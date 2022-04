Anzeige Hydro Flask goes Hawaii Neue Farbtöne mit Big Island Vibes

Die vakuumisolierten Trinkflaschen von Hydro Flask gibt es jetzt in vier neuen, kräftigen Farben, welche die Schönheit der Insel Hawaii ausdrücken. In einem exklusiven Interview mit Creative Director Dena Blevins erfahrt ihr mehr über die neue Kollektion, die Bedeutung von Farben und wovon sich die Produktentwickler inspirieren ließen.

Die robusten Trinkflaschen der aus Oregon stammenden Firma Hydro Flask bestehen aus hochwertigem Edelstahl und halten Getränke dank doppelwandiger Vakuumisolierung für rund 24 Stunden kalt oder für 12 Stunden warm – was sie zum optimalen Begleiter für dein nächstes Outdoor-Abenteuer macht.

Die Trinkflaschen sind ab sofort in den vier neuen Farbtönen "Colours of Kona" erhältlich:

So sehen die neuen Farbtöne aus

Hydro Flask Von links nach rechts: die neuen Farbtöne Starfish, Seagrass, Snapper und Laguna.

Für die neue "Colours of Kona"-Palette ließ sich Hydro Flask von dem kleinen Örtchen Kona an der Westküste Hawaiis inspirieren. Die Farben sollen die unausweichliche Schönheit und das Wunder des aquamarinblauen Wassers, der Sandstrände und der lebhaften Riffe widerspiegeln – eine Liebeserklärung an die Kleinstadt und den Ozean!

Neben den Trinkflaschen kommen die neuen Farben auch bei den Kaffeebechern und in der Spirituosenserie zum Einsatz. Die Trinkflaschen und Kaffeebecher überzeugen nicht nur mit ihrem bewährten Auslaufschutz und einer lebenslangen Garantie, sondern auch mit einer großen Auswahl an verschiedenen Größen und Farben.

Hydro Flask Dank der charakteristischen Pulverbeschichtung sind die Flaschen griffig, langlebig und verhindern Kondensation – so kannst du deine Hydro Flask überallhin mitnehmen.

Alle Eigenschaften der Trinkflaschen im Überblick

robuste Flaschen aus hochwertigem Edelstahl, die keinen Geschmack annehmen





doppelwandige Vakuumisolierung, die kalte Getränke bis zu 24 Stunden kalt und heiße bis zu 12 Stunden warm hält





BPA- / Phthalat-frei





lebenslange Garantie





UVP für die 24oz Standard Mouth (710ml-) Flasche: 41,95 Euro





Bestellbar auf: kivanta.de/hydro-flask-onlineshop

Interview mit Creative Director Dena Blevins zur neuen Farbpalette

Wie wichtig ist die Farbauswahl für die Trinkflaschen von Hydro Flask?

Farbführerschaft und Innovation waren schon immer eine zentrale Säule unserer Marke. Wir waren die erste Trinkflaschenmarke, die 2009, als Hydro Flask auf den Markt kam, in Farbe produzierte. Zu dieser Zeit waren die meisten vakuumisolierten Flaschen auf dem Markt entweder aus einfachem Edelstahl oder militärgrün. Jede Saison geht es für uns nicht nur um die Farben, die wir wählen, sondern auch darum, wie sie benannt sind und welche Markengeschichten sie erzählen. Rund 18-24 Monate arbeiten wir an unseren Farbpaletten, um unsere Markengeschichten und Überzeugungen zu unterstützen.

Was ist der Prozess hinter der Auswahl neuer Farben? Woher nimmst du die Inspiration?

Als Marke, die in der Natur verwurzelt ist, nutzen wir die Natur als Inspiration für unsere Farbpaletten und Benennungen. Wir haben immer ein scharfes Auge für globale Trends in Farbe und Design – aber wir nähern uns Trends immer durch die Linse unserer Marke. Wir lieben Farbe, wir lieben die Natur – Inspiration fällt uns leicht.

Hydro Flask Dena Blevins ist Creative Director bei Hydro Flask.

Die Farben für diesen Sommer sind ziemlich hell und stark. Ist das ein allgemeiner Trend oder nur etwas, für das du dich in dieser Saison entschieden hast?

Ja, "Colours of Kona" ist eine helle Kollektion. Diese Farben spiegeln die Schönheit und Lebendigkeit von Kona wider – das leuchtende Blau der hawaiianischen Gewässer, das lebhafte Orange in Seesternen und Hibiskus, die leuchtenden Rottöne in Schnapper und Korallen und das leuchtende Grün, das sich in Seegras und Schildkröten widerspiegelt – um nur einige zu nennen. In Kona gibt es überall Farbe. Aber während die Farben von Kona hell sind, bemühen wir uns immer, genau die richtige Farbmischung zwischen unseren saisonalen Farben und unserer Kernpalette zu haben, damit jeder eine Hydro Flask-Farbe finden kann, die mit ihm in Resonanz steht. Wir wissen, dass Menschen Farben wählen, die sie, ihre Persönlichkeit und die Art und Weise, wie sie sich in der Welt widerspiegeln wollen, aussuchen – daher steht Inklusivität immer an erster Stelle.

Wie bist du auf das Thema "Colours of Kona" gekommen und was bedeutet es für dich?

"The Colours of Kona" ist die erste Kampagne in unserer Destination Colour Serie. Wir haben uns aus mehreren Gründen für Kona entschieden. Einerseits für die lebendige Schönheit. Noch wichtiger ist jedoch, dass eine unserer Markeninitiativen "Refill For Good" ist. Unser Schlachtruf, um Einwegkunststoffe zu eliminieren und die Auswirkungen, die diese Kunststoffe auf das Meeresleben und die Gesundheit unseres Ozeans haben zu verringern. Wir hatten einen perfekten Partner, um diese Geschichte mit Hydro Flask Ambassador Cliff Kapono zu erzählen. Cliff ist ein Wissenschaftler und Surfer, der auf der Big Island lebt und für den Leidenschaft für Meeresaktivismus und -erhaltung eine Lebensweise ist. Cliff konnte die Inspirationen hinter unseren Farben, die wahre Schönheit der Insel und die größere Botschaft teilen: die Notwendigkeit, unsere aquatischen Ressourcen für zukünftige Generationen zu schützen.