ungiftig. Vorsichtig muss man nur bei den Stacheln der Frucht sein.

Mehr über essbare Pflanzen erfahren: