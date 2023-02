Die P.A.C. TR 4.1 in unserem Praxistest

TR 4.1 Trekking Merino Compression Pro – so lautet die vollständige Bezeichnung der in Deutschland gefertigten P.A.C. Socken. Wie der Name verrät, sitzen sie eng und fest, was die Durchblutung fördert und Faltenbildung verhindert. Mit einer flauschigen Polsterung können diese Wandersocken nicht punkten, dafür aber mit einer Ausrüstung gegen Zecken und Mücken, die sich auf zig Touren bewährt hat. Auch die kurze Trockenzeit des selbst nach Dutzenden Wäschen und Hunderten von Kilometern knötchenfreien Materials fiel uns bei diesen Wandersocken positiv auf – ebenso wie der trotz Top-Qualität günstige Preis.