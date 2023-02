In diesem Artikel: Was für Stromgenerator-Typen gibt es?

Was gibt es beim Kauf von Stromgenerator-Typen zu berücksichtigen?

Diese Stromgenerator-Typen haben wir für dich verglichen

Worin bestehen die Unterschiede zwischen Stromerzeuger, Stromaggregat und Generator?

Welcher Stromgenerator-Typ eignet sich für Camping?

Muss ein Stromgenerator gewartet werden?

Fazit

Suchst du nach einem Stromerzeuger für den Campingplatz, für zu Hause, für den heimischen Garten oder doch für dein Wohnmobil? Durch das vielfältige Angebot kann sich die Auswahl des richtigen Generators schwierig gestalten. Wir helfen dir dabei einen Überblick über die verschiedensten Stromerzeuger zu geben, damit dir die Kaufentscheidung einfacher fällt. Stromgeneratoren verbinden viele Menschen vermutlich mit Camping. Diese Form des unabhängigen Urlaubs erfreut sich seit Jahren zunehmender Beliebtheit. Stromgenerator-Typen machen das Camping komfortabler und versorgen Kaffeemaschine, Musikbox, Ventilator und etliche andere Geräte mit Strom. Doch nicht nur beim Camping kommen sie zum Einsatz. Auch beim Renovieren von Wohnungen/Häusern, auf Baustellen, in Gartenlauben, auf Events und beim Straßenbau sind sie unverzichtbar. Um bei eventuellem Stromausfall gerüstet zu sein, werden Stromgeneratoren heutzutage gerne als Notreserve an das Haussystem angeschlossen. Denn mittlerweile geht in Deutschland ohne Strom so gut wie gar nichts mehr. In unserem Vergleich findest du fünf unterschiedliche Stromgenerator-Typen, die sich für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten verwenden lassen.

Was für Stromgenerator-Typen gibt es? Stromerzeuger bestehen aus einem Verbrennungsmotor (Diesel oder Benzin) und einem Generator. Der Verbrennungsmotor wandelt die entstehende Wärmeenergie in mechanische Energie um. Diese wird im Generator in elektrische Energie umgewandelt und fließt in Form von Strom an die jeweiligen Verbraucher. Es gibt aber auch Stromerzeuger, die mit Gas oder Solarenergie betrieben werden. Genauere Informationen zu den einzelnen Typen werden im Folgenden genauer erläutert.

Inverter-Stromgenerator:

Diese Art von Stromgenerator besteht aus Verbrennungsmotor, Generator, elektrischem Gleichrichter und Wechselrichter. Der Strom (Wechselstrom) wird vom Generator erzeugt und erst in Gleichstrom und dann wieder zurück in Wechselstrom umgewandelt. Das hat den Vorteil, dass Strom immer eine exakte 230-Volt-Spannung bei einer Frequenz von 50 Hertz aufweist. Ganz egal, wie schnell der Motor läuft. Ideal für das Betreiben von empfindlichen Geräten wie Laptops, Smartphones und Fernseher.

Benzin-Stromgenerator:

Ein Benzin-Generator wird, wie der Name schon verrät, mit Benzin betrieben. Über einen Seilzug oder einen elektrischen Anlasser wird das Gerät gestartet und kommt überwiegend zu Hause, auf Baustellen oder in Gartenlauben zum Einsatz. Die Geräte sind kompakt gestaltet und erzeugen nur wenig Lärm. Die jeweilige Leistung kann 1.500 Watt bis 6.000 Watt betragen.

Diesel-Stromgenerator:

Diese Geräte haben enorme Power und kommen vor allem auf Baustellen, Festivals und im Straßenbau zum Einsatz. Sie erzeugen durch ihren großen Motor deutlich mehr Lärm als andere Geräte. Gestartet werden sie mit einem Anlasser und verfügen über alle Stromarten: einphasig, dreiphasig oder gemischt. Der Viertaktmotor kann problemlos bis zu zehn Kilowatt Strom liefern und mehrere Geräte mit Strom versorgen – ohne Leistungseinbruch. Dank Rollen und Griff können die schweren Diesel-Stromgeneratoren leicht bewegt werden.

Powerstation:

Eine Powerstation ist eine tragbare Batterie und kommt überwiegend beim Camping zum Einsatz. Sie hat im Vergleich zu einer Powerbank deutlich mehr Energie und versorgt sämtliche Haushaltsgeräte im Notfall mit Strom. Das Aufladen der Powerstation erfolgt auf verschiedenste Weise. Die kostengünstigste ist über Solar. Die dafür enthaltenen Panel sind im Lieferumfang enthalten. Das Herzstück, die Batterie, ist in einem wetterfesten Gehäuse verbaut, sodass sie vor Staub, Wasser und Schmutz geschützt ist. An der Powerstation selbst befinden sich mehrere Anschlüsse, mit denen sich verschiedene Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen lassen.

