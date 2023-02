Sperrige Sportausrüstung, Spielzeug für die Kinder und Proviant für den Urlaub können rasch die Kapazität eines Autos ausschöpfen. Damit alles bequem und ordnungsgemäß verstaut werden kann, ist eine Dachbox Gold wert. Die praktischen Koffer für das Autodach bieten viel Platz und sind in verschiedensten Ausführungen zu haben. In ihnen finden Taschen, Trolleys, Campingausrüstung, Lebensmittel, Bücher und vieles mehr Platz. Welche Dachboxen es gibt, worin sie sich unterscheiden und welche Box die ideale Wahl für dich, dein Fahrzeug und deinen individuellen Zweck ist, erfährst du in diesem Ratgeber.

Dachboxen sind praktisch und bieten eine Menge Stauraum. Die modernen Koffer für das Autodach sind in einer großen Vielfalt auf dem Markt erhältlich, sodass für jeden Bedarf das geeignete Modell gefunden werden kann. Farblich sind sie in eher neutralen Farben wie Schwarz und Grau gehalten.

Um den Inhalt der Box gegen Diebstahl zu sichern, verfügen Dachboxen über unterschiedliche Systeme. Das sogenannte SlideLock-System mit getrennter Schließ- und Öffnungsfunktion verriegelt den Deckel automatisch. Zudem zeigt es an, wenn die Box sicher verschlossen ist. Viele Hartschalen-Dachboxen sind mit Zentralverriegelungen mit zwei Verschlusspunkten und Sicherheitsschlüssel ausgestattet. Häufig gibt es einen zusätzlichen Sicherheitshaken an der Front, der verhindern soll, dass sich die Box ungewollt öffnet. Faltbare Dachtaschen werden in der Regel mit einem Vorhängeschloss an den Reißverschlüssen gesichert, was jedoch keinen Schutz vor dem Zerschneiden der Tasche bietet.