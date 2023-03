Die Recco im Dauertest

Ob Lappland-Trek oder alpine Hochtour, ob Schneegriesel oder Sommerhitze: Die Guide Pant Recco von Tatonka war die letzten zwölf Monate fast immer im Einsatz und erwies sich als äußerst vielseitig. Das liegt vor allem an ihrem gut mit Wachs imprägnierbaren, wind- und nieselregenfesten Polycottonstoff sowie an den Seitenzippern. Sie reichen fast bis zum Knie und lassen geöffnet kühlende Luft an die Haut. Auch der Sitz der mit elastischen Einsätzen bestückten Hose überzeugt. Am Gesäßbesatz bildeten sich mit der Zeit zwar Knötchen, doch die stören die Funktion nicht. Bund und Beinweite lassen sich per Klett verstellen, die Beintaschen bieten viel Stauraum, das Material trocknet fix. Erhältlich auch in Kurz- und Langgrößen.