Hybrid-Stromgenerator:

Ein Hybrid-Stromgenerator verfügt über einen Tank für Benzin und einen Anschluss für Gasflaschen. Die Funktionsweise eines Hybriden ist gleich wie die eines Benzin-Generators. Wird der Hybride ausschließlich mit Benzin betrieben, hat er deutlich mehr Power zur Verfügung als mit Gas. Möchtest du einen sparsamen, leisen Betrieb, dann kannst du einfach die Gasflasche anschließen und ihn zum Beispiel auf dem Campingplatz nutzen. Das Wechseln der Kraftstoffart kann während des Betriebs erfolgen.

Was gibt es beim Kauf von Stromgenerator-Typen zu berücksichtigen? Je nach dem für welchen Einsatzzweck und -ort du einen Stromgenerator suchst, werden verschiedene Typen angeboten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich in Funktionen, Antrieb, Kraftstoffverbrauch und Preis. Aber auch die Anzahl der Anschlüsse ist nicht bei jedem Gerät gleich. Um möglichst viele elektronische Geräte mit Strom zu versorgen, sollte der Generator über mindestens zwei 230-Volt-Anschlüsse verfügen. Optional sind USB-A, USB-C und 400-Volt-Steckdosen. Aber auch die Energiekapazität und die abgegebene Energiemenge, die in Wattstunden angeben wird, ist zu berücksichtigen. Wird das Gerät oft bewegt oder transportiert, spielen die Größe und das Eigengewicht eine wichtige Rolle. Weitere Aspekte sind integriertes Sicherheitssystem, Display, Kraftstoffanzeige, Marke, Design und Lieferumfang.

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Dauerleistung, Lautstärke und Laufzeit genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Dauerleistung

Um Kühlschränke, Klimaanlagen, Kochfelder, Baugeräte oder dergleichen mit Strom zu versorgen, benötigt es einiges an Energie. Ganz egal ob Powerstation oder Generator. Die Leistung beider Varianten entscheidet, wie lange und bis zu welcher Leistungsangabe die angeschlossenen Verbraucher mit Strom versorgt werden können. Die maximale Dauerleistung ist in unseren Tabellen unter dem jeweiligen Produkt zu finden. Je höher dieser Wert (Watt) ist, desto besser.

Lautstärke

Um einen Stromgenerator auf dem Campingplatz oder im heimischen Garten zu betreiben, sollte er möglichst leise sein. Keiner möchte permanent Lärm ausgesetzt sein. Besonders leise Geräte sind Inverter und Powerstationen. Die Lautstärke der einzelnen Stromerzeuger wird in Dezibel angegeben.

Laufzeit

Die Laufzeit eines Generator-Typen richtet sich nach dem Fassungsvermögen des Tanks und der Dauerleistung des Aggregats. Einige verfügen über einen Eco-Modus, indem der Generator nur einen Liter Kraftstoff in der Stunde benötigt. In diesem Modus kann das Gerät bis zu zwölf Stunden Strom liefern, was den Vorteil hat, dass du nachts nicht aufstehen musst, um den Tank zu füllen.

Diese Stromgenerator-Typen haben wir für dich verglichen

Leistungs-Tipp maXpeedingrods Inverter Stromgenerator 3300W Benzin 4 Takt mit USB und 230 V Steckdosen Superleise und leicht als Notstromaggregat für Camping Reise Garage Wohnwagen Baustelle Jetzt zu Amazon von maXpeedingrods Unverb. Preisempf. 919,99 € 789,00 € Stromgenerator mit LED-Warnung Leistungsstarker Inverter-Stromgenerator, der über einen Tragegriff verfügt und durch seine Dauerleistung von 3.000 Watt begeistert.

Der kompakte Stromgenerator hat einen vier Liter fassenden Benzin-Tank, ein breites LED-Warnsystem, einen multifunktionalen Bedienknopf, einen Seilzugstarter und mehrere Steckdosen (2 x 230 V 16 Ampere, 1 x 12V DC Steckdose, 2 USB-Anschlüsse). Im Eco-Modus kann der Inverter deine Haushaltsgeräte für bis zu zwölf Stunden mit Strom versorgen. Ganz egal ob Mikrowelle, Kühlschrank, Klimaanlage, Backofen, Kaffeemaschine oder Laptop. Sämtliche Geräte mit einer maximalen Dauerlast von 3.000 Watt werden mit dem leichten (21 Kilogramm) Generator versorgt. Ideal für Camping, Baustellen, Wohnmobile und Eigenheim.

