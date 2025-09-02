Huawei Watch GT6 Pro: Energie für jeden Moment!

Höhenmeter, Wetterumschwung, Puls im roten Bereich, wer draußen alles gibt, braucht mehr als nur eine Uhr. Die WATCH GT6 Pro von HUAWEI richtet sich an Outdoor-Sportler, die nicht nur ihre Leistung im Blick haben wollen, sondern auch Navigation, Gesundheit und Erholung. Ein smarter Begleiter für ambitionierte Touren und schnelle Trails.

Das Gehäuse aus Titan sorgt für geringes Gewicht bei hoher Widerstandsfähigkeit, ideal für lange Touren mit wechselndem Gelände. Dank kratzfestem Saphirglas bleibt die Sicht auf Höhenprofil, Herzfrequenz und Wetterdaten auch bei rauem Einsatz klar. Besonders praktisch: Die umfangreichen Features wie GPS-Tracking mit Routenführung, Höhenmesser, Barometer und Schlafanalyse. Alles integriert in eine Smartwatch, die auch optisch überzeugt.

Huawei Die Huawei Watch GT6 Pro kommt in drei edlen Farbvarianten: Schwarz, Braun und Titan.



Egal ob auf einem Höhenweg in den Alpen oder beim Tempodauerlauf durch den Wald: Die GT6 Pro begleitet ambitionierte Outdoor-Sportler zuverlässig, vom ersten Schritt bis zur letzten Etappe.

Präzises GPS- und Herzfrequenz-Tracking Mit dem innovativen Sunflower-Positionierungssystem setzt die HUAWEI neue Maßstäbe in Sachen Präzision. Dank ihrer bahnbrechender 3D-konvergenter Technologie bietet die Uhr eine punktgenaue Ortung, die deine Trainingsrouten und Geschwindigkeiten zuverlässig erfasst. Ganz gleich, ob du dich in dichten Wäldern bewegst, hohe Geschwindigkeiten erreichst oder auf unbekannten Wegen unterwegs bist – das System sorgt dafür, dass du stets auf Kurs bleibst und dich voll und ganz auf dein Outdoor-Abenteuer konzentrieren kannst.

huawei Dank integriertem Kartenmaterial und Navigationsfunktion findest du mit der Huawei Watch GT6 Pro immer den richtigen Weg.



Ultra-Long Battery Life – für jede Tour gewappnet Die Akkulaufzeit der HUAWEI WATCH GT6 Pro ist auf ausgedehnte Abenteuer ausgelegt. Bei normaler Nutzung hält sie bis zu 14 Tage durch, bei leichter Nutzung sogar bis zu 21 Tage. Wer die Uhr im Outdoorsportmodus nutzt, kann mit bis zu 40 Stunden Laufzeit rechnen – auch bei aktiviertem GPS. Möglich macht das ein neu entwickelter High-Silicon-Stacked-Akku, der die Energiedichte um 37 % steigert und 65 % mehr Kapazität gegenüber der Vorgängergeneration bietet. Die größere 46 Millimeter Version schafft mit einer einzigen Aufladung bis zu drei Wochen. Ideal für längere Touren, Trekkingreisen oder Weitwanderwege, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist. So bleibt mehr Freiheit für das Wesentliche: draußen unterwegs sein, ohne ans Aufladen denken zu müssen.

Huawei Du hast ein langes Abenteuer geplant? Mit der enorm langen Akkulaufzeit der GT6-Serie kein Problem.



Beeindruckender Trailrun-Modus Die Trailrunning-Funktion der HUAWEI WATCH GT6 Pro liefert detaillierte Daten, die besonders in technisch schwierigem Gelände wertvoll sind. Dazu zählen Informationen zum aktuellen Höhenverlauf, die geschätzte Ankunftszeit an definierten Checkpoints sowie die momentane Steigung des Geländes. Auch die Pace wird dynamisch an die jeweilige Steigung angepasst. So behalten Läuferinnen und Läufer nicht nur die eigene Belastung im Blick, sondern können den Verlauf der Strecke effizient einschätzen und besser taktieren, ideal für lange Anstiege, variable Geländeprofile und ambitionierte Trainingsläufe.

Vorteile des Trailrun-Modus im Überblick

Leistungssteuerung in Echtzeit: Der Modus liefert präzise Live-Daten, mit denen sich Belastung und Tempo gezielt steuern lassen – besonders in wechselndem Gelände ein echter Vorteil.

Der Modus liefert präzise Live-Daten, mit denen sich Belastung und Tempo gezielt steuern lassen – besonders in wechselndem Gelände ein echter Vorteil. Sofortige Anzeige von Höhenunterschieden: Höhenprofile werden laufend aktualisiert, sodass du steile Passagen frühzeitig erkennst und deine Kräfte entsprechend einteilen kannst.

Höhenprofile werden laufend aktualisiert, sodass du steile Passagen frühzeitig erkennst und deine Kräfte entsprechend einteilen kannst. Effiziente Ausdauerverteilung: Die Analyse hilft, Tempo und Energie optimal zu dosieren – für ein gleichmäßiges, kontrolliertes Lauferlebnis bis ins Ziel.

Die Analyse hilft, Tempo und Energie optimal zu dosieren – für ein gleichmäßiges, kontrolliertes Lauferlebnis bis ins Ziel. Zuverlässige Navigation: Dank exakter Streckenführung bleibst du auch abseits markierter Wege sicher unterwegs – ob auf einsamen Bergrouten oder unbekannten Trails. Mit Offlinekarten den Weg finden Neue Routen entdecken? Kein Problem. Mit integrierten Offlinekarten und Abbiegehinweisen bleibst du jederzeit auf Kurs – egal, ob auf bekannten Straßen, abgelegenen Gravel-Tracks oder bei einem spontanen Abzweig ins Unbekannte.