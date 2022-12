In diesem Artikel: Was ist eine Gartendusche?

Was sollte ich beim Kauf einer Gartendusche berücksichtigen?

Diese Gartenduschen haben wir miteinander verglichen

Aus welchem Material besteht eine Gartendusche?

Wie wird eine Gartendusche befestigt?

Wie funktioniert eine Solar-Gartendusche?

Fazit

Wird es wärmer und die Tage länger, verbringen wir mehr Zeit im Freien und genießen die Sonnenstrahlen. Sonnst du dich gerne auf der Terrasse oder in deinem Garten und freust dich zwischendurch über eine erfrischende Dusche? Dann ist eine Gartendusche genau das richtige für dich. Gartenduschen sind wetterfest und robust und sorgen für den Frischekick im Sommer, wenn kein Freibad oder See in unmittelbarer Nähe ist. Schlägt dein Herz fürs Campen? Dann ist eine Gartendusche ebenso eine hervorragende Anschaffung. Neben Kaltwasservarianten sind auch Solar-Duschen erhältlich, die dir bei Bedarf eine warme Dusche spenden. In unserem Ratgeber stellen wir dir verschiedene Gartenduschen vor, verraten dir, was du bei deiner Kaufentscheidung für die passende Gartendusche beachten solltest und welches Modell für deinen Zweck ausgelegt ist.

Was ist eine Gartendusche? Eine Gartendusche besteht aus UV-resistenten und strapazierfähigen Materialien und wurde speziell für den Gebrauch im Außenbereich konzipiert. Abhängig von Bauart und Montage kann sie auch als Dusche für das Camping genutzt werden. Auch für Garten und Terrasse ist sie ideal und sorgt für die gewünschte Erfrischung an heißen Sommertagen. In der Regel verfügt eine Gartendusche über einen Duschkopf. Manche Ausführungen haben zusätzlich einen Wasserhahn, der zum Abbrausen der Füße genutzt werden kann oder lassen sich sogar zum Bewässern von Pflanzen einsetzen. Besitz du einen Pool oder eine Sauna? Dann kannst du dich mit einer (festinstallierten) Gartendusche im Freien abbrausen, die mit verschiedenen Annehmlichkeiten und Ausstattungsmerkmalen aufwartet.

Was sollte ich beim Kauf einer Gartendusche berücksichtigen? Da die Anforderungen an eine Gartendusche sehr verschieden sein können, ist die Auswahl an Modellen umfangreich und die Unterschiede der angebotenen Produkte immens. Der Verwendungsbereich und Zweck bestimmt letztlich die Art der Gartendusche, für die du dich entscheidest.

Wir haben hier die wichtigsten Kaufaspekte für dich zusammengefasst: Das Design spielt besonders bei festinstallierten Duschen, die sich in das Gesamtbild deines Gartens oder deiner Außenanlage einfügen sollen, eine entscheidende Rolle. Das Material hat großen Einfluss auf die Optik. Gartenduschen aus Holz versprühen einen anderen Charme als Modelle aus Metall, Kunststoff oder Aluminium. Der persönliche Geschmack entscheidet hier. Grundsätzlich sind alle Gartenduschen aus wetterfesten, UV-beständigen Materialien gearbeitet, die den verschiedensten Umwelteinflüssen standhalten.

Dient dir die Gartendusche vorwiegend als Erfrischung oder möchtest du die Möglichkeit haben bei Bedarf warm zu duschen? Legst du Wert auf einen integrierten Wassertank, flexible Höhenverstellbarkeit, einstellbare Düsen oder einen abnehmbaren Duschkopf?

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Reisetauglichkeit, Ausstattung & Komfort und Montage genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Reisetauglichkeit

Möchtest du die Dusche für unterwegs beim Campen nutzen oder mit zu Freunden nehmen, sind das Eigengewicht und die Art der Montage besonders wichtig. Hier empfehlen sich Gartenduschen, die leicht sind und die du besonders rasch und ohne Werkzeug auf- und abbauen kannst. Gartenduschen, die eher zur Festinstallation mit Schrauben und Dübel gedacht sind, wären hierfür nicht die optimale Wahl.