Dauerleistung: ⭐⭐⭐⭐

Lautstärke: ⭐⭐⭐⭐⭐

Laufzeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Generator-Typ: Inverter-Stromgenerator

Gewicht: 21 kg

Größe: 48 x 29 x 44 cm

Marke: maXpeedingrods

Motortyp: Viertaktmotor

Leistung: 3.330 W

Preis-Tipp Morleos Generator 3.500 Watt 6,5 PS Stromgenerator Stromerzeuger Notstromaggregat Strom | Benzin, 12l Tank | 35 Kg | 3x230V + 1x400V | 66 dB(A) in 7m Entfernung | 4-Takt Moto Jetzt zu Amazon von Morleos Unverb. Preisempf. 384,95 € 269,90 € Benzin-Stromgenerator mit langer Laufzeit Benzin-Stromgenerator mit automatischer Leerlaufregelung, integriertem Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandmessstab.

Der leistungsstarke Benzin-Stromgenerator kommt inklusive Anleitung und Zündkerzenschlüssel und verfügt über drei 230-Volt- und eine 400-Volt-Steckdose. Er ist ideal, um an abgelegenen Orten oder bei Stromausfällen die elektronischen Geräte mit Strom zu versorgen. Angetrieben wird der Stromerzeuger von einem 3.500-Watt-Viertaktmotor, der bei 2/3-Auslastung nur 1,2 Liter Benzin pro Stunde benötigt. Der Benzintank fasst einen Inhalt von zwölf Litern, welcher für circa zehn Stunden ausreicht. Über die integrierte Tankanzeige hast du den Inhalt stets im Blick.

Dauerleistung: ⭐⭐⭐⭐

Lautstärke: ⭐⭐⭐⭐⭐

Laufzeit: ⭐⭐⭐⭐

Generator-Typ: Benzin-Stromgenerator

Gewicht: 35 kg

Größe: 59 x 4,5 x 43,5 cm

Marke: Morleos

Motortyp: Viertaktmotor

Leistung: 3.500 W

Solar-Tipp ALLPOWERS S2000 1500Wh Tragbares Powerstation 2000W (Spitze 4000W) AKKU Solargenerator Mobiler Stromspeicher Power Station mit 2x 200W Faltbares Solarpanel für Outdoor Home Notfall Camping RV Reise Jetzt zu Amazon von ALLPOWERS 2.199,99 € Der unabhängige Stromgenerator Die Powerstation wird im Set geliefert und kann bis zu elf Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Via Solarpanel ist sie in 3,5 Stunden voll aufgeladen.

Powerstation mit wasserdichtem Solarpanel, die sich nicht nur für das Aufladen von Smartphone und Laptop eignet, sondern auch größere Geräte wie Kühlschrank, Kaffeemaschine und Mixer mit Strom versorgt. Die Nennleistung beträgt 2.000 Watt bei einer Spitzenleistung von 4.000 Watt. Sie erzeugt eine reine Sinuswelle, die über vier AC-Steckdosen abgegeben wird. Weitere Anschlüsse sind USB-A und USB-C. Ein absolutes Highlight ist das Aufladen der Powerstation. Dies kann über fünf verschiedene Wege erfolgen. Die schnellste Methode ist via Steckdose. Innerhalb von nur zwei Stunden ist die Powerstation vollständig aufgeladen und kann mehrere Stunden Energie liefern. Über die mitgelieferten Solarpanel wird die Batterie in nur 3,5 Stunden aufgeladen – und das kostenlos. Das Gehäuse ist robust gestaltet und verfügt über zwei Griffe, wodurch die Station zu zweit einfach manövriert werden kann. Dank der fortschrittlichen App-Funktion kannst du jederzeit die Powerstation von unterwegs aus überwachen und bedienen. Sämtliche Informationen werden auch auf dem Display der Powerstation angezeigt.

Dauerleistung: ⭐⭐⭐⭐

Lautstärke: ⭐⭐⭐⭐⭐

Laufzeit: ⭐⭐⭐⭐

Generator-Typ: Powerstation

Gewicht: Powerstation: 14,5 kg, Solarpanel: 6,3 kg

Größe: Powerstation: 37,5 x 24,5 x 25 cm, Solarpanel: 223 x 65 cm

Marke: ALLPOWERS

Motortyp: Batterie

Leistung: 4.000 W

Marken-Tipp Scheppach Diesel Stromerzeuger | Elektrostart | 7,7PS | 5000W | 2x 230V, 1x 400V Steckdose | 16L Tank | AVR System | Stromgenerator SG5200D inkl. Fahrvorrichtung Jetzt zu Amazon von Scheppach Unverb. Preisempf. 2.199,00 € 1.798,00 € Leistungsstarker Diesel-Stromgenerator Diesel-Stromgenerator mit luftgekühltem 7,7-PS-Viertakt-Motor, AVR-System mit Überlastschutz, Ölwächter und Elektrostart.

