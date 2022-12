In Deutschland zählt Kaffee zu den am meisten konsumierten Getränken. Er wird nicht nur als Muntermacher am Morgen getrunken, sondern ist ein steter Begleiter, sei es in der Mittagspause, als Koffein-Kick zwischendurch oder als Digestif nach dem Essen. Nichts geht über einen heißen, starken und perfekt zubereiteten Kaffee. Camping-Kaffeekocher wurden speziell für die Kaffeezubereitung unterwegs entwickelt, sodass du in Zukunft überall dein Lieblingsgetränk genießen kannst. Ganz egal, ob für das Abenteuer im Wohnmobil oder die mehrwöchige Rucksackreise – wir haben für alle den passenden Camping-Kaffeekocher in unserem Vergleich. Alle Produkte sind erschwinglich, punkten teilweise mit diversen Zusatzfunktionen und bestechen durch ihr schönes Design.

Was ist ein Camping-Kaffeekocher? Camping-Kaffeekocher unterscheiden sich in ihrer Zubereitungsart. Der Klassiker unter den Camping-Kaffeekochern ist die Espressokanne, die von Alfonso Bialetti 1933 entwickelt wurde. Mittlerweile gibt es sie in unterschiedlichen Formen, Materialien und Größen, doch die Funktionsweise ist nach wie vor dieselbe. Wasser und Kaffeepulver befinden sich getrennt voneinander in zwei Behältnissen. Durch Hitzeeinwirkung wird das Wasser im Inneren erwärmt und verdampft sukzessiv im Kessel. Dadurch entsteht Überdruck, wodurch die Flüssigkeit in den Trägereinsatz gelangt und das Kaffeepulver durchdringt. Im Kannenoberteil befindet sich ein Sieb, das den Kaffee vom Kaffeesatz filtert. Der gefilterte Espresso steigt über das Steigrohr auf und fließt in die Kanne. Eine andere Art, Kaffee zuzubereiten, gelingt mit der French-Press-Variante. Dieses Camping-Kocher-Modell besteht aus einem großen Behältnis und einem Stempel, an dem das Filtersieb angebracht ist. Für die Zubereitung wird Kaffeepulver in das Behältnis gegeben und mit heißem Wasser (93°C) übergossen. Nach wenigen Minuten kann der Pressstempel mit dem Filtersieb nach unten gedrückt werden.

Was kann ich beim Kauf eines Camping-Kaffeekochers berücksichtigen? Stehst du vor dem Erwerb eines neuen Camping-Kaffeekochers, gibt es ein paar Kriterien, die du bei deiner Wahl berücksichtigen kannst. Zu diesen zählen Design, Gewicht, Fassungsvermögen und Kompatibilität. Einige Camping-Kaffeekocher wurden so konzipiert, dass sie sich auch auf normalen (Induktions-)Herdplatten verwenden lassen. Für die nötige Sicherheit sollten Espressokocher mit einem Sicherheitsventil ausgestattet sein. Dieses sorgt dafür, dass zu hoher Druck automatisch abgeleitet wird. Mit einigen Camping-Kochern kannst du außerdem kurzerhand Milch in cremigen Milchschaum verwandeln. Suchst du nach einem 2-in-1-Produkt, das gleichzeitig als Kochtopf verwendet werden kann, kannst du diesen Aspekt ebenfalls in deine Kaufentscheidung einbeziehen.

Um dir deine Entscheidung für den passenden Camping-Kaffeekocher zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Zubehör, Kapazität und Gewicht genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Einige Camping-Kaffeekocher werden mit Zubehör geliefert. Je nach Hersteller kann dieses aus Tragetasche, Untersetzer, Bürste, Ersatzdichtung oder Dosierlöffel bestehen. Gerade für den Transport ist eine Tasche, in dem der Kaffeezubereiter sicher verstaut werden kann, ideal.

Für Familien, Kaffeejunkies oder all diejenigen, die eine große Kaffeemenge auf einmal zubereiten möchten, werden Camping-Kaffeekocher mit einer Füllmenge von über 500 Millilitern angeboten. Diese Behälter können auch als Kochtopf oder Wasserkocher genutzt werden und sind damit vielseitig verwendbar.

