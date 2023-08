Ähnlich wie beim Helinox Chair Two geht es auch beim Chair One oder Chair Zero zu. Hier fanden wir den Einsatzbereich aber klarer: Mit noch kleinerem Packmaß und dem Mini-Gewicht kannst du diese beiden Stühle eigentlich überall hin mitnehmen. Leider sind beide sehr kippelig/wackelig und sehr niedrig in der Sitzposition, sodass die Ultraleichtstühle von Helinox eigentlich nur auf Wander- und Trekkingtouren ihre Stärken ausspielen. Die beiden Stühle haben die gleichen Stärken und Schwächen, wobei der Chair Zero vorne liegt, da er noch leichter und kleiner ist als der Chair One.