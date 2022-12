Egal ob du deinen Grill nur gelegentlich mal anwirfst oder ein leidenschaftlicher Grill-Profi bist, eine Grillschale kann dir in jedem Fall gute Dienste erweisen. Ganz egal, wie oft du den Grill anwirfst und ob du darauf Fleisch, Fisch, Gemüse oder Süßspeisen zubereitest: Auf einem Grill kannst du zahlreiche kulinarische Kreationen zaubern. Grillschalen bieten sich beispielsweise insbesondere bei kleinteiligem Grillgut an, das ansonsten leicht durch den Grillrost fallen könnte oder für vermehrt tropfendes Grillgut, das ansonsten zu starker Rauchbildung führen würde. Es bietet sich auch dann besonders an, wenn du dir die mühevolle Arbeit sparen willst, nach dem Grillen den Grill zu schrubben.

Grillschalen haben neben der leichten Reinigung noch weitere Vorteile zu bieten: Je nach Art der Schale können sie auch im Backofen und auf dem Herd eingesetzt werden oder als Aufbewahrungsbox fungieren. Worauf du beim Kauf achten solltest und worin sich die angebotenen Grillschalen voneinander unterscheiden, erfährst du in unserem Ratgeber. Zum Schluss warten noch interessante Fragen samt Antworten auf dich, die dir deine Entscheidung für die ideale Grillschale zusätzlich erleichtern werden.

Was ist eine Grillschale? Mit der Verwendung einer Grillschale gehört in Zukunft nerviges Schrubben des Grillrostes der Vergangenheit an. Eine Grillschale hat meist eine rechteckige Form und besteht entweder aus Aluminium oder Edelstahl – dabei sind Schalen aus Aluminium Einweg-Produkte, die nach der Benutzung entsorgt werden, wohingegen solche aus Edelstahl lange und oft benutzt werden können. Eine Grillschale verhindert, dass das austretende Fett bei Fleisch oder Fisch in die Hitzequelle gelangt und dadurch krebserregende Stoffe freisetzt. Die Schalen sind so konzipiert, dass sich das Fett in den Rillen am Boden sammelt. Empfindliches oder kleines Grillgut wie Hähnchen oder Garnelen, welches auf einem Grillrost leicht zerfallen würde, ist in einer Grillschale bestens aufgehoben. Auch bei Erwärmung verlaufendes Grillgut, wie beispielsweise Käse, sollte besser in einer Grillschale gegrillt werden, da es sonst durch den Rost laufen würde.

Was kann ich beim Kauf einer Grillschale berücksichtigen? Wir all kennen sie: die klassische Grillschale aus Aluminium. Sie ist günstig, leicht und kann nach dem Grillen einfach entsorgt werden. Wer jedoch nachhaltiger grillen möchte und eine Grillschale regelmäßig verwendet, für den bieten sich eher wiederverwendbare Modelle aus Edelstahl an. Sie sind korrosionsbeständig, lebensmittelecht und geschmacksneutral. Auch die anschließende Reinigung in der Spülmaschine ist bei den meisten Grillschalen möglich. Für welche Größe du dich entscheidest, hängt von der Größe deines Grills und der jeweiligen Nutzung ab. Je nach Anzahl der Personen, für die das Essen zubereitet wird, richtet sich auch die Größe. Doch auch das Grillgut sollte bedacht werden: Runde, hohe Grillschalen sind für klein geschnittenes Gemüse ideal, während sich flache besser für das Grillen von Fleisch und Fisch eignen. Grillschalen werden mit und ohne Lochmuster angeboten. Modelle mit Lochmuster gehören zur Grundausstattung eines jeden Grill-Fans. Austretendes Fett und Öl werden in den Rillen aufgefangen und verhindern, dass das Grillgut im eigenen Saft schwimmt und schön kross bleibt. Durch die Löcher im Boden der Grillschale wird Hitze und Rauch nach oben geleitet, wodurch Würstchen, Gemüse, Fleisch und Fisch besonders schnell und schonend zubereitet werden und der aromatische, rauchige Geschmack bleibt erhalten. Grillschalen ohne Lochmuster können dagegen auch als Aufbewahrungs- oder Warmhaltebox dienen und sind für Gerichte, die im eigenen Saft garen, ideal.

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Anwendungsmöglichkeiten und Handhabung genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Anwendungsmöglichkeiten

Je nach Art der Grillschale kann diese nicht nur auf Gas-, Elektro- oder Holzkohlegrill zum Einsatz kommen. Eine Grillschale ohne Lochmuster und mit hohem Rand kann auch als Auflaufform im Backofen verwendet werden. Einige von ihnen lassen sich auch als Aufbewahrungsbox für warme Gerichte oder kalte Nachspeisen nutzen.

