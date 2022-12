In diesem Artikel: Was ist eine Lunchbox?

Welche Kriterien gibt es beim Kauf einer Lunchbox zu berücksichtigen?

Für wen eignet sich eine Lunchbox?

Aus welchem Material sollte eine Lunchbox bestehen?

Ist jede Lunchbox mikrowellengeeignet?

Fazit

Ein belegtes Brot klassisch mit Käse und Wurst oder mit vegetarischen und veganen Aufstrichen macht satt und schmeckt lecker. Vitamine in Form von Obst und Gemüse oder ein cremiger Kokosjoghurt mit Haferflocken und Nüssen ist eine tolle Alternative dazu und muss die bewährte und beliebte Stulle nicht ablösen, sondern kann diese optimal ergänzen. Ein paar knusprige Cracker oder ein Stückchen Schokolade zum Nachtisch wären auch was für dich? Mithilfe einer modernen Lunchbox, die mit mehreren Fächern ausgestattet ist, um verschiedene Lebensmittel separat voneinander aufzubewahren, kannst du deiner Familie und dir eine schmackhafte und gesunde Lunchbox zusammenstellen und für viel Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen: Von herzhaften bis süßen Speisen, von knusprigen bis flüssigen Lebensmitteln ‒ mit der passenden Lunchbox werden Kreativität und Geschmack keine Grenzen gesetzt.

Was ist eine Lunchbox? Der Umwelt zuliebe werden Butterbrotpapier, Aluminiumfolie und Plastiktüten mittlerweile häufig durch Brotboxen und ähnliche Behälter ersetzt, die wiederverwendetet werden können. Eine Lunchbox ist ein eckiger oder runder Behälter mit einem Deckel, in der Mahlzeiten transportiert werden können. Eine abwechslungsreich bestückte Lunchbox ist für viele Menschen der tägliche Begleiter in die Schule oder Arbeit und bei Kindern ebenso beliebt wie bei Erwachsenen. Um unterschiedliche Lebensmittel getrennt voneinander verwahren und unkompliziert mitnehmen zu können, gibt es Lunchboxen mit Trennwänden oder Einsätzen. Sie lassen sich abhängig vom Modell nach persönlichem Bedarf zusammensetzen, herausnehmen oder stapeln und sind flexibel befüllbar. Durch ihre clevere Anordnung vermischen sich verschiedene Lebensmittel nicht miteinander und jedes behält seinen Geschmack und seine Konsistenz – für vollen Genuss in der verdienten Pause.

Welche Kriterien gibt es beim Kauf einer Lunchbox zu berücksichtigen? Angeboten wird eine breite Palette an Lunchboxen auf dem Markt, so dass für jeden Anspruch und jeden Verwendungszweck die passende Box gefunden werden kann. Mehrstöckige Lunchboxen mit mehreren Etagen, Behälter mit einzelnen Fächern und unterschiedlich großen Einsätzen, Modelle mit Kühlakku und anderem Zubehör – die Auswahl ist riesengroß. Um dir die Qual der Wahl zu erleichtern, haben wir ein paar Aspekte zusammengetragen, auf die du beim Kauf achten könntest.

Aspekte, in welchen sich Lunchboxen voneinander unterscheiden, betreffen unter anderem Größe bzw. Fassungsvermögen, Material und Design. Die meisten Lunchboxen bestehen aus Edelstahl oder Kunststoff. Bei Kunstoffboxen solltest du darauf achten, dass sie BPA-frei sind. Möchtest du in der Arbeit das Essen in deiner Lunchbox in der Mikrowelle erwärmen, solltest du zu einem Modell greifen, das hitzefest ist.

Damit dir die Entscheidung leichter fällt, haben wir die folgenden Lunchboxen unter anderem danach bewertet, wie gut sie in den Kriterien Auslaufsicherheit, Einfachheit der Reinigung und Zubehör abschneiden. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne haben wir vergeben.

