Flachantennen werden heutzutage nicht nur für den Satellitenempfang eingesetzt. Auch DVB-T und WLAN-Netze können mit den flachen Antennen empfangen werden. Der größte Vorteil besteht bei Flachantennen darin, dass sie im Vergleich zu den großen Satellitenschüsseln deutlich unauffälliger sind. Klar können sie von der Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Empfangsstärke nicht ganz mit echten Sat-Schüsseln mithalten, aber wenn ein gutes Signal vorhanden ist und man sich in der Hauptausleuchtzone eines Satelliten befindet, können die Flachantennen ideal eingesetzt werden. Gerade dort, wo die Montage einer sperrigen Satellitenantenne unerwünscht, verboten oder aus Platzgründen nicht möglich ist, werden Flachantennen besonders gern eingesetzt. Durch ihr kompaktes, unauffälliges Design fällt die Sat-Antenne in der Regel nicht auf, was viel Ärger ersparen kann.

Was ist eine Flachantenne? Ursprünglich waren Sat-Antennen groß, überall sichtbar und haben den Anblick der Hausfassade deutlich gestört. Seit einigen Jahren werden die kleinen, schlanken Flachantennen aufgrund ihres kompakten Designs immer beliebter. Eine Flachantenne unterscheidet sich im Vergleich zu den großen oval geformten Satellitenschüsseln besonders in ihrem Design. Sie ist quadratisch oder rechteckig, häufig viel kleiner und überschreitet meistens nicht einmal die 50 Zentimeter. Die flache Satellitenschüssel besitzt häufig keinen standardmäßigen LNB auf der Vorderseite, der die aus dem All empfangenen Frequenzen für das Koaxialkabel umwandelt. Dabei werden die Signale nicht wie bei einer normalen Satellitenschüssel im Brennpunkt gebündelt, sondern durch eine Überlagerung von einzelnen Waben fokussiert. Dadurch kommt eine Flachantenne mit deutlich geringerem Platz aus und kann unauffällig an der Hauswand oder der Terrasse installiert werden.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Flachantenne besonders achten? Wenn du dich bereits entschieden hast und eine Flachantenne kaufen möchtest, dann wirst du schnell merken, dass die Auswahl nicht ganz einfach ist. Daher solltest du ein paar Aspekte vor dem Kauf berücksichtigen. Eine Flachantenne überzeugt durch ihre kompakte Bauform, die mehr Möglichkeiten bei der Montage eröffnet. Daher empfehlen wir dir, darauf zu achten, dass das benötigte Montagematerial bereits im Set enthalten ist. Ein weiterer großer Vorteil einer Sat-Anlage mit Flachantenne ist der mobile Einsatz. Deshalb ist es wichtig, dass die Sat-Anlage auch wirklich mobil montiert werden kann und die Montage nicht allzu viel Zeit benötigt.

Um dir deine Entscheidung für die passende Flachantenne zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Mobilität, Effizienz und kompakte Bauform genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Mobilität

Flachantennen punkten durch ihr kleines, kompaktes Design. Dieser Vorteil kommt besonders gut zur Geltung, wenn die Montage schnell und unkompliziert vonstattengeht. Aus diesem Grund haben wir die Produkten dahingehend geprüft, wie leicht und schnell die Flachantenne montiert werden kann. Denn die Mobilität spielt für viele Nutzer eine große Rolle. Besonders beliebt sind die kleinen Flachantennen bei Campern. Wer allerdings erstmal eine halbe Stunde die Flachantenne aufbauen muss, der verliert schnell die Lust am gemütlichen Fernsehabend.

Effizienz

Die Effizienz spielt natürlich bei der Nutzung einer Flachantenne eine große Rolle. Wenn man schon Geld für den Satellitenempfang ausgibt, dann sollte es auch reibungslos funktionieren. Bei der Effizienz haben wir zum einen bewertet, wie gut die Signalstärke im Vergleich zu einer Satellitenschüssel ist und zum anderen, wie viele Kanäle dem Nutzer zur Verfügung stehen.

