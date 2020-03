Ski-Kauftipps 2020 Die besten Tourenski aus unseren Tests

Immer breiter, immer leichter – so einfach lassen sich die Trends bei den Tourenski zusammenfassen. Denn je leichter die Ski, desto kraftsparender gelingt der Aufstieg. Und je breiter, desto besser schwimmen die Ski im tiefen Schnee auf – und vergolden damit die hoch verdiente Abfahrt. So weit, so gut? – Der Weg zum perfekten Tourenski ist angesichts von immer mehr Ski-Modellen und Unterkategorien nicht ganz so leicht.

Für das Gros der Tourengeher sind zwei Ski-Kategorien interessant: Allround-Tourenski und Freeride-Tourer. Erstere erkennt man an einer Breite in der Skimitte (unter dem Boot) von 85 bis 90 Millimeter. Noch vor wenigen Jahren waren hier übrigens 85 mm die Obergrenze.

Zu den besten Allround-Tourenski in unserem Testfeld 2019/2020 zählten der Atomic Backland 85, der Dynastar Mythic 87, der K2 Wayback 88, der Kästle TX90 und der Völkl VTA88.

Freeride-orientierte Skibergsteiger greifen eher zu den oben genannten Tourenski-Modellen Atomic Backland 95, Fischer Hannibal 96, Hagan Boost 99, Salomon MTN Explore 95 oder Scott Superguide 95. Sie kommen mit Breiten in der Mitte zwischen 95 und 100 mm und entsprechend kräftigen, auftriebsstarken Schaufeln daher. Außerdem waren diese von uns getesteten Tourenski bei der Abfahrt deutlich stärker als die Allround-Tourenski, verlangen dafür aber etwas mehr Kraftaufwand. Erstaunlich: Auch diese fetten Planken sind mittlerweile erstaunlich leicht und liegen zwischen 2900 und 3100 Gramm (siehe Tabelle oben).

Alle Tourenski-Kauftipps 2020 im Detail

Atomic Backland 85

Atomic

Aktive, sportlich ambitionierte Fahrer werden den Atomic Backland 85 lieben. Er reagiert sehr präzise und folgt punktgenau durch mittlere Radien, auch bei höheren Geschwindigkeiten bleibt er zuverlässig und glänzt mit hohem Kantengriff. Im Gelände ist er souverän, beim Aufstieg leicht genug.

Preis: 450 €

Längen: 158/165/172/179 cm

Taillierung: 118–85–106 mm

Gewicht: 2700 g/170 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 90%, Allround 90%, Abfahrt 60%

Dynastar Mythic 87

Dynastar

Der ausgesprochen drehfreudige Dynastar Mythic 87 spielt seine Stärken ganz klar bei Abfahrten aus. Er folgt kraftschonend durch kleine und mittlere Radien, läuft auch bei höheren Geschwindigkeiten ruhig. Im Gelände liebt er weichen Untergrund. Für lange Aufstiege ist er aber zu schwer.

Preis: 499 €

Längen: 160/171/179 cm

Taillierung: 127–87–103 mm

Gewicht: 3620 g/179 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 40%, Allround 90%, Abfahrt 80%

K2 Wayback 88

K2

Der K2 Wayback 88 ist ein junger Klassiker unter den modernen Tourenski. In der aktuellen Version ist er zeitgemäß leicht, sportliche Fahrer loben seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Er verlangt allerdings einen gewissen Krafteinsatz – dafür überzeugt er als perfekter, williger Allrounder.

Preis: 550 €

Längen: 160/167/174/181 cm

Taillierung: 121–88–109 mm

Gewicht: 2540 g/181 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 100%, Allround 90%, Abfahrt 60%

Kästle TX90

Kästle

Spurtreu, ausgewogen, präzise: Der Kästle TX90 ist einfach zu fahren und bringt einen garantiert nie in Schwierigkeiten. Er mag längere Schwünge am liebsten, folgt aber ohne großen Kraftaufwand auch durch engere Kurven. Außerdem ist er noch leicht genug für längere, seriöse Aufstiege.

Preis: 749 €

Längen: 160/168/176/184 cm

Taillierung: 122–90–111 mm

Gewicht: 2640 g/184 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 90%, Allround 100%, Abfahrt 80%

Völkl VTA 88

Völkl

Sportliche Fahrer werden den Völkl VTA 88 sofort lieben: Mit sattem Kantengriff und harmonischer, ausgewogener Abstimmung wird jede Abfahrt zum Spaß, durch seine breite Schaufel mag er weichen Schnee und Powder. Dank Leichtgewicht punktet der Völkl aber auch beim Aufstieg.