Ausstattung & Komfort

Ein großer Regenduschkopf, um 180 Grad- oder 360 Grad- drehbare Duschköpfe, höhenverstellbare Modelle und verschiedene Düsen sind Kriterien, die den Komfort einer Gartendusche erheblich erhöhen. Teilweise gehört auch eine Bodenplatte zur Ausstattung dazu. Integrierte Wasserablaufschrauben ermöglichen ein unkompliziertes Ablassen des Wassers, ohne dass die Dusche hierfür abgebaut werden muss. Solar-Duschen, die mit Wassertank und/oder Mischbatterie ausgestattet sind, erfrischen nicht nur, sondern ermöglichen dir, die Temperatur nach deinen Wünschen zu regulieren und bei Bedarf warm zu duschen. Ein zusätzlicher Wasserhahn zum Abbrausen der Füße ist ebenfalls sehr praktisch. Zubehör wie eine Abdeckplane schützt deine Dusche vor Wind und Wetter.

Montage

Die einfachste Art, eine Gartendusche zu installieren, gelingt mit einem Dreibein und einem Erdspieß. Nach Belieben kannst du den Standort einer solchen Dusche ohne großen Aufwand verändern und sie rasch demontieren. Ein Erdspieß kann allerdings nur auf erdigen Flächen verankert werden. Alle anderen Dusch-Modelle werden mithilfe von Schrauben und Dübeln auf festem Untergrund fixiert und erfordern etwas mehr handwerkliches Geschick. Bei den meisten Produkten sind Aufbauanleitung und Montagematerial Teil des Lieferumfangs.

Diese Gartenduschen haben wir miteinander verglichen

Preis-Leistungs-Tipp Monzana Solardusche 20 Liter UV-beständig Kunststoff Regendusche Pooldusche Dusche Außendusche Campingdusche 60°C Jetzt zu Amazon von Monzana 104,95 € Die Gartendusche mit Wasserhahn Gartendusche mit einem bis zu 180 Grad schwenkbaren Regenduschkopf und einem Wassertank von 20 Litern.

Gearbeitet aus UV-beständigen Materialien, kannst du die Gartendusche in den Maßen 15 x 15 x 215 Zentimeter mit innovativer Wasserablaufschraube den ganzen Sommer über im Freien stehen lassen. Die Solar-Gartendusche ist leicht aufzubauen und kommt inklusive Montagematerial und Aufbauanleitung. Der schwenkbare Regenduschkopf hat einen Durchmesser von 15 Zentimetern und bietet dir einen einzigartigen Duschgenuss. Durch die Sonnenenergie kann sich das Wasser bis zu 60 Grad aufheizen. Weiterer Pluspunkt: Die stabile Dusche ist mit einer verchromten Einhebelmischbatterie aus Metall ausgestattet, die dir ermöglicht, die Wassertemperatur stufenlos einzustellen.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐

Ausstattung & Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 8,9 kg

Größe: ‎15 x 15 x 215 cm

Marke: Monzana

Material: Armaturen: verchromtes Metall, Gestell: Metall, Kunststoff

Geeignet als: Gartendusche, Campingdusche

Lieferumfang: 1 x Solargartendusche, Montagematerial (Schrauben und Dübel), Aufbauanleitung

Wassertank: ✅

Preis-Tipp Kärcher Gartendusche (Höhe: 1,50 - 2,20 m, abnehmbarer Duschstab, beweglicher Sprühkopf 180°, Dreibein und Spikes) Jetzt zu Amazon von Kärcher Unverb. Preisempf. 46,95 € 21,96 € Vielseitig verwendbare Gartendusche Gartendusche der Marke Kärcher, die sich in der Höhe verstellen lässt und in drei Minuten aufgebaut ist.

Die Gartendusche mit abnehmbarem Duschstab (mit On/Off-Funktion) spendet nicht nur Erfrischung an heißen Tagen, sondern kann zudem zur Bewässerung deiner Pflanzen genutzt werden und ist daher vielseitig in ihrem Gebrauch. Ausgestattet mit einem Dreibein ist sie in wenigen Minuten aufgestellt und einsatzbereit. Der Duschkopf ist beweglich (180 Grad), die Dusche selbst kann in der Höhe zwischen 150 und 220 Zentimeter verstellt werden.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung & Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 1,25 kg

Größe: 73, 5 x 85 x 213 cm

Marke: Kärcher

Material: Keine Angabe

Geeignet als: Gartendusche, Campingdusche, Pflanzenbewässerung

Lieferumfang: 1 x Gartendusche, 1 x Brause

Wassertank: ❌

Design-Tipp STILISTA® Gartendusche Cascata aus 100% Shorea-Hartholz, geölt inkl. Handbrause Jetzt zu Amazon von STILISTA Unverb. Preisempf. 149,99 € 99,99 € Die hochwertige Gartendusche Komfortable Gartendusche aus langlebigen Materialien und frei drehbarem Duschkopf.

