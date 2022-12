In diesem Artikel: Was ist eine Campingtoilette?

Was gibt es beim Kauf einer Campingtoilette zu berücksichtigen?

Diese Campingtoiletten haben wir für dich verglichen

Wie reinige ich eine Campingtoilette?

Wo kann eine Campingtoilette zum Einsatz kommen?

Wo gab es die erste Toilette?

Fazit

Ab sofort das eigene WC mit in den Urlaub oder auf Ausflüge nehmen? Eine Campingtoilette ist genau dafür ausgelegt. Ob beim Camping, Wandern, auf Festivals, im Boot, auf der Baustelle oder bei zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. So groß der Spaß und das Erlebnis auch sein mag – der Toilettengang kann eine große Herausforderung zu den heimischen vier Wänden sein. Damit du nicht mit Spaten den nächstgelegenen Wald aufsuchen musst, kommen komfortable Campingtoiletten zum Einsatz. Mit solch einer Toilette wird ein ortsunabhängiger Toilettengang zum Kinderspiel und bietet zugleich mehr Privatsphäre als öffentliche Gemeinschaft-WCs. In unserem Ratgeber werden zwei verschiedene Arten von Campingtoiletten angeboten. Nach diesem Artikel wird dir klar sein, welche Variante für dich und deinen Einsatzzweck geeignet ist.

Was ist eine Campingtoilette? Wer schonmal auf einem Festival war oder eine Baustelle besucht hat, wird die blauen Toilettenhäuschen nicht übersehen haben. Die sogenannten Dixiklos arbeiten mit Chemie. Bei Trocken- oder Trenntoiletten verhält sich das ganze etwas anders. Eine Trockentoilette kommt ohne Wasser und Chemikalien aus und ist daher besonders umweltfreundlich und nachhaltig. Diese kompakten Toiletten sind oft klappbar und finden in jedem Kofferraum ihren Platz. Trenntoiletten, auch Komposttoiletten genannt, verfügen über eine Vorrichtung, die flüssiges von festem trennt, welches anschließend in zwei Behältern abgeleitet wird. Nach dem Toilettengang kannst du die Behälter verschließen, den Inhalt fachgerecht entsorgen und unter fließendem Wasser ausspülen. Die andere Variante ist die sogenannte Eimertoilette, auch faltbare Campingtoilette genannt. Diese sind preiswerter und leichter. Wie bei den Trenntoiletten bestehen die Eimertoiletten aus einem Inneneimer, einer Toilettenbrille und teilweise aus einem Deckel. Die Verwendung erfolgt mit Müllbeuteln. Nach dem Geschäft kannst du die Beutel zubinden und in der Mülltonne entsorgen.

Was gibt es beim Kauf einer Campingtoilette zu berücksichtigen? Wird die Campingtoilette in einem Wohnmobil fest installiert, solltest du auf die Maße achten. Suchst du eine Campingtoilette für deinen nächsten Campingurlaub oder Wanderausflug, spielt das Gewicht eine erhebliche Rolle. Je nach Art der Campingtoilette kannst du Größe des Abwassertanks und die Ausstattung berücksichtigen. Eine Campingtoilette mit Deckel, Tragegriff und Toilettenpapierhalter ist äußerst komfortabel. Doch eine Campingtoilette kann je nach Ausführung auch als Aufbewahrungsbox, Mülleimer oder Hocker genutzt werden. Hierbei gilt, die maximale Traglast zu berücksichtigen. Campingtoiletten gibt es in verschiedenen Farben, Designs und in unterschiedlichen Ausführungen. Einige von ihnen können bei Nichtgebrauch leicht zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Hergestellt sind sie alle aus stabilem Kunststoff, der aufgrund seines geringen Gewichts, den robusten Eigenschaften und der hygienischen Pflegeleichtigkeit überzeugt.

