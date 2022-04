Anzeige AG1 von Athletic Greens Dein Vitaminkick für unterwegs

Wer viel unterwegs ist weiß: es ist nicht immer ganz einfach, dem Körper täglich alle wichtigen Nährstoffe zuzuführen. Hier kann AG1 dich unterstützen: die Kombination an Nährstoffen gibt dir Kraft von innen und optimiert deine Ernährung – auch on the go.

Ein Messlöffel AG1 ist vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln, die dabei helfen, Nährstofflücken¹ zu vermeiden ...

Fundamentale Ernährung einfacher gemacht



Einer, der das besonders gut weiß, ist der Abenteurer und Weltrekordhalter Jonas Deichmann: "Eine ausgewogene Ernährung ist auf meinen Abenteuern sehr schwierig. AG1 optimiert dabei meine tägliche Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und mehr.”

Jonas Deichmann Athletic Greens gehört für Jonas Deichmann zur täglichen Routine.

Auch die Trailrunnerin Kimi Schreiber ist Fan von AG1: "AG1 ist im Grunde so einfach und doch so komplex. Ein Messlöffel und ein bisschen Wasser und schon wandern 75 Vitamine, Mineralstoffe und weitere Nährstoffe in den Körper. Einmal AG1 am Tag und ich habe das Gefühl, mir und meinem Körper etwas Gutes getan zu haben."

Kimi Schreiber Genauso wie für Trailrunnerin Kimi Schreiber.

Ein weiterer Abenteurer und Outdoor Liebhaber, der nicht mehr auf AG1 verzichtet, ist Max Bube. Auf seinem YouTube Kanal gibt Max Einblick in seine vielen Fahrrad- und Lauf-Aktivitäten und inspiriert seine Community derzeit von Island aus:

Was AG1 so besonders macht

Das tägliche Ritual ist sehr einfach: 1 Messlöffel AG1 oder ein Travel Pack, 250-300ml Wasser (am besten eiskalt), geschüttelt oder gerührt – fertig! So schaffst du es, deinem Körper in nur 60 Sekunden viele wichtige Nährstoffe zuzuführen.



Dabei unterstützt es diverse Gesundheitsbereiche:

Immunsystem: Kupfer, Folate, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6, und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Kupfer, Folate, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6, und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Muskelerholung: Kupfer, Mangan, Selen und Zink und die Vitamine B2 (Riboflavin) und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Kupfer, Mangan, Selen und Zink und die Vitamine B2 (Riboflavin) und C tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Geistige Fitness: Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion und Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung bei.

Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion und Pantothensäure zu einer normalen geistigen Leistung bei. Knochen- und Herzgesundheit: Calcium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Zink, Proteine und Vitamin C tragen zur Erhaltung normaler Knochen und Thiamin zu einer normalen Herzfunktion bei.

Calcium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Zink, Proteine und Vitamin C tragen zur Erhaltung normaler Knochen und Thiamin zu einer normalen Herzfunktion bei. und viele weitere Bereiche



Produziert wird AG1 aus den hochwertigsten Inhaltsstoffen und unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in Neuseeland mit dem Ziel, die höchstmögliche Qualität und Wirksamkeit sicherstellen zu können. Im Laufe der letzten 10 Jahre wurde die Formel stetig perfektioniert, derzeit ist die 52. Iteration auf dem Markt (und die 53. bereits in Arbeit). Wie es zur Entstehung von Athletic Greens und dem Produkt AG1 kam und welche Vision Chris Ashenden verfolgt, kannst du außerdem auch in der kürzlichst erschienen Podcast Folge von Flowgrade mit Max Gotzler hören.

Positiver Einfluss auf Mensch und Umwelt

Bei Athletic Greens ist man bestrebt, den positiven Einfluss auf die Welt zu maximieren und die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem Materialverwendung, Warentransport und grundlegenden Geschäftspraktiken kontinuierlich evaluiert und verbessert werden.

Seit November 2021 ist Athletic Greens offiziell klimaneutral zertifiziert und verpflichtet sich zu hohen Qualitätsstandards um so einen Beitrag zum Schutz des Planeten zu leisten.

Zusammen mit Pachama unterstützt Athletic Greens das Projekt REDD+ der Brazil Nut Concessions in Peru um einen effektiven gemeinschaftsbasierten Naturschutz in dem Gebiet zu betreiben und schützt über 350.000 Hektar Wald vor Abholzung. Es ist vom VCS zertifiziert, um 14,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden.

Neben den Bemühungen, die CO2 Emmissionen zu minimieren und zu kompensieren, werden Verpackungsmaterialen stets optimiert, ein Verhaltenskodex für Lieferanten aufgesetzt und auch im sozialen Bereich engagiert sich Athletic Greens und stellt nahrhafte Mahlzeiten für Kinder in Not zur Verfügung.

Athletic Greens

Unterstütze deine tägliche Nährstoffversorgung, mit nur einem Löffel am Tag, und sei gewappnet für alle Abenteuer, die da draußen auf dich warten

Als Leser des outdoor Magazins erhältst du unter diesem Link kostenlos 10 praktische Travel Packs zu deiner ersten Abobestellung dazu. Damit bist du auch unterwegs immer und überall optimal versorgt.

Im Abo wird AG1 monatlich frei Haus geliefert. Die Lieferung kann jederzeit pausiert, das Abo gekündigt oder der Lieferrythmus angepasst werden. Zusätzlich dazu gibt es bei Athletic Greens eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie. Sollten dir AG1 also nicht behagen oder schmecken, kann es ganz einfach retourniert werden.

[1] Supplements sind natürlich nicht als Ersatz für einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil zu sehen sondern lediglich als Ergänzung dazu.