Kompakte Bauform

Die Flachantennen überzeugen zwar mit ihrer kompakten Bauform im Vergleich zu den klobigen Satellitenschüsseln, dennoch gibt es auch hier Unterschiede. Gerade wer auf der Suche nach einer mobilen Lösung ist, der sollte hier großen Wert drauf legen. Hier gilt, je kleiner und handlicher die Antenne ist, desto praktischer ist sie. Je größer und schwerer, desto schwieriger wird die Montage und desto mehr Platz wird zum Verstauen benötigt. Auch wenn du die Flachantenne fest installieren willst, aber nicht soviel Platz auf deinem Balkon oder an Hausfassade hast, lohnt es sich hier noch einmal genauer hinzuschauen.

Die mobile Flachantenne Große Flachantenne für Astra, Hotbird und Eutelsat, mit integriertem Single LNB und unkomplizierter, schneller Montage.

Die H30D Flachantenne ist mit einem integriertem Single LNB ausgestattet. Sie kann schnell und einfach an- und abmontiert werden. Dank dieser praktischen Mobilität ist sie universell einsetzbar. Der Dual Linear ist für Astra, Hotbird und Eutelsat geeignet. Die Empfangsleistung liegt bei 33 dBi bei 12,75 GHz. Die Signalgewinnung bei 33,7 dBi bei 12,75 GHz.

Mobilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 1,1 kg

Größe: 54,7 x 27,7 x 5,8 cm

Marke: SELFSAT

LNB integriert: ✅

Anzahl Teilnehmer: Keine Angabe

Inkl. Montagematerial: ✅

Die unauffällige Flachantenne Flachantenne inklusive Wand und Masthalterung, Anleitung, Kompass und Montageschlüssel für eine einfache Montage.

Die H40D4 Flachantenne kombiniert ein kompaktes Design mit hoher Signalstärke und ist damit die ideale Lösung, um unauffällig Satellitenfernsehen zu empfangen. Die Empfangsleistung ist vergleichbar mit einem 60-Zentimeter-Satellitenspiegel. Im Lieferumfang ist das gesamte Montagematerial enthalten. Nach erfolgreicher Lieferung kannst du also direkt die Flachantenne an die Wand oder an den Mast montieren.

Mobilität: ⭐⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,34 kg

Größe: 53 x 34 x 10 cm

Marke: Sky Vision

LNB integriert: ❌

Anzahl Teilnehmer: 4

Inkl. Montagematerial: ✅

Die klassische Flachantenne Flachantenne in kompakter transportfreundlicher Bauart mit einfacher Montage für eine stationäre Nutzung oder auch zur Verwendung im Campingbereich.

Dieses Flachantennen-Set besteht aus Digitalflat 1, Digitalflat 2 und Digitalflat 4. Die neue Flachantennen-Serie zeichnet sich durch eine einzigartige Schlichtheit aus. Die dezente aber geschmackvolle Optik in Kombination mit robusten Befestigungsmöglichkeiten ermöglicht eine nahezu unsichtbare Installation der Flachantenne. Mithilfe des mitgelieferten Kompasses und des Montagewerkzeugs kann die Antenne einfach und schnell befestigt werden.

Mobilität: ⭐⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 4,5 kg

Größe: 51,4 x 27,4 x 6,9 cm

Marke: Telestar

LNB integriert: ✅

Anzahl Teilnehmer: 2

Inkl. Montagematerial: ✅

Die praktische Flachantenne Ultra kompakte Flachantenne mit nahezu unsichtbarer Montagemöglichkeit für eine zuverlässige Wand-, Balkon- oder Antennenmastmontage.

Diese moderne Flachantenne kann in wenigen Minuten eingerichtet und montiert werden. Egal ob Urlaub oder Camping-Ausflug, das Design wurde einfach und unauffällig gestaltet, damit du sie überall hin mitnehmen kannst. Du hast die Wahl zwischen integriertem Single LNB, Twin LNB oder Quad LNB für den Anschluss von einem, zwei oder vier Satelliten-Receivern.