Um dir deine Entscheidung für die passende Campingtoilette zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Reinigung, Stabilität und Zubehör genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Reinigung

Die Reinigung einer Campingtoilette sollte möglichst einfach und schnell vonstattengehen. Eimertoiletten funktionieren mit Müllbeuteln. Hier wird zwischen handelsüblichen und abbaubaren Müllbeuteln unterschieden. Ist das Geschäft erledigt, kann der Müllbeutel einfach aus der Halterung genommen, zugeknotet und entweder über die Mülltonne oder den Kompost entsorgt werden. Bei Trenntoiletten muss der Inhalt in einer Service-Station entleert werden. Da der Eimer anschließend mit Wasser gereinigt werden muss, hat diese Variante einen Punkt Abzug erhalten.

Stabilität

Für eine lange Lebensdauer ist die Verarbeitung beziehungsweise Stabilität besonders wichtig. Während preiswerte Campingtoiletten einer Traglast von 120 Kilogramm standhalten, lassen sich hochwertigere Modelle mit bis zu 240 Kilogramm belasten. Diese sind teilweise so konzipiert, dass sie auch als Hocker oder Tisch fungieren können. Die Funktionsweise aller Modelle ist gleich und hat keinen Einfluss auf die Stabilität.

Zubehör

Damit nicht noch unzählige Stunden mit dem Suchen nach dem passenden Müllbeutel für die Campingtoilette ins Land gehen, werden einige Toiletten mit den passenden Beuteln ausgeliefert. Die Anzahl dieser sowie die Materialien, aus denen die Müllbeutel hergestellt wurden, können variieren. Weiteres Zubehör kann aus Tragetasche, Tüchern und Toilettenpapier bestehen.

Diese Campingtoiletten haben wir für dich verglichen

Preis-Tipp BranQ - Home essential 100% recycelt Kunststoff PP, Ökologisch, Mobile Campingtoilette 15,5 Ltr mit max. Tragkraft bis 120kg, Eco Anthrazit, S Jetzt zu Amazon von BranQ - Home essential 19,39 € Campingtoilette mit Tragegriff Stabile Campingtoilette mit einer Tragkraft von 120 Kilogramm, die aus recyceltem Kunststoff gearbeitet und wetterfest ist.

Die Campingtoilette ist in verschiedenen Farben erhältlich und besitzt ein Fassungsvermögen von 15,5 Litern. Sie ist aus Kunststoff gefertigt und hält einer Traglast von bis zu 120 Kilogramm stand. Die Handhabung ist denkbar einfach. Egal ob für Festival, Campingabenteuer, Wohnmobil, Boote oder Gartenanlage. Die tragbare Toilette ist schnell einsatzbereit und besticht mit einem Eigengewicht von nur 820 Gramm.

Reinigung: ⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Maße: 31 x 31 x 28 cm

Liter: 15,5 L

Tragkraft: 120 kg

Gewicht: 820 g

Zusammklappbar: ❌

Zubehör: 1 x Campingtoilette

Wander-Tipp Camping-Toilette, Outdoor-Toilette, zusammenklappbarer Hocker, leichter Sitz, Auto-WC mit 12 Reinigungstaschen, geeignet für Camping, Wandern, Langstreckenreisen, Stau (Tarnung) Jetzt zu Amazon von GOTOP 41,60 € Campingtoilette inklusive Beutel Tragbare und zusammenklappbare Campingtoilette, die sich leicht reinigen lässt und überall zum Einsatz kommen kann.

Die Campingtoilette ist äußerst stabil und hält einer Traglast von bis zu 150 Kilogramm stand. Dank der mitgelieferten Tragetasche kann die Toilette bei Nichtgebrauch leicht verstaut und transportiert werden. Das Eigengewicht beträgt nur 1.000 Gramm. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind 20 Bio-Beutel. Diese sind aus Mais hergestellt und können kompostiert werden. Die wasserfeste Toilette ist ruckzuck aufgebaut und eignet sich zum Wandern, Angeln, Camping, Festivals und vieles mehr.