Der in Deutschland hergestellte Diesel-Stromgenerator hat einen Tankinhalt von 16 Litern und wurde mit Fahrvorrichtung und Handgriff ausgestattet. Er lässt sich ganz einfach per Elektrostarter starten und versorgt sämtliche Geräte mit einer maximalen Stromleistung von 5.000 Watt (400 Volt). Dank eines Kraftstoffverbrauchs von nur 1,43 Liter in der Stunde hält eine Tankfüllung mehr als elf Stunden. Der Diesel-Generator hat einen 400-Volt-, zwei 230-Volt- und einen 12-Volt-DC-Anschluss. Ganz egal, ob beim Camping, im Gartenhaus, bei einem Event oder auf der Baustelle: Der autarke Stromversorger hat eine lange Lebenszeit, ein stabiles Gehäuse und ordentlich Power.

Dauerleistung: ⭐⭐⭐⭐

Lautstärke: ⭐⭐⭐⭐

Laufzeit: ⭐⭐⭐⭐

Generator-Typ: Diesel-Stromgenerator

Gewicht: 149 kg

Größe: 90,5 x 52,5 x 69 cm

Marke: Scheppach

Motortyp: Viertakt-Motor

Leistung: 5.000 W

Spezial-Tipp Könner & Söhnen KS 3000G - Hybrid Benzin-LPG 4-Takt Stromerzeuger, Kupfer Generatoren 3000 Watt, 16A, 230V, Generator für Kleinhaus, Garage oder Camping Jetzt zu Amazon von K&S Könner&Söhnen 689,00 € Hybrid-Stromgenerator mit Druckminderer Hybrid-Generator inklusive Anleitung, Zündkerzenschlüssel, Abdeckkappen, Anti-Vibrationsträger, Befestigungsschraube und Zündschlüssel.

Der Generator wird in Deutschland hergestellt und überzeugt durch eine außerordentliche Verarbeitung. Er kann sowohl mit Benzin als auch mit Gas betrieben werden. Sämtliche Anschlüsse für den Betrieb mit Gas sind im Lieferumfang enthalten. Die Nennleistung beträgt 7.500 Watt, was für Baumaschinen, Haushaltsgeräte und Camping-Geräte völlig ausreicht. Selbst Klimaanlagen können mit dem Generator betrieben werden. Das robuste und stoßsichere Gehäuse schützt den Generator vor Beschädigung. Bei einer 50-prozentigen Belastung versorgt dich der Hybrid-Generator bis zu 15 Stunden mit Strom. Weitere Highlights sind 25-Liter Benzin-Tank, automatischer Spannungsregler, Ölmangelsicherung und Überlastschutzschalter.

Dauerleistung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Lautstärke: ⭐⭐⭐⭐⭐

Laufzeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Generator-Typ: Hybrid-Stromgenerator

Gewicht: 86,5 kg

Größe: 68 x 54,5 x 55 cm

Marke: K&S Könner&Söhnen

Motortyp: Viertakt-Motor

Leistung: 7.500 W

Worin bestehen die Unterschiede zwischen Stromerzeuger, Stromaggregat und Generator? Aufgepasst: Häufig werden die Begriffe Stromerzeuger, Stromaggregat und Generator gleichgesetzt, jedoch bedeuten nur die ersten zwei dasselbe. Diese Bezeichnungen stehen für Geräte, die Strom erzeugen. Für das Herstellen von Strom benötigen sie einen Generator. Kurz gesagt: Ein Generator ist nur ein Teil eines Stromerzeugers/Stromaggregats.

Welcher Stromgenerator-Typ eignet sich für Camping? Besonders beliebt sind Powerstationen und Inverter-Stromerzeuger. Sie sind äußerst leise im Betrieb und versorgen sensible Geräte mit konstanter Spannung. Bei Powerstationen ist ein Wechselrichter integriert, der eine reine Sinuskurve erzeugt und selbst 230-Volt-Geräte mit Strom versorgt.

Muss ein Stromgenerator gewartet werden? Ja, Stromgeneratoren, die über einen Verbrennungsmotor betrieben werden, müssen regelmäßig gewartet werden. Somit wird eine dauerhafte Einsatzbereitschaft gewährleistet. Wie bei einem Auto muss auch bei einem Generator nach etwa 100 Betriebsstunden das Motoröl sowie der Ölfilter gewechselt werden. Wird der Stromerzeuger nur selten genutzt, empfiehlt sich die Inspektion nach einem Jahr durchzuführen. Diese Inspektion beinhaltet auch das Überprüfen beziehungsweise das Austauschen der alten Zündkerze. Neben der Kontrolle von Öl, Filter und Zündkerze gehört auch die Pflege zur regelmäßigen Wartung. Am besten reinigst du das Stromaggregat nach jedem Einsatz und lagerst es an einem trockenen, geschützten Ort.