Handhabung

Eine Grillschale sollte nicht nur über seitliche Griffe und über einen abnehmbaren Grillrost verfügen, sondern auch leicht in der Reinigung sein. Gerade nach einem langen Grillabend möchte sich niemand mehr ans Waschbecken stellen und die lästigen Reste mühevoll von der Grillschale abwaschen. Das Gute ist, dass sich die meisten Grillschalen einfach in der Spülmaschine reinigen lassen.

Diese Grillschalen haben wir für dich verglichen

Allrounder-Tipp KitchenCraft Edelstahl Bratenform, Bräter mit Grillrost, Gitterost für Backofen, Silber Edelstahl, Mittelgroß 37 x 28 cm Jetzt zu Amazon von KC BLUE Unverb. Preisempf. 23,42 € 16,80 € Grillschale mit Griffen Spülmaschinenfeste Grillschale aus Edelstahl, die sich nicht nur auf dem Grill verwenden lässt, sondern auch auf zahlreichen Kochfeldern und im Backofen.

In dieser Grillschale können saftiges Fleisch, knusprige Kartoffeln, knackiges Gemüse und vieles mehr zubereitet werden. Die Verwendung im Backofen sowie auf dem Herd ist ebenfalls möglich. Gearbeitet ist die Schale aus Edelstahl und kann nach Gebrauch leicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Ein weiteres Highlight ist der abnehmbare Rost. Dadurch stehen dir weitere Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung. An der Seite befinden sich praktische Griffe, welche die Grillschale komfortabel in der Handhabung machen.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ❌

Gewicht: 800 g

Größe: 37 x 28 cm

Marke: KC BLUE

Material: Edelstahl

Feuerfest: Bis 250°C

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅

Preis-Leistungs-Tipp GOURMEO BBQ Grillschalen 2er Set - Edelstahl Grillkorb Grillschale für den Aussenbereich - Zubehör Schale für Gemüse Fisch oder Fleisch - Für Gasgrill und Alle Anderen Grills Jetzt zu Amazon von GOURMEO Derzeit nicht verfügbar Die spülmaschinentauglichen Grillschalen Hochwertige und universal einsetzbare Grillschalen im Doppelpack, die über ein verbessertes Lochmuster verfügen und Platz für Fleischwaren, Gemüse und Kartoffeln bieten.

Die Grillschalen aus Edelstahl sind hitzebeständig bis 1.000 °C und lassen sich im Ofen, Grill und Gefrierschrank einsetzen. Die abgerundeten Ecken sorgen für eine sichere Anwendung. Dank des verbesserten Lochmusters können kleinere Lebensmittel auf dem Grill zubereitet werden, ohne dass sie in die Glut fallen. Nach Gebrauch können die pflegeleichten Grillschalen in der Spülmaschine gereinigt werden.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ✅

Gewicht: 670 g

Größe: 35 x 2,7 x 24 cm

Marke: GOURMEO

Material: Edelstahl

Feuerfest: Bis 1.000°C

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅

Mengen-Tipp Mamatura XL Aluschalen [Aluschalen groß] 25x Grillschale Alu, Aluminium Schale, Alu-Tropfschale Grill, Weber Grill-Schale | Weber Alu Tropfschalen groß | Alu Schale, Alu Grillschalen groß 32 x 22cm Jetzt zu Amazon von Mamatura 19,99 € Die Einweg-Grillschalen Alu-Grillschalen im Set (25 Stück), die durch ihr leichtes Eigengewicht besonders fürs Grillen unterwegs geeignet sind.

Grillschalen aus Italien für eine Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten – ganz egal ob im Backofen, auf dem Grill oder als Aufbewahrungsbox. Jede Grillschale kann bis zu dreimal wiederverwendet werden. Bei starken Verunreinigungen können die Grillschalen in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Tiefe der Schalen beträgt vier Zentimeter, ihr Fassungsvermögen je 2,1 Liter.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ❌

Gewicht: 610 g

Größe: 32 x 22 x 4 cm

Marke: Mamatura

Material: Aluminium

Feuerfest: Keine Angabe

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅

Premium-Tipp Weber Style 6435 Professional-Grade Grill Pan Jetzt zu Amazon von Weber Unverb. Preisempf. 32,21 € 27,41 € Die langlebige Grillschale Mit dieser Grillschale verleihst du deinen Gerichten ein unverwechselbares, rauchiges Grillaroma – für alle Holzkohlegrills ab 57 Zentimeter Durchmesser.

