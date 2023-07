Auch über die deutschen Grenzen hinaus warten atemberaubende Hängebrücken. So auch in den Alpen, genauer gesagt im Schweizer Engelberg. In einer Höhe von 3.041 Metern schwingt der Titlis Cliff Walk oberhalb von Engelberg. Damit ist die Konstruktion die höchstgelegene Hängebrücke Europas. Sie befindet sich in der Nähe der Bergstation der Titlis-Drehseilbahn, die einen auf eine Höhe von 3.020 Meter hinaufbringt. Der Eintritt für die Brücke ist kostenlos. Mehr Infos auch unter: tittlis.ch