Auslaufsicherheit

Neben Fassungsvermögen und Anzahl der Fächer spielt die Auslaufsicherheit eine große Rolle. Nimmst du gerne Salat mit Dressing oder Joghurt als Snack für unterwegs mit, wird dieses Kriterium wichtiger für dich sein, als wenn du eher Gemüsesticks und belegte Brote bevorzugst. Weil du mit einer auslaufsicheren Lunchbox komplett flexibel in der Wahl deiner Lebensmittel bist, haben diese Behälter in unserem Vergleich die Nase vorn.

Einfachheit der Reinigung

Grundsätzlich geben hier viele Hersteller an, dass die Langlebigkeit der Box erhöht wird, wenn diese überwiegend per Hand gereinigt wird. Trotzdem sind viele Lunchboxen für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Bei den meisten Lunchboxen sind einzelne Teile wie Deckel und Dichtung nicht spülmaschinenfest, hingegen der Behälter oder Einsatz sehr wohl. Hier lohnt es sich, einen Blick in die jeweilige Produktbeschreibung der Hersteller zu werfen. Je mehr Einzelteile in die Spülmaschine gegeben werden können, desto mehr Sterne haben wir vergeben, denn je einfacher die Reinigung, desto komfortabler ist die Handhabung.

Zubehör

Häufig im Lieferumfang enthalten ist ein Besteck. Manche Lunchboxen sind so konzipiert, dass das Besteck entweder im Inneren der Box oder in einem separaten Fach an der Oberseite untergebracht ist. Dies ist besonders praktisch, da du nicht extra an Löffel, Gabel und Messer denken musst und es lose in deiner Tasche herumfliegt. Weiteres Zubehör können Kühlakkus, Ersatzdichtungen oder (isolierte) Tragetaschen sein.

Preis-Tipp Bento Box für Kinder Erwachsene, SHAKNIFE 1400ML Luftdichte Lunchbox mit Lunchtasche Löffel Gabel, BPA-Freie und Lebensmittelechte Brotdose mit 3 Fächern (Grün) Jetzt zu Amazon von Shaknife 14,74 € Lunchbox in verschiedenen Farben Lunchbox mit drei Fächern, einem praktischen Schnappdeckel und einer isolierten Tasche.

Die Lunchbox in den Maßen 21 x 14 x 7 Zentimetern besteht aus robustem, stoßfestem und hochwertigem Kunststoff in Lebensmittelqualität. Der Einsatz der Brotdose hält Temperaturen zwischen -20 und 120 Grad stand und ist geeignet für die Verwendung in Mikrowelle und Gefrierschrank. Zur Reinigung kannst du den Einsatz in die Spülmaschine geben. Beachte: Der Deckel, die äußere Schale und das mitgelieferte Besteck sind nicht mikrowellen- und spülmaschinenfest. Mithilfe der vier Clips kann der Deckel leicht geöffnet und verschlossen werden. Die Lunchbox ist in mehreren Farben erhältlich und hat ein Fassungsvermögen von 1,4 Litern.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Polypropylen

Größe: 21 x 14 x 7 cm

Gewicht: 320 g

Anzahl Fächer: 3

Inkl. Besteck: ✅

Kapazität: 1,4 L

Marke: Shaknife

Lieferumfang: 1 x Bento-Box, 1 x tragbares Besteckset (inkl. Gabel und Löffel), 1 x isolierte Tasche

Preis-Leistungs-Tipp Bugucat Lunchbox 1400ML, Bento Box Brotdose kinder mit 3 Fächern und Besteckset, Vesperdose Frühstücksbox für Mikrowellen Spülmaschinen, Brotzeitbox Brotbüchse für Kinder Erwachsene BPA-Freie Grün Jetzt zu Amazon von Bugucat Unverb. Preisempf. 17,51 € 15,51 € Lunchbox in modernem Double-Layer-Design Lunchbox inklusive Löffel und Gabel, die in mehreren Farben erhältlich ist.