Eines der wichtigsten Aspekte bei einem Camping-Kaffeekocher ist das Gewicht. Gerade, wer mit dem Rucksack unterwegs ist, sollte diesen Punkt im Auge behalten. Kaffeekocher aus Aluminium oder Titan sind besonders leicht und eine gute Wahl. Camping-Kaffeekocher aus Edelstahl sind zwar sehr robust, haben allerdings den Nachteil, dass sie ein hohes Eigengewicht aufweisen. Camping-Kaffeekocher mit geringem Eigengewicht haben von uns die meisten Sterne erhalten.

TÜV-geprüfter Camping-Kaffeekocher Camping-Kaffeekocher für alle Herdarten, der eine gute Wärmeleistung hat und exzellenten Espresso zubereitet - für sechs Tassen.

Der Camping-Kaffeekocher zaubert im Handumdrehen schmackhaften Kaffee, der sich dank speziell geformtem Ausguss tropffrei ausgießen lässt. Wassertank und Kaffeekanne können separat voneinander gereinigt werden. Die Silikondichtung wurde mit einer kleinen Lasche versehen und kann leicht für die Reinigung aus dem Kaffeekocher entnommen werden. Gearbeitet ist der Espressokocher aus Edelstahl, weshalb er eine sehr gute Wärmeleistung aufweist. Ein besonderes Highlight ist der Griff aus Echtholz. Geliefert wird der Camping-Kaffeekocher in einer plastikfreien Verpackung.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl, Griff: Holz

Füllmenge: 300 ml

Abnehmbarer Wassertank: ✅

Gewicht: 715 g

Maße: 10 x 10 x 19,5 cm

Reinigung: Von Hand

Marke: WALDWERK

Kaffeekocher mit guter Wärmeleistung Camping-Kaffeekocher mit ergonomischem Griff, patentiertem Sicherheitsventil und legendärem Design.

Der Camping-Kaffeekocher der Firma Bialetti wurde in Italien hergestellt und begeistert mit geschmackvollem Kaffee. Die Kapazität beträgt 270 Milliliter, welche für insgesamt sechs Mokkatassen ausreicht. Dank des ergonomisch geformten Griffs hältst du den Espressokocher sicher in deinen Händen. Gefertigt ist der Kaffee-Campingkocher aus Aluminium, weshalb er besonders leicht ist und sich für Camping-Abenteuer einsetzen lässt. Die Reinigung erfolgt per Hand und ausschließlich mit Wasser, da chemische Reinigungsmittel den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen können. Das patentierte Sicherheitsventil verhindert ein Explodieren des Wassertanks.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium, Griff: Kunststoff

Füllmenge: 270 ml

Abnehmbarer Wassertank: ✅

Gewicht: 793,8 g

Maße: 4,5 x 6,5 x 8,7 cm

Reinigung: Von Hand

Marke: Bialetti

Camping-Kaffeekocher für höchsten Genuss Hochwertiger Camping-Kaffeekocher, der leicht in der Anwendung ist und mit Manschetten aus Walnussholz begeistert.

Mit diesem Camping-Kaffeekocher startest du gut gelaunt in den Tag. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und besticht durch sein Fassungsvermögen von 450 Millilitern. Die Anwendung ist denkbar einfach: Kaffeepulver einfüllen, mit heißem Wasser aufgießen und nach ein paar Minuten ist der Kaffee fertig. Nach dem Kaffeegenuss kann der Camping-Kaffeekocher leicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Nicht nur beim Camping, sondern auch in der Arbeit ist der Kaffeekocher durch die Walnussholz-Manschetten ein echter Hingucker.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐

Material: Filter: Edelstahl, Behälter: Keramik, Walnussholz

Füllmenge: 450 ml

Abnehmbarer Wassertank: ❌

Gewicht: 740 g

Maße: 17,5 x 7,5 cm

Reinigung: Von Hand

Marke: MoreFlavor

Camping-Kaffeekocher mit Skala Leichter Camping-Kaffeekocher, der sich auch im Büro oder Zuhause einsetzen lässt und mehrere Tassen Kaffee auf einmal zubereiten kann.

Der multifunktionale Camping-Kaffeekocher wurde so konstruiert, dass neben Kaffee auch kinderleicht Milch aufgeschäumt werden kann. Dank seiner kompakten Maße und seines leichten Eigengewichts eignet er sich ideal für den Transport. Nach Gebrauch kann der Camping-Kaffeekocher per Hand gereinigt und in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche verstaut werden. Der korrosionsbeständige Kaffeekocher wurde mit Klappgriff und Hakendesign ausgestattet und punktet mit tropffreiem Ausguss. Im Inneren befindet sich eine Skala, sodass du perfekt abgestimmten Kaffee zubereiten kannst.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Titan

Füllmenge: 750 ml

Abnehmbarer Wassertank: ❌

Gewicht: 270 g

Maße: 9,5 x 11 cm

Reinigung: Von Hand

Marke: Tentock

Multifunktionaler Camping-Kaffeekocher Ultraleichter und widerstandsfähiger Camping-Kaffeekocher mit klappbaren Griffen und Hakendesign.

