Innovativ: Im Material des Vaude-Leichtrucksacks steckt aus Altreifen mittels chemischen Recyclings gewonnenes Polyamid. Diese Technik steckt noch in den Kinderschuhen, ist in Zukunft aber auch ganz entscheidend für die Wiederverwertung von Textilien. Der Uphill bietet Platz für Regen- und Wärmekleidungsowie Essen und Trinkblase. Außerdem schmiegt sich selbst bei flottem Tempo sicher an. Preis: 120€

