Gute Plätze für eine Nacht Tolle Alternativen zum Campingplatz

Vor allem (Rad-)Wanderer mit Zelt finden hier ihren Traumplatz. Doch mittlerweile nehmen rund 125 der über 200 meist in Deutschland befindlichen Gastgeber auch (kleine) Campervans auf. Wie der Name andeutet, gibt es neben Höfen auch viele private Gärten sowie Vorgärten, die dir zum Übernachten freistehen. Die Gebühr wird pro Person bezahlt und beträgt meist zwischen fünf und zehn Euro. Witzig: In einigen Fällen kannst du auch mit deiner Arbeitskraft »zahlen«, also etwa Rasenmähen. Weitere Infos und Kontakt: Zeltzuhause.de