Die Brotbüchse mit glatter, polierter Oberfläche in den Maßen ‎17,5 x 12 x 8,5 Zentimeter besteht aus drei einzelnen Fächern mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Litern. Das Material ist BPA-frei, langlebig und geruchsneutral. Im separaten Fach an der Oberseite befindet sich das Besteck. Dieses ist besonder praktisch, denn es kann auch gleichzeitig als Handyhalterung fungieren. Für die nötige Stabilität sorgen Trennwände. Alle Teile, ausgenommen Deckel und Mittelteller, sind spülmaschinen- und mikrowellenfest.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Material: Polypropylen

Größe: ‎17,5 x 12 x 8,5 cm

Gewicht: 340 g

Anzahl Fächer: 3

Inkl. Besteck: ✅

Kapazität: 1,4 L

Marke: Bugucat

Lieferumfang: 1 x tragbare Brotbüchse, 1 x verstellbare Trennwand, 1 x Löffel, 1 x Gabel

Design-Tipp Moritz & Moritz Bento Box Japanisch – Perfekte Lunchbox für Erwachsene und Kinder - Brotdose mit Fächern – Ideal für die Arbeit, Schule und Unterwegs Jetzt zu Amazon von Moritz & Moritz 19,99 € Die BPA-freie Lunchbox Zeitlos und schlicht im Design punktet die Brotdose mit zwei Fächern mit je 680 Millilitern Volumen.

Formstabile und farbechte Lunchbox aus Kunststoff in japanischem Stil mit Bambusdeckel und Verschlussband. In dieser eleganten Box kannst du dein Essen sogar in der Mikrowelle erwärmen. Weiteres funktionales Highlight: Umgedreht lässt sich der Bambusdeckel als Teller verwenden. Der integrierte Speisentrenner sorgt dafür, dass sich deine einzelnen Speisen nicht miteinander vermischen. Im Inneren der Box ist das mitgelieferte Besteck (Messer, Gabel, Löffel) untergebracht. Außer Gummiband und Bambusdeckel kannst du alle Teile der Lunchbox zur Reinigung in die Spülmaschine geben.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff, Bambus, Elasthan

Größe: 18 x 10,5 x 9,5 cm

Gewicht: 450 g

Anzahl Fächer: 2

Inkl. Besteck: ✅

Kapazität: 1,36 L

Marke: Moritz & Moritz

Lieferumfang: 1 x Lunchbox, 1 x Besteck (inkl. Messer, Gabel, Löffel), 1 x Gummiband

Plastikfrei-Tipp homeAct Premium Brotdose Edelstahl 3 in 1 auslaufsicher | 1800ml Lunchbox aus Metall mit GRATIS Ersatzdichtung | klimaneutral | Edelstahl Bento Box Brotbüchse | Vesperdose für Schule & Arbeit Jetzt zu Amazon von homeAct 26,99 € Die hochwertige Lunchbox Langlebige Brotdose in den Maßen 15,7 x 12 x 8,3 Zentimeter, deren oberster Behälter auslaufsicher ist.

Spülmaschinenfeste Lunchbox (Dichtungsring entfernen!)aus Edelstahl, die qualitativ hochwertig verarbeitet ist und mit einem Fassungsvermögen von 1,8 Litern nach Herzenslust befüllt werden kann. In drei unterschiedlich großen Behältern kannst du verschiedene Snacks für die Schule, Uni oder Arbeit unterbringen. Verschlossen wird die Box mithilfe von zwei Clips.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl

Größe: ‎15,7 x 12 x 8,3 cm

Gewicht: 556 g

Anzahl Fächer: 2

Inkl. Besteck: ❌

Kapazität: 1,8 L

Marke: homeAct

Lieferumfang: 1 x Brotdose, 1 x Ersatzdichtung

Frühstücks-Tipp Mepal Lunch Box Müslibecher lunchpot Essen Behälter (Grau Olive) Jetzt zu Amazon von Mepal 19,00 € Die besondere Lunchbox Durchdachter und auslaufsicherer Becher für Müsli, Joghurt, Nudeln und andere Speisen inklusive Handbuch.