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: 38 x 32 x 30 cm

Liter: 1,2 bis 2,5 L

Tragkraft: 150 kg

Gewicht: 1.000 g

Zusammklappbar: ✅

Lieferumfang: 1 x Campingtoilette, 1 x Tragetasche, 20 x Beutel

Preis-Leistungs-Tipp WADEO Tragbare Campingtoilette, Upgrade Klapptoilette für Erwachsene mit Bequemem Sitz, Mobile Camping-Falttoilette mit Deckel und Toilettenpapierhalter, Ideal für Camping, Reisen, Auto, Stau Jetzt zu Amazon von WADEO Unverb. Preisempf. 46,89 € 42,99 € Die stabile Campingtoilette Kompakte Campingtoilette, die sich bei Nichtgebrauch zusammenfalten lässt und sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene eignet.

Komfortable Campingtoilette mit verbreitertem Rand, ergonomischem Deckel, seitlich montiertem Griff und praktischer Toilettenpapierhalterung. Die Toilette ist schnell eingerichtet und kann mit Wasser gereinigt werden. Im Lieferumfang sind neben zwölf Beutel auch eine Tragetasche enthalten. Nicht nur als Campingtoilette, sondern auch als Mülleimer, Aufbewahrungsbox oder Hocker einsetzbar.

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: 28 x 33 x 30 cm

Liter: Keine Angabe

Tragkraft: 180 kg

Gewicht: 1.380 g

Zusammklappbar: ✅

Lieferumfang: 1 x Campingtoilette, 1 x Tragetasche, 12 x Beutel

Platzspar-Tipp Weidebach® stabile Campingtoilette mit geringem Gewicht, einfach transportierbare Klapptoilette inkl. 22 Beutel, Mobile Toilette ideal für Camping, Motorradausflüge, Campingtoilette faltbar Jetzt zu Amazon von Weidebach 57,99 € Leicht verstaubare Campingtoilette Leichte und stabile Campingtoilette mit praktischer Faltfunktion, geringem Eigengewicht und rutschfesten Standfüßen.

Die aus Deutschland stammende Campingtoilette der Firma Weidebach wird inklusive Toilettenpapier und 22 Beuteln ausgeliefert. Letztere haben ein Fassungsvermögen von drei Litern, sind kompostierbar und daher besonders umweltfreundlich. An der Unterseite der Toilette wurden rutschfeste Füße angebracht, sodass ein sicherer Stand gewährleistet wird. Ganz egal ob beim Camping, für Motorradausflüge oder beim Wandern. Die komfortable Toilette nimmt beim Transport kaum Platz in Anspruch und ist in Notfällen schnell aufgebaut.

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: 39 x 38 x 36 cm

Liter: 3 L

Tragkraft: 125 kg

Gewicht: 1.250 g

Zusammklappbar: ✅

Lieferumfang: 1 x Campingtoilette, 1 x Klopapier, 22 x Beutel

Premium-Tipp Bivvy Loo Tragbare Camping WC -Campingtoilette - Festival WC - Angeln Toilette - Outdoor Camping WC - Falten weg Wohnung - Unterstützt über 150kg - Camping Toilette - Portable Toilette (Green) Jetzt zu Amazon von CarpLife Products Ltd 74,99 € Campingtoilette mit viel Zubehör Schnell aufzubauende Campingtoilette mit einer Traglast von bis zu 150 Kilogramm, die inklusive 40 biologisch abbaubaren Tüchern, zwölf Innenbeuteln und Abfallmanagement-Pulver geliefert wird.

Hochwertige Campingtoilette mit wetterfester Tragetasche, die über einen Reißverschluss und einen praktischen Griff verfügt. Bei Nichtgebrauch kann die Campingtoilette zusammengeklappt und in der Tasche transportiert oder gelagert werden. Die Sitzfläche der Toilette ist sehr bequem und hält einer Traglast von bis zu 150 Kilogramm stand. Sowohl die Tücher (40 Stück), als auch die Beutel (zwölf Stück) sind biologisch abbaubar und können kompostiert werden. Das mitgelieferte Pulver hilft dabei, Flüssigkeiten in Gel umzuwandeln.