Mobilität: ⭐⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 4,5 kg

Größe: 54,7 x 9,5 x 27,7 cm

Marke: STRONG

LNB integriert: ✅

Anzahl Teilnehmer: 1

Inkl. Montagematerial: ✅

Die hochwertige Flachantenne Flachantenne mit hoher Antennenverstärkung dank Profi-Line-Antennen mit Mast- und Balkonhalter sowie einer soliden Wandhalterung.

Diese Satelliten-Flachantenne der neuesten Generation überzeugt durch eine robuste, aber leistungsstarke Bauweise. Sie eignet sich für alle aktuellen TV Signale wie SD, HD, Full HD, 4K UHD und 3D. Für eine erfolgreiche Montage wird ein zehn Meter langes Koaxialkabel, eine Fensterdurchführung, ein Vier-F-Stecker und zwei Wetterschutzhüllen mitgeliefert. Dank der verbesserten Profi-Line-Antenne konnten die Empfangswerte gegenüber dem Vorgänger nochmal verbessert werden.

Mobilität: ⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 3,5 kg

Größe: 53,0 x 29,5 x 9,0 cm

Marke: netshop 25

LNB integriert: ✅

Anzahl Teilnehmer: 1

Inkl. Montagematerial: ✅

Die kompakte Flachantenne Flexible Flachantenne mit allen gängigen Formaten wie 4K, Ultra HD und Full HD mit guter Frequenzstabilität für gemütliche Fernsehabende.

Diese mobile Flachantenne wurde für eine Benutzung im Freien konzipiert. Allerdings lässt sie sich auch auf einem Balkon oder auf einer Terrasse montieren und ausrichten. Dank ihrer extrem kompakten Bauform kann sie ideal überall hin mitgenommen werden und findet auch auf kleinsten Raum einen geeigneten Platz. Die Flachantenne lässt sich mit unterschiedlichen LNBs bestücken.

Mobilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Effizienz: ⭐⭐⭐

Kompakte Bauform: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 4,5 kg

Größe: 43 x 15 x 43 cm

Marke: PremiumX

LNB integriert: ✅

Anzahl Teilnehmer: 1

Inkl. Montagematerial: ✅ Für wen eignet sich eine Flachantenne? Flachantennen eignen sich, für alle, die Satellitenfernsehen empfangen möchten. Wenn du mobil unterwegs bist wie zum Beispiel in einem Camper oder dir die monatlichen Kosten für Kabelfernsehen zu hoch sind, dann solltest du über eine Sat-Flachantenne nachdenken. Auch für Menschen, die eine große Programmauswahl bevorzugen, ist eine Flachantenne gut geeignet. Mit dieser mobilen Lösung können auch zahlreiche Programme aus dem In- und Ausland wie zum Beispiel Türksat empfangen werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer Flachantenne und einer Satellitenschüssel? Der größte Unterschied, den man von außen direkt erkennt, ist die Bauweise. Flachantennen sind deutlich kleiner und kompakter gebaut und besitzen kein so hohes Eigengewicht wie eine Satellitenschüssel. Außerdem unterscheiden sie sich durch die jeweilige Signalübertragung. Eine Flachantenne arbeitet im Gegensatz zu einer Sat-Schüssel mit elektromagnetischen Erregerwellen. Eine Satellitenschüssel ist im Vergleich zu Flachantenne allerdings deutlich leistungsfähiger. Gemessen an der kleinen Bauweise ist die Signalübertragung allerdings sehr gut und stellt in Hauptausleuchtzonen des Satelliten kein Problem dar.

Wie funktioniert eine Flachantenne? Eine Flachantenne empfängt genau wie jede andere Antenne oder Satellitenschüssel die Signale. Da sie aber deutlich kleiner ist, müssen die empfangenen Signale durch Interferenz verstärkt werden. Dafür hat eine Sat-Flachantenne viele kleine Antennen in horizontaler und vertikaler Richtung integriert, um das Satellitensignal empfangen zu können. Dadurch benötigt sie keine so große Fläche und kann trotzdem Satellitenfernsehen übertragen. Die empfangenen Signale werden ganz normal über ein Koaxialkabel an den Receiver übertragen.