Der korrosionsbeständige Camping-Kaffeekocher ist aus Titan gearbeitet und besonders leicht. Das multifunktionale Design ermöglicht es dir, den Kaffeekocher auch als Kochtopf zu nutzen. Ob auf Gasherd oder über dem offenen Feuer spielt dabei keine Rolle. Im Inneren befindet sich eine Messskala – für eine leichte Abmessung von Kaffeepulver und Wasser. Der Camping-Kaffeekocher ist dank der einklappbaren Griffe sehr kompakt und kann nach Gebrauch platzsparend verstaut werden.

Zubehör: ⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Titan

Kapazität: 750 ml

Abnehmbarer Wassertank: ❌

Gewicht: 188 g

Maße: 10 x 12,5 cm

Reinigung: Von Hand

Marke: Bestargot

Camping-Kaffeekocher für alle Herdarten Der Camping-Kaffeekocher wird im Set geliefert und besteht aus Untersetzer, Bürste, Tragebeutel, Ersatzdichtung und Dosierlöffel.

Langlebiger Camping-Kaffeekocher, der in verschiedenen Größen erhältlich ist und mit umfangreichem Zubehör geliefert wird. Sämtliche Teile des Camping-Kaffeekochers können nach Gebrauch in der Spülmaschine gereinigt werden. Dank der Fertigung aus Edelstahl ist der Kocher mit allen Herdplatten kompatibel – auch Induktion und auf Campingkochern. Mit einem Eigengewicht von nur 315 Gramm ist der Kaffeezubereiter besonders leicht. Egal ob für den Eigengebrauch oder als Geschenk. Der Kaffeekocher begeistert durch und durch und wird jedem eine Freude bereiten.

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kapazität: ⭐⭐⭐

Gewicht: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Edelstahl, Griff: Holz

Füllmenge: 100 ml

Abnehmbarer Wassertank: ✅

Gewicht: 365 g

Maße: 8 x 8 x 16 cm

Reinigung: Spülmaschine

Marke: Milu Wie viel Wasser und Kaffeepulver kommt in einen Camping-Kaffeekocher? Für den perfekten Kaffeegenuss, egal ob im Espressokocher oder in der French-Press-Variante, ist sowohl die richtige Kaffee- als auch Wassermenge entscheidend. Bei vielen Kochern ist eine Füllmengenanzeige integriert. Das Kaffeesieb beim Espressokocher sollte bis zum Rand mit Kaffee befüllt sein. Grundsätzlich wird bei der French-Press-Variante circa 60 Gramm Kaffeepulver für einen Liter Kaffee empfohlen. Je nach individuellem Geschmack kann die Kaffeemenge erhöht oder reduziert werden.

Wie wird ein Camping-Kaffeekocher gereinigt? Die Reinigung von Camping-Kaffeekochern ist sehr einfach. Espressokocher können nach Gebrauch leicht auseinandergebaut und alle Teile (Filtereinsatz, Wasserbehälter, Kaffeebehälter) separat unter fließendem Wasser gereinigt werden. Sollten sich noch Kaffeeablagerungen im Behälter befinden, so kannst du etwas Spülmittel dazu geben. Wichtig ist nur, dass du die Dichtung zuvor entfernst, denn diese wird durch das Spülmittel auf Dauer brüchig. Die French Press ist ebenso pflegeleicht. Einfach die Kanne und den Presstempel unter fließendem Wasser reinigen.

Worin unterscheiden sich Camping-Kaffeekocher von normalen Kaffeekochern? Camping-Kaffeekocher wurden speziell für den Einsatz unterwegs entwickelt. Manche von ihnen haben den Vorteil, dass sie auch als Kochtopf oder als Milchaufschäumer genutzt werden können. So kannst du mühelos drei Küchenutensilien durch ein einziges ersetzen. Im Generellen sind Camping-Kaffeekocher leichter, stabiler und kompakter als normale Kaffeekocher und werden stromlos betrieben.