Optisch überzeugt die Gartendusche durch ihr elegantes Design und ist ein Hingucker in jedem Außenbereich. Die Dusche und die Bodenplatte bestehen aus geöltem, wetterfestem Shorea-Hartholz. Der Duschkopf begeistert mit 60 Düsen, die separate Handbrause kann mit 44 Düsen punkten und bietet damit ein luxuriöses Duscherlebnis. Den Wasserdruck kannst du über den Regler stufenlos einstellen. Im Lieferumfang sind Montageanleitung und -material sowie ein Adapter für 1-Zoll-Anschlüsse enthalten.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 11 kg

Größe: ‎61 x 61 x 210 cm

Marke: STILISTA

Material: Dusche: Shorea Hartholz, Brause/Duschkopf/Einhebelmischer/Ziehhebel: verchromt, Rohr: rostfreies Aluminium, Schrauben: Messing

Geeignet als: Gartendusche

Lieferumfang: 1 x Gartendusche, Bodenplatte, Duschkopf, Brause mit Duschschlauch, Montagematerial, Adapter für 1 Zoll Anschlüsse, Aufbauanleitung

Wassertank: ❌

Premium-Tipp KESSER® Solardusche 35 Liter Solar Gartendusche Inkl. Schutzhaube | warmes Wasser | max. 60°C ohne Stromanschluss Pooldusche Camping| Regenduschkopf und Wasserhahn | Gartenschlauch-Anschluss, Silber Jetzt zu Amazon von KESSER Unverb. Preisempf. 139,80 € 118,83 € Gartendusche mit regulierbarer Wassertemperatur Solardusche mit großem 360 Grad-drehbarem Duschkopf, Wassertank und praktischer Wasserablassschraube.

Die stabile Bodenplatte der Dusche (15 x 15 Zentimeter) sorgt für einen sicheren Stand. Das Volumen des Wassertanks beträgt 35 Liter. Durch Sonnenenergie wird das Wasser bis zu 60 Grad erwärmt. Dieses wird mit dem kalten Wasser aus dem Gartenschlauch über eine Einhebelmischbatterie vermischt und du kannst die Wassertemperatur nach deinen Wünschen stufenlos regulieren. Der große Regenduschkopf mit integriertem Kugelgelenk kann um 360 Grad gedreht werden und bietet damit den idealen Einfallswinkel beim Abbrausen. Besonders praktisch ist der separate Wasserhahn, der bequem als Fußdusche genutzt werden kann. Tolles Zubehör ist die Schutzhaube, welche bei Nichtgebrauch die Gartendusche vor Umwelteinflüssen schützt. Mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben kann die Dusche auch fest montiert werden.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung & Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 9,5 kg

Größe: 15 x 15 x 215

Marke: KESSER

Material: Fuß: Metall, Dusche: Kunststoff, Armaturen: verchromtes Metall

Geeignet als: Gartendusche, Campingdusche

Lieferumfang: 1 x Solargartendusche, Montagematerial (Schrauben und Dübel), Schutzhaube, Aufbauanleitung

Wassertank: ✅

Einsteiger-Tipp ONVAYA Gartendusche mit Stativ & Erdspieß | höhenverstellbar von 165 cm bis 225 cm | Duschstrahl stufenlos verstellbar | Aluminium | Campingdusche | Pooldusche Jetzt zu Amazon von ONVAYA 22,95 € Die perfekte Gartendusche für unterwegs Leichte Montage und geringes Eigengewicht machen die Gartendusche zum idealen Begleiter für Camping-Abenteuer.

