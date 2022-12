Ganz egal, ob als Markierung, zum Reparieren von Dingen wie Zeltstangen, Rohren oder Schläuchen, zum Zukleben von Paketen, zum Verschließen von Materialrissen und notfalls auch mal zum Flicken von Schuhen: Ein Allzweck-Panzerband ist vielseitig verwendbar und eine große Hilfe. Daher sollte es nicht nur Bestandteil in jeder Werkzeugkiste und Küchenschublade sein, sondern auch auf keinem Outdoor-Trip fehlen. Doch das passende Panzerband ausfindig zu machen, ist gar nicht so einfach. Die Auswahl an Panzertapes auf dem Markt ist groß und unübersichtlich und ebenso vielfältig wie ihr Einsatzgebiet. Worauf du beim Kauf unbedingt achten solltest, wie vielseitig es verwendet werden kann und ob jedes Panzertape wasserfeste und hitzebeständige Eigenschaften aufweist, erfährst du in diesem Ratgeber. Wichtige Eckdaten zu den von uns ausgewählten Tapes haben wir in übersichtliche Tabellen gelistet, damit du auf einen Blick erkennen kannst, ob dieses Panzertape deinen Ansprüchen gerecht wird. Am Ende versorgen wir dich mit nützlichen Informationen zu diesem Thema, damit dir im Anschluss klar sein wird, welches Allzweck-Panzerband die ideale Wahl für dich ist.

Was ist ein Allzweck-Panzerband? Panzerband, auch Panzertape, Duct-Tape oder Gaffer-Tape genannt, ist ein besonders reißfestes Klebeband, das als Allzweckhelfer in den meisten Haushalten, auf Festivals, bei Campingabenteuern und Wanderausflügen mit dabei ist. Mit solch einem Gewebeband kannst du so gut wie alles kleben. MacGyver hat in einer seiner amerikanischen Serie gesagt: "If I had some duct tape, I could fix that." – auf Deutsch: "Wenn ich etwas Klebeband hätte, könnte ich das reparieren". Ursprünglich kommt das spezielle Band aus dem Zweiten Weltkrieg. Es wurde damals entwickelt, um Munitionskisten beim Militärtransport abzudichten und so den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Doch die Soldaten fanden schnell weitere Einsatzgebiete für das Reparaturband und brachten es so in Umlauf. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Allzweck-Panzerbands zählt neben starker Klebefestigkeit auch eine gute Reißfestigkeit.

Was kann ich beim Kauf eines Allzweck-Panzerbands berücksichtigen? Panzerband ist nicht gleich Panzerband: Bei der Wahl des für dich am besten geeigneten Panzertapes gibt es einige Kriterien, die du bei deiner Kaufentscheidung berücksichtigen solltest. Neben Länge und Breite spielt auch der Einsatzort eine wichtige Rolle. Möchtest du Reparaturarbeiten im Außenbereich erledigen, dann sollte das Panzerband wasserfeste Eigenschaften aufweisen. Auch eine gute Klebkraft und eine hervorragende Reißfestigkeit sollte es mitbringen. Ebenso differenzieren sich aber auch die Preise und die Menge an Tapes, die von den unterschiedlichen Herstellern angeboten werden. Panzertapes aus Naturkautschuk passen sich dem Untergrund ideal an und überzeugen mit einer hohen Belastbarkeit.

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Klebefestigkeit, Handhabung und Lieferumfang genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Klebefestigkeit

Die Klebefestigkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Panzerbands und deswegen ein äußerst wichtiges Kaufkriterium. Ein Panzerband sollte sowohl auf flachen als auch unebenen Untergründen haften bleiben. Ebenso ist es wichtig, dass sich das Klebeband bei Verklebung oder nach längerer Zeit rückstandslos entfernen lässt. Zur Klebefestigkeit zählt neben dem Haften auf unterschiedlichen Untergründen auch die Anwendungsmöglichkeit im Außenbereich.

Handhabung

Ein Panzerband sollte möglichst leicht in der Handhabung sein. Um die Arbeitssicherheit zu erhöhen, ist es von Vorteil, dass sich das Allzweck-Panzerband ohne Cuttermesser abtrennen lässt. Verfügt das Klebeband über eine Gewebestruktur, kann es mühelos mit der Hand abgelängt werden.

Lieferumfang

Panzertapes werden oftmals im Set und/oder mit Zubehör ausgeliefert. Dies kann entweder aus mehreren Rollen oder aus einem Cuttermesser bestehen. Ein mitgeliefertes Messer hat den Vorteil, dass du das Allzweck-Panzerband sauber und auf den Millimeter genau ablängen kannst. Mit diesem nützlichen Cutter kannst du auch deinen Bleistift spitzen, Kabel ablängen und weitere Dinge kürzen.

Diese Allzweck-Panzertapes haben wir für dich verglichen

Farb-Tipp ERBI [50m x 48mm Panzertape rot wasserfest, extreme Klebkraft I Korrigierbares Panzerband handreißbar I Gewebeband, Gaffa Tape, Duct Tape Jetzt zu Amazon von ERBI 15,99 € Allzweck-Panzerband ohne Kleberückstände Extra starkes Panzertape, das leicht in der Handhabung ist und nicht nur hitzebeständig, sondern auch wasserfest ist.