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Maße: 38 x 32 cm

Liter: Keine Angabe

Tragkraft: 150 kg

Gewicht: Keine Angabe

Zusammklappbar: ✅

Lieferumfang: 1 x Campingtoilette, 40 x Tücher, 12 x Beutel, 12 x Pulver, 1 x Tragetasche

Nachhaltigkeits-Tipp BOXIO - Toilet, Mobile Trenntoilette, kompakt, Campingtoilette 40x30x28 cm, Klo für unterwegs, Reise, Boot, Garten, schwarz Jetzt zu Amazon von BOXIO Unverb. Preisempf. 179,90 € 149,90 € Campingtoilette mit Deckel Langlebige Campingtoilette in kompakter Euroboxformat, die zusammengebaut geliefert wird und durch hohes Fassungsvermögen punktet.

Die Campingtoilette der Marke BOXIO wurde in Deutschland hergestellt und begeistert durch hervorragende Verarbeitung und stabilen Rahmen (Traglast 245 Kilogramm). Im Inneren befinden sich ein Fünf-Liter-Feststoffbehälter mit Deckel und ein wasserdichter Urinkanister mit Schraubdeckel. Der Trenneinsatz ermöglicht es festes von flüssigem zu trennen, sodass Fäkalien getrennt voneinander in den Behältnissen landen. Diese lassen sich leicht aus der stabilen Toilette herausnehmen und entleeren. Kurz einmal unter fließendem Wasser ausgespült und schon sind sie wieder einsatzbereit. In Kombination mit Hanfstreu (nicht enthalten) können auch mehrere Toilettengänge vollbracht werden, ohne den Trennbehälter zu entleeren. Die Campingtoilette wurde so konzipiert, dass sie in jeden Campervan, jedes Boot, und in jeden PKW-Kofferraum passt. Auch in LKW-Fahrerkabinen oder Gartenlauben einsetzbar.

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Stabilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Maße: 40 x 30 x 28 cm

Liter: 5 L

Tragkraft: 245 kg

Gewicht: 2.800 g

Zusammklappbar: ❌

Lieferumfang: 1 x Campingtoilette Wie reinige ich eine Campingtoilette? Der Inhalt einer Campingtoilette kann entweder über einen Beutel in der Mülltonne entsorgt oder an einer Service-Station des Campingplatzes entleert werden. Im Anschluss können die Behälter unter fließendem Wasser mehrfach ausgespült werden. Der Staub am Gehäuse lässt sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Ist der Urlaub vorbei, kann das Campingklo mit warmem Wasser, einem Schwamm oder Lappen und Reinigungsmitteln gesäubert werden. Hartnäckigen Urinstein lässt sich leicht mit einer Bürste oder einer verdünnten Essiglösung beseitigen.

Wo kann eine Campingtoilette zum Einsatz kommen? Eine Campingtoilette findet viele Einsatzmöglichkeiten. Sie eignet sich für die Feier im Schrebergarten, genauso wie für Camper und Reisende. Faltbare Modelle sind perfekt, wenn du gern in der Natur unterwegs bist, wie zum Beispiel beim Wandern oder Angeln. Doch ganz egal, ob unterwegs oder im Garten – bei der Platzierung gibt es einiges zu beachten. Damit die Campingtoilette bequem und sicher genutzt werden kann, sollte sie nicht auf unebenem oder abschüssigem Untergrund stehen. Nicht empfehlenswert ist die Platzierung an Orten, an denen sich viel Wasser sammeln kann, unter einem Baum, an öffentlichen Orten oder in Gräben.

Wo gab es die erste Toilette? Die ersten Toilettenanlagen befanden sich um 2800 vor Christus in der Kulturlandschaft in Vorderasien. Mesopotamien zählt zu den wichtigsten kulturellen Entwicklungszentren des Alten Orients und wird durch die großen Flusssysteme des Euphrat und Tigris geprägt. Auch die Römer hatten schon Latrinen mit integriertem Wassersystem. Im Jahre 1596 war es dann endlich so weit und das erste Wasserklosett wurde erfunden. Auf Schloss Homburg (Deutschland) wurde 1820 die erste Toilette installiert. Heutzutage gibt es weltweite Unterschiede, was die Toilette angeht. In westlichen Ländern gibt es vorwiegend Tief- und Flachspüler, in vielen anderen Ländern Hocktoiletten.