Mit nur wenigen Handgriffen ist die Dusche bereit für deine Abkühlung und hat dank Fuß und Erdspieß einen sicheren Stand. Den Winkel des Duschkopfs kannst du vertikal drehen, die Höhe der Dusche zwischen 165 und 225 Zentimeter auf deine Körpergröße einstellen. Die Gartendusche besteht aus Kunststoff und Aluminium und ist mit 860 Gramm ein wahres Leichtgewicht, die sich daher besonders gut zum Camping eignet.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung & Komfort: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 0,86 kg

Größe: 86 x 14 x 13 cm

Marke: ONVAYA

Material: Kunststoff, Aluminium

Geeignet als: Gartendusche, Campingdusche

Lieferumfang: 1 x Gartendusche

Wassertank: ❌

Wasserfontänen-Tipp @tec Gartendusche Aussendusche aus massivem Teak-Holz, Mobile Bodendusche Campingdusche, Sauna- & Pool-Dusche rund mit Bodenplatte für den Garten, Outdoor Shower Jetzt zu Amazon von @tec Unverb. Preisempf. 269,00 € 199,00 € Die besondere Gartendusche Innovative Bodendusche für die ganze Familie, die sich ideal zum Mitnehmen eignet und mit bis zu 120 Kilogramm belastet werden kann.

Am gewünschten Aufstellort einfach einen Schlauch am 3/4-Zoll-Standardgewinde an der Seite anschließen und schon kann der Duschspaß beginnen: Hierzu das integrierte Stellrad auf der Bodenplatte bedienen, dann startet oder stoppt die Gartendusche ihre Fontänen, die einem angenehmen Sommerregen gleich kommen. In der Bodenplatte sind 18 Wasserfontänen eingelassen, die bis zu vier Metern in die Höhe sprühen, für ein komfortables Duscherlebnis sorgen und über das Rädchen reguliert werden können. Die Bodendusche besteht aus wetterfestem, massivem Teak-Holz und hat einen Griff, an dem sie einfach transportiert werden kann.

Reisetauglichkeit: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung & Komfort: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 7,5 kg

Größe: 70 x 8 cm

Marke: @tec

Material: Teak-Holz, Aluminium

Geeignet als: Gartendusche, Campingdusche

Lieferumfang: 1 x Bodendusche

Wassertank: ❌

Aus welchem Material besteht eine Gartendusche? Die verwendeten Materialien sowie die Verarbeitung der Produkte sind sehr unterschiedlich, was sich auch im Preis bemerkbar macht. Ein Großteil der Gartenduschen ist aus wetterbeständigen Materialien gefertigt. Du hast die Wahl aus Kunststoff, Metall und Holz. Nicht nur auf Qualität, Langlebigkeit und Preis wirkt sich das Material aus, sondern auch auf die Optik. Entscheidest du dich für eine Gartendusche aus Holz solltest du bedenken, dass diese einer regelmäßigen Pflege wie Schleifen, Ölen und Lackieren bedarf.

Wie wird eine Gartendusche befestigt? Die Montagemöglichkeit hängt von der Art der Gartendusche bzw. dem Untergrund ab. Mobile und damit sehr flexible Modelle verfügen über ein Dreibein-Stativ, das einfach ausgeklappt werden kann. Diese stehen stabil auf Terrassenböden und anderen festen Untergründen. Sie sind aufgrund ihrer unkomplizierten Installation besonders beliebt und auch als Campingdusche geeignet. Gartenduschen mit Erdspieß sind ebenfalls rasch montiert und für Rasenflächen die geeignete Wahl. Feststehende Außenduschen werden mithilfe von Dübeln und Schrauben auf festen Untergründen montiert und sind eine dauerhafte Lösung. Bei diesen Varianten solltest du im Vorfeld den Standort der Gartendusche gut überlegen, da du diese nicht einfach nach Belieben verstellen kannst. Einige Gartenduschen kommen inklusive einer Bodenplatte oder können einfach auf die Rasenfläche gelegt werden.

Wie funktioniert eine Solar-Gartendusche? Solarbetriebenen Gartenduschen verfügen über einen Wassertank, der speziell beschichtet ist. Einfallendes Sonnenlicht erwärmt das im Tank befindliche Wasser, so dass pro Duschgang eine begrenzte Menge an warmem Wasser zur Verfügung steht. Vorsicht: An heißen Tagen kann das Wasser im Tank schon mal über 60 Grad erreichen. Dank der integrierten Mischbatterie kannst du eine für dich angenehme Wassertemperatur einstellen.