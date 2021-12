Anzeige CL Pocket von SWAROVSKI OPTIK Wenn das Abenteuer ruft

Wann wird aus einem Hobby eine Leidenschaft? Wann wird aus einem Wochenendausflug ein einwöchiger Aufenthalt, bei dem man noch etwas Weiteres entdecken will? Wann wird aus dem, was wir lieben, ein Ausdruck dessen, was wir sind? Und wann beginnen die Hilfsmittel, die wir für unsere Erkundungen nutzen, unser Lebensgefühl zu charakterisieren? – An diesem Punkt im Werdegang eines Reisenden ist kaum eine Anschaffung lohnender als ein Fernglas.

SWAROVSKI OPTIK Wenn das Abenteuer ruft, muss ein Fernglas mit dabei sein!

Denn ein Fernglas ist in der Regel gut tragbar, leicht und wasserdicht. Außerdem kann es offenbaren, was anderen entgangen ist und uns auf Tour Entdeckungen vor Augen führen, die wir mit unseren Sinnen allein gar nicht mehr erfassen können!

SWAROVSKI OPTIK Mit der jüngsten Generation des CL POCKET hat SWAROVSKI OPTIK sein Erfolgsprodukt von Grund auf neu designed.

Die Natur in der Tasche

"Das Gute ständig verbessern" lautet der Leitsatz von SWAROVSKI OPTIK vom ersten Tag an. Bereits seit 1989 zählen Kompaktferngläser zu den erfolgreichsten Produkten des Tiroler Familienunternehmens und haben sich zu treuen und verlässlichen Begleitern für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt.

Das CL Pocket ist ein faltbares Kompaktfernglas mit einzigartiger optischer Qualität. Es ist robust, bietet höchsten Sehkomfort und liegt perfekt in der Hand. Erhältlich ist der kleine, leistungsstarke Alleskönner seit Anfang 2021 im ausgewählten Fachhandel und im e-Shop auf SWAROVSKIOPTIK.com

SWAROVSKI OPTIK Mit nur 350 g und einer Länge von 110 mm spart das CL Pocket Volumen und Gewicht und passt in jede Tasche.

Die Einsatzmöglichkeiten des neuen CL Pocket sind nahezu unbegrenzt: vom entspannten Wandern, über anspruchsvolle Bergtouren bis hin zu abenteuerlichen Reisen – das Kompaktfernglas ist Weltklasse in der Kompaktklasse und der ideale Begleiter für alle Naturbegeisterten. Die hochpräzise Optik gewährleistet entspanntes Beobachten ohne Ermüdung der Augen und liefert einzigartige Seherlebnisse bis ins kleinste Detail. Das Fernglas verfügt über ein großes Sehfeld und ist zu 100 Prozent brillenträgertauglich. Die brillante Randschärfe und hohe Transmission erzeugen kontrastreiche, scharfe und farbechte Bilder für unvergessliche Beobachtungserlebnisse.

Weitere Vorteile des CL Pocket Fernglases:

Immer zur Hand: Hoher Bedienkomfort durch ein intelligentes, ergonomisches Produktdesign sowie der griffige Gehäuseschutz garantieren ein angenehmes Beobachten. Mit nur 350 g und einer Länge von 110 mm spart das CL Pocket Volumen und Gewicht und passt in jede Tasche. Das moderne Design in den Farben grün oder anthrazit ermöglicht in Kombination mit den Zubehörpaketen ein individuelles Zusammenstellen des Produktes nach eigenen Wünschen.

Hoher Bedienkomfort durch ein intelligentes, ergonomisches Produktdesign sowie der griffige Gehäuseschutz garantieren ein angenehmes Beobachten. Mit nur 350 g und einer Länge von 110 mm spart das CL Pocket Volumen und Gewicht und passt in jede Tasche. Das moderne Design in den Farben grün oder anthrazit ermöglicht in Kombination mit den Zubehörpaketen ein individuelles Zusammenstellen des Produktes nach eigenen Wünschen. Für Draußen gebaut: Die robuste Bauweise – mit faltbarem Brückendesign und stabilem Aluminiumgehäuse – schützen die fein justierte Optik. Dazu verhindert die Edelgasfüllung das Eintreten von Wasser und Staub in das Fernglas. Dank seiner Eigenschaften ist das CL Pocket bei richtiger Pflege ein äußerst langlebiges und damit nachhaltiges Produkt.

SWAROVSKI OPTIK Erhältlich ist das CL Pocket in den Farben Grün und Anthrazit, zu Preisen ab 780 Euro.

Lieferumfang SWAROVSKI OPTIK CL Pocket

Wählen könnt ihr beim CL Pocket zwischen den beiden Vergrößerungen 8x25 oder 10x25. Im Lieferumfang enthalten sind eine Funktionstasche, ein Trageriemen, ein Mikrofasertuch sowie ein Okularschutzdeckel.

SWAROVSKI OPTIK Die schicke Funktionstasche des CL Pocket schützt das Fernglas im Rucksack.

Protect what you love – optische Brillanz dank regelmäßiger Reinigung

Das CSO Linsenreinigungsset Optik ermöglicht eine gründliche und schonende Reinigung aller optischen Linsen. Das Set besteht aus einem Linsenreiniger, einem Reinigungspinsel, einem Blasebalg und zwei Mikrofasertüchern, verpackt in einer hochwertigen Tasche. Die Mikrofasertücher und die Tasche sind bei 40° in der Waschmaschine waschbar. Die Glasflasche mit Linsenreiniger kann im ausgewählten Fachhandel wieder befüllt werden. Kunststoffe wurden größtenteils durch alternative Materialien wie zum Beispiel Bambus oder Glas ersetzt.

