Leseraktion 2022 Campingkocher & Gasgrill von Primus im Test

Was können der neue Moja-Campingkocher und der Kuchoma- Gasgrill von Primus? Acht Outdoor-Fans haben es ausprobiert.

Es gibt wohl kaum etwas Schöneres als eine gemeinsame Koch-Session mitten im Grünen. Vor allem, wenn es weder an knackig-frischen Zutaten noch am Koch-Equipment mangelt. Das finden auch die acht Teilnehmenden des Leser-Test-Events von Primus und outdoor. Sie haben sich vor den Toren des Allgäus getroffen, um das Wochenende auf der Wiese eines über den Online-Anbieter MyCabin buchbaren Bauernhofs zu genießen – und dabei den neuen Moja-Gaskocher zu testen. Schließlich sind sie alle begeisterte Camper und oft mit selbstausgebautem Van oder Dachzelt auf Tour.

Primus

"Einen hochwertigen Kocher, der sich gut im Auto verstauen lässt, suche ich ja schon länger", sagt Moritz Schülbe und hebt prüfend den massiven Metalldeckel des Moja an. »Aufgeklappt schützt er die Flamme vor Wind«, erklärt ihm Primus-Deutschland-Chef Gerald Palm. "Du kannst ihn aber auch abnehmen und zum Parken von heißen Töpfen oder Pfannen ins Gras stellen." Neben dem Kocher-Experten ist auch Vroni Siflinger-Lutz mit am Start.

Primus

Die TV-Köchin setzt auf einfache, regionale Küche und hat für das Event Grünspargel, Kartoffeln, Rhabarber, Erdbeeren und weitere Leckereien im nahen Hofladen besorgt (siehe Bild oben). Nicht alles landet auf dem Moja. Spargel und Kartoffeln kommen auf den Grill – in diesem Fall auf den Primus Kuchoma. Wie der Moja wird er in Europa gefertigt: aus solidem, pulverbeschichtetem Metall.

Primus Der Kuchoma-Gasgrill punktet mit Antihaft-Grillplatte und mutiert bei geschlossenem Deckel zum Ofen. Maße:44x31x16cm, Gewicht: 4230 g, Preis: 240 €.

"Ein echtes Dream-Team die zwoa", so Vroni, die bei Rosenheim ein Café betreibt. "Das Handling klappt intuitiv, Hitzeverteilung, Leistung und Größe des Grills stimmen ebenfalls – da passt genug für uns vier drauf" so Leser-Tester Christian Ganslmeier, der mit Frau und Töchtern oft mit seinem küchenlos ausgestatteten VW T5 loszieht – und gerade den Spargel wendet.

Und der Moja? "Super! Leistung, Standsicherheit und Regulierung sind tipptopp", so das Fazit der Dachzelt-Fans Wiebke Peters und Daniel Drephal. Auch dass Tropfschale und Topfauflage in die Spülmaschine können, kommt gut an. "Obwohl wir eigentlich nie eine dabeihaben", lacht Daniel.

Primus Kompakt, aber standfest und satte 3000 Watt stark, bringt der Moja einen Liter in 4:10 Minuten zum Kochen. Maße: 27x27x10 cm, Gewicht: 2250 g, Preis: 195 €.

Mehr Infos zu Primus findet ihr unter www.primusequipment.com