Preis: 620 €

Längen: 160/170/180 cm

Taillierung: 127-88-106 mm

Gewicht: 2530 g/170 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 100%, Allround 100%, Abfahrt 60%

Freeride-Tourenski – Kauftipps

Atomic Backland 95

Atomic

Mit sattem Kantengriff und zuverlässigem Handling punktet der breitbandig einsetzbare Atomic Backland 95 vor allem bei sportlichen Tourern. Er braucht wenig Kraft, folgt immer willig und liegt auch bei Tempo sehr sicher. Obendrein wiegt er unter drei Kilo und empfiehlt sich auch für lange Aufstiege.

Preis: 550 €

Längen: 169/177/185 cm

Taillierung: 128-95-116 mm

Gewicht: 2910 g/185 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 80%, Allround 90%, Abfahrt 90%

Fischer Hannibal 96

Fischer

Wer wie Hannibal über die Alpen will, findet in diesem Modell seinen Traumski: Der Fischer Hannibal 96 fährt sich einfach und kraftschonend, bleibt bei jedem Tempo, bei jedem Radius und auf jedem Untergrund zuverlässig und stressfrei. Ein breitbandiger Allrounder also, mit dem man nichts falsch macht.

Preis: 800 €

Längen: 162/169/176/183 cm

Taillierung: 128–97–115 mm

Gewicht: 3030 g/183 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 70%, Allround 80%, Abfahrt 80%

Hagan Boost 99

Hagan

Hagan ist spezialisiert auf Freeride. Diese Gene kann der Hagan Boost 99 nicht verbergen – gut so: Er begeistert im Gelände mit sattem Grip und sicherem Handling. Trotzdem wirkt er spielerisch und leichtfüßig, kommt auch mit kürzeren Radien gut zurecht. So ist er trotz Freeride-Stärke vielseitig.

Preis: 640 €

Längen: 168/178/188 cm

Taillierung: 132–99–117 mm

Gewicht: 3100 g/188 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 70%, Allround 60%, Abfahrt 100%

Salomon MTN Explore 95

Salomon

Der Salomon MTN Explore 95 ist ein variabler Alleskönner, der mit seinem starken Kantengriff und hoher Spurtreue punktet. Er zieht zuverlässig durch alle Radien, im tiefen Schnee schwimmt er gut auf. Damit überzeugt er bei Abfahrten jeder Art und in jedem Gelände: Eine sichere Bank!

Preis: 600 €

Längen: 169/177/184 cm

Taillierung: 130–95–116 mm

Gewicht: 3140 g/177 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 70%, Allround 90%, Abfahrt 100%

Scott Super Guide 95

Scott

Super, dieser Super Guide: Der harmonische Alleskönner mag es sportlich und macht dann immer Spaß. Ob auf der Piste oder im Gelände, ob auf weichem oder hartem Untergrund, ob kurze oder lange Schwünge, der Scott Super Guide 95 ist immer präzise und zuverlässig. Zudem ist er leicht genug für lange Aufstiege.

Preis: 600 €

Längen: 168/178/148 cm

Taillierung: 128–95–116 mm

Gewicht: 2950 g/178 cm

Einsatzbereich: Aufstieg 80%, Allround 90%, Abfahrt 100%

Weitere Tipps zum Tourenski-Kauf:

Selbsteinschätzung

Überlege Dir gründlich, wie und wo Du hauptsächlich unterwegs bist: Passt der Ski zum eigenen Können und zum Einsatzbereich? Wer das ehrlich beantwortet, findet leicht den passenden Ski.

Bindungswahl

Pin-Bindungen sind der große Trend, ihnen gehört die Zukunft. Aber: Man sollte auf Superleicht-Bindungen ohne Stopper oder Sicherheitsauslösung verzichten. Das ist nur etwas für Racer – zudem fiel im Test auf, dass Skimodelle mit diesen extremen Fliegengewichten teils weniger torsionssteif sind.

Geldspar-Potenziale

Viele Händler bieten Skitourenausrüstung zu günstigen Set-Preisen an – Felle und eventuell Harscheisen nicht vergessen.

Steighilfe

Das Tourenfell sollte die Lauffläche weitreichend abdecken und bis auf drei Millimeter an die Kante heranreichen. Tipp: Viele Hersteller bieten auch maßgefertigte Felle für ihre Skimodelle an.

Inspektionsintervall

Eine gute Kante und ein gewachster Belag steigern den Fahrspaß deutlich – bring deine Ski also regelmäßig zum Service.

Tourenboots

Moderne Tourenboots sind meist deutlich leichter und komfortabler als die alten Treter. Außerdem passen erst neuere Boots zu den modernen Pin-Bindungen – siehe Fotostrecke:

Alle gestesten Tourenski 2019/2020 im Preisvergleich:

