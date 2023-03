In diesem Artikel:

Auch wenn Peak Performance in den Bergen geboren ist, bedeutet Outdoor heute lange nicht mehr nur, den höchsten Gipfel unter schwierigsten Bedingungen zu erklimmen. Ebenso ist damit gemeint, abgelegene Surfspots zu entdecken, einen Angelausflug zu unternehmen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Deshalb werden mit der neuen Adventure Kollektion die kleinen und großen Abenteuer des Alltags unterstützt und gefeiert. Das ganze Jahr über und unter sämtlichen Bedingungen. Denn sowohl große als auch kleine Abenteuer verdienen die beste Ausstattung.

Benutzerfreundlichkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität sind die wiederkehrenden Schlüsselwörter in der Adventure Kollektion. Gemeinsam mit dem Peak Performance Team aus professionellen Freeridern und Bergführern werden klassische Linien wie Vislight jedes Jahr rund um den Globus auf Herz und Nieren geprüft und perfektioniert. Zusätzlich enthält die SS23 Kollektion eine neue innovative Reihe vielseitiger und multifunktionaler Hightech-Highlights, die zur perfekten Begleitung für jede Art von Outdoor Aktivität werden.

Das Herzstück der neuen Adventure Kollektion ist die Vislight Serie deren Sortiment diese Saison erweitert wird. Die neue Vislight Alpha Jacket für Herren und Damen ist der bisher atmungsaktivste Liner von Peak Performance. Seine leichten Isolationseigenschaften machen ihn für alle möglichen Aktivitäten zur idealen Wahl – 365 Tage im Jahr! Dabei ist die Jacke atmungsaktiv wie eine "Shell" und warm wie ein Liner, sprich eine dickere Übergangsjacke. Sie verfügt über Polartech Alpha Direct Futter (ursprünglich für die US-Spezialeinheiten entwickelt, als diese ein fortschrittlicheres Isoliermaterial für ihre Uniformen benötigten, das die Körpertemperatur regulieren konnte) und intelligente Taschen. Als Add-On lässt sie sich im Handumdrehen in der Brusttasche verstauen.

Mit ihrem unkomplizierten, leichten Design bieten die neuen Vislight Light Pants und Shorts für Frauen und Männer, unschlagbare Performance und Komfort. Die Light Shorts bestehen aus Cordura Stretch Polyester, während die Vislight Light Pants an den Unterschenkeln damit versehen sind. Beide Hosenmodelle zeichnen sich durch ihre Dehnbarkeit, Leichtigkeit und hohe Atmungsaktivität aus und eignen sich damit perfekt für verschiedenste Aktivitäten, auch bei heißen und feuchten Bedingungen. Zudem gibt es die Vislight Track Shorts und Tights für Frauen jetzt in neuen, soften Farben. Sie bieten sämtliche Funktionen, auf die es im Freien ankommt und sehen dank ihrer schmalen Passform gleichzeitig so casual aus, dass man sie auch im Alltag tragen kann.