Die Weber Grillpfanne besteht aus Edelstahl und eignet sich sowohl für Gas- als auch Holzkohlegrills. Die Grillschale ist feuerfest und pflegeleicht, denn die Reinigung kann im Anschluss deine Spülmaschine erledigen. In der Grillschale lassen sich neben Fisch und Fleisch auch Kartoffeln und Gemüse braten. An den Seiten befinden sich Griffe, sodass die Schale bequem zu tragen ist: daher volle Punktzahl was die Handhabung betrifft.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ✅

Gewicht: 990 g

Größe: 44,2 x 30 x 3,7 cm

Marke: Weber

Material: Edelstahl

Feuerfest: Keine Angabe

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅

Preis-Tipp Broszio Durandal Grill Auflaufform Alternative für den Backofen und Grill | Ofenform für nahezu alle Grill und Öfen geeignet (Garschale 1,5 L) Jetzt zu Amazon von Broszio Unverb. Preisempf. 12,99 € 9,99 € Schadstofffreie und leichte Grillschale Hitzebeständige Grillschale mit Antihaftbeschichtung, geringem Eigengewicht und breitem Anwendungsgebiet.

Komfortable Grillschale, die sich leicht reinigen lässt und hitzebeständig bis 260°C ist. Das Innere der Grillschale wurde mit einer Antihaftbeschichtung überzogen und verhindert so ein Ankleben von Grillgut. Die Grillschale kann auch im Backofen verwendet werden, um Gemüse, saftige Braten oder andere Lebensmittel zu garen. Die Kapazität der Grillschale beträgt 1,5 Liter.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ❌

Gewicht: 120 g

Größe: 28 x 18 x 3 cm

Marke: Broszio

Material: Keine Angabe

Feuerfest: Bis 260°C

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅

Marken-Tipp Weber 6481 Deluxe Gemüsekorb 19x24 cm, Grillkorb, für Fisch, Fleisch und Gemüse, aus Edelstahl Jetzt zu Amazon von Weber Unverb. Preisempf. 28,99 € 18,41 € Grillschale mit hohem Rand Passende Grillschale für alle Holzkohle-, Gas und Elektrogrills. Dank ergonomisch geformten Griffen kann die Schale leicht vom Grill genommen werden.

Qualitativ hochwertige Grillschale der Firma Weber, die durch eine außerordentliche Verarbeitung begeistert. Das perfekt angeordnete Lochmuster sorgt dafür, dass die Hitze gut in Fleisch und Gemüse gelangt und gegart wird. Die Grillschale hat einen extra hohen Rand, wodurch sich größere Portionen Gemüse auf einmal zubereiten lassen. Die aus Edelstahl gearbeitete Grillschale ist rostbeständig und spülmaschinenfest.

Anwendungsmöglichkeiten: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lochmuster: ✅

Gewicht: 460 g

Größe: 24 x 19 x 6 cm

Marke: Weber

Material: Edelstahl

Feuerfest: Keine Angabe

Hitzebeständig: ✅

Lebensmittel geeignet: ✅ Was kann ich in einer Grillschale alles zubereiten? In einer Grillschale kann so gut wie jedes Grillgericht zubereitet werden. Egal, ob Fischfilet, Fleisch, Brot oder Gemüse. Besonders praktisch ist sie für kleineres Grillgut, da dieses so nicht durch den Rost fallen kann. Grillschalen mit geschlossenem Boden können auch zum Zubereiten von Schmorgerichten verwendet werden. Auch das Grillen von Grillkäse gelingt in einer Grillschale ausgezeichnet.

Für wen eignet sich eine Grillschale? Wiederverwendbare Grillschalen eignen sich für alle, die gesund, praktisch und umweltfreundlich grillen möchten. Wird ohne Grillschale gegrillt, tropft das Fett des Fleisches in die Glut, was schnell zu gesundheitsgefährdenden Schadstoffen führen kann. In einer Grillschale ohne Lochmuster wird der Bratensaft aufgefangen, was zusätzlich den Vorteil hat, dass dieser für Saucen weiterverarbeitet werden kann.

Wie wird eine Grillschale gereinigt? Grillschalen können leicht per Hand mithilfe von Spülmittel gereinigt werden. Ist eine Grillschale jedoch komplett eingebrannt, hilft es nur noch, die Schale einige Zeit in Wasser einzuweichen. Danach kannst du mit einer Stahlwolle die hartnäckigen Reste abschrubben. Im Anschluss kann diese bedenkenlos in die Spülmaschine gegeben oder per Hand abgewaschen werden.