Lunchbox der speziellen Art: In diesem Becher ist Platz für insgesamt 700 Gramm Müsli, Joghurt, Porridge, Suppe und vieles mehr. Einfach drehen und schon lässt sich der edle Becher auseinanderschrauben. Dabei bleiben die beiden voneinander getrennten Behälter (500 und 200 Milliliter) geschlossen. In den zwei separaten Behältern kannst du Obst oder Müsli getrennt von Joghurt oder Porridge transportieren. Den unteren Behälter des Lunchpots kannst du zum Erwärmen deiner Speise in die Mikrowelle geben. Der innovative Becher ist spülmaschinenfest und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Material: Polypropylen

Größe: ‎9 x 9 x 14 cm

Gewicht: 268 g

Anzahl Fächer: 2

Inkl. Besteck: ❌

Kapazität: 700 ml

Marke: Mepal

Lieferumfang: 1 x Lunchbox Müslibecher, 1 x Handbuch

Premium-Tipp Cisivis Brotdose mit Kühlakku, Lunchbox mit Kühlakku , Lunchbox Kühlakku, 1L, Khaki Jetzt zu Amazon von Cisivis Unverb. Preisempf. 23,98 € 13,99 € Die transparente Lunchbox Hitze- und kältebeständige Lunchbox mit drei Fächern.

Die Lunchbox begeistert durch ihren mitgelieferten Kühlakku, der dafür sorgt, dass deine Lebensmittel in der Lunchbox garantiert frisch bleiben. Gearbeitet ist die Box aus Tritan, einem stoßfesten, BPA-freien und hochwertigen Material. Zusätzlich zu den drei Fächern ist ein kleiner Behälter mit Deckel Teil des Lieferumfangs, der sich hervorragend zum separaten Mitnehmen von Dressings und Soßen anbietet. Außer Kühlakku und Deckel sind alle Behälter mikrowellenfest. Du bevorzugst die Reinigung in der Spülmaschine? Kein Problem: Entferne vorher einfach den Kühlakku und du kannst die Reinigung der Lunchbox deiner Spülmaschine überlassen.

Auslaufsicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Einfachheit der Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Material: Tritan

Größe: ‎21,5 x 15 x 9,4 cm

Gewicht: 610 g

Anzahl Fächer: 3

Inkl. Besteck: ❌

Kapazität: 1 L

Marke: Cisivis

Lieferumfang: 1 x Lunchbox, 1 x Kühlakku, 1 x Saucenkasten, 1 x Gebrauchsanweisung

Für wen eignet sich eine Lunchbox? Eine Lunchbox eignet sich für Kinder und Erwachsene und kann vielseitig genutzt werden: Ob als Snack für Krippe, Kindergarten, Schule, Universität, Arbeit, Ausflüge, Zugfahrten oder Wanderungen ist dabei ganz egal. Wann immer du Proviant für unterwegs mitnehmen möchtest, bietet sich eine Lunchbox an. Ein besonders großer Vorteil hierbei ist: Du kannst sie selbst füllen und hast dadurch immer genau das eingepackt, was deinen Kindern oder dir selbst schmeckt und kannst dabei auf besondere Ernährungsformen oder Unverträglichkeiten eingehen.

Aus welchem Material sollte eine Lunchbox bestehen? Lunchboxen gibt es in verschiedenen Materialien, die meisten bestehen aus Edelstahl oder Kunststoff. Modelle aus Edelstahl sind geschmacksneutral und haben den Vorteil, den Inhalt lange kühl zu halten. Zudem sehen sie edel aus. Boxen aus Kunststoff sind sehr robust und langlebig. Sie sind häufig für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und in einer Vielzahl an Farben erhältlich. Achte darauf, dass sie keine künstlichen Weichmacher enthalten.

Ist jede Lunchbox mikrowellengeeignet? Nein, nicht jede Lunchbox eignet sich für den Gebrauch in der Mikrowelle. Ist dir dieser Aspekt wichtig, solltest du bei deiner Wahl darauf achten, dass die Lunchbox hitzebeständig ist. Diese wichtige Information kannst du in der Regel der Produktbeschreibung der Hersteller entnehmen. Oftmals sind nicht alle Einzelteile wie z.B. der Deckel mikrowellenfest.