Das Panzertape lässt sich einfach abreißen und haftet selbst auf unebenen Untergründen sehr gut. Bei falscher Verklebung lässt sich das Panzertape leicht abziehen und erneut kleben. Das Allzweck-Panzertape kann jederzeit rückstandslos abgezogen werden. Ob für innen oder außen spielt hier keine Rolle: Das Allzweck-Panzertape ist hitzebeständig, wasserfest, UV-resistent und in verschiedenen Farben erhältlich.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Länge: 50 m

Breite: 48 mm

Material: ‎Polyethylen

Wasserfest: ✅

Ohne Kleberückstände: ✅

Lieferumfang: 1 x Allzweck-Panzerband

Preis-Tipp tesa extra Power Universal Gewebeband - Gewebeverstärktes Ductape zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken oder Abdichten - Grün - 10 m x 50 mm Jetzt zu Amazon von tesa Unverb. Preisempf. 9,29 € 5,95 € Wasserfestes Allzweck-Panzerband Klebestarkes Panzerband, das eine clevere Lösung für verschiedenste Reparaturaufgaben ist und per Hand abgerissen werden kann.

Das hochwertige Allzweck-Panzerband der Firma tesa ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und punktet durch hohe Wetterfestigkeit. Es ist selbstklebend und lässt sich von Hand reißen. Weitere Pluspunkte sammelt das Allzweck-Panzerband in puncto Stabilität und Klebefestigkeit. Egal ob für den Außen- oder Innenbereich – dieses lösemittelfreie Panzertape eignet sich bestens, um Gegenstände zu fixieren, Schläuche abzudichten oder für Bodenmarkierungen.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Länge: 10 m

Breite: 50 mm

Material: Keine Angabe

Wasserfest: ✅

Ohne Kleberückstände: ❌

Lieferumfang: 1 x Allzweck-Panzerband

Preis-Leistungs-Tipp DWT-Germany 100199 50m Panzertape Grau Reißfest Stark Klebeband Gewebeband Panzerband Isolierband Jetzt zu Amazon von DWT-Germany 8,99 € UV-beständiges Allzweck-Panzerband Allzweck-Panzerband für den Innen- und Außenbereich, das sich von Hand abreißen lässt und durch starke Haftung besticht.

Das UV-beständige Allzweck-Panzerband ist leicht in der Handhabung und hat selbst bei Feuchtigkeit eine hohe Klebkraft. Es lässt sich sowohl längs als auch quer abreißen und haftet beinahe auf jedem Untergrund. Das Panzertape hat eine Länge von 50 Metern und eignet sich für Reparaturen, Isolierungen, Abdichtungen und Befestigungen. Dieser praktische Helfer sollte auf keinem Campingabenteuer und in keinem Wohnmobil fehlen.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

Material: Keine Angabe

Wasserfest: ✅

Ohne Kleberückstände: ❌

Lieferumfang: 1 x Allzweck-Panzerband

Empfehlung der Redaktion Amazon Basics Allzweck-Panzerband, 5 cm Breite x 54,8 m, Silberfarben, 2 Rollen Jetzt zu Amazon von Amazon Basics 13,38 € Allzweck-Panzerband im Doppelpack Ideales Panzerband für alltägliche Aufgaben, das im Set geliefert wird und sich im Innen- und Außenbereich einsetzen lässt.

Zuverlässiges Panzerband der Marke AmazonBasics, das durch eine feste und sichere Verbindung überzeugt. Es klebt auf rauen Oberflächen und begeistert durch einfache Handhabung. Für das Zuschneiden des Panzerbands benötigst du nicht einmal ein Messer. Das Panzertape kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich genutzt werden. Geliefert werden zwei Rollen mit jeweils einer Länge von 54,8 Metern.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Länge: 54,8 m

Breite: 50 mm

Material: Mulltextilfasern

Wasserfest: ✅

Ohne Kleberückstände: ❌

Lieferumfang: 2 x Allzweck-Panzerband

Set-Tipp Hinrichs 4 Rollen Klebeband schwarz und Silber Panzerband Panzertape - Innen und außen - 50 m x 50 mm - Inklusive Cuttermesser Jetzt zu Amazon von Hinrichs 24,99 € Allzweck-Panzerband mit Zubehör Anpassungsfähiges Panzerband, das im Vierer-Set geliefert wird und sich auch nach längerer Zeit rückstandslos entfernen lässt.

Das Set besteht aus vier Panzertapes mit jeweils 50 Metern Länge und wird inklusive hochwertigem Cuttermesser geliefert. Dadurch lässt sich das Panzertape auf die gewünschte Länge abschneiden. Gefertigt sind die Tapes aus Kautschuk und punkten durch Umweltfreundlichkeit und Langlebigkeit. Auch nach längerer Zeit kann das Panzerband rückstandslos entfernt werden. Egal ob auf glattem oder rauem Untergrund – das Panzertape haftet überall. Das wetterbeständige Produkt eignet sich sowohl für innen als auch außen und sollte in keinem Haushalt oder Rucksack fehlen.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

Material: Gummi

Wasserfest: ✅

Ohne Kleberückstände: ✅

Lieferumfang: 4 x Allzweck-Panzerband, 1 x Cuttermesser

Mengen-Tipp 6 Rollen Gewebeband in silber | Panzertape | Panzerband | Klebeband | Gaffa Tape | 50mm x 50m, Farbe:silber Jetzt zu Amazon von selmundo 25,95 € Allzweck-Panzerband im Sechserpack Umfangreiches Panzerband-Set, das aus sechs Rollen besteht und durch hohe Haftung begeistert.

Das Allzweck-Panzerband-Set besteht aus insgesamt sechs Rollen mit jeweils einer Länge von 50 Metern. Jede Rolle wurde aus mehrschichtigem PE gearbeitet und hat eine Breite von 50 Millimetern. Das Allzweck-Panzertape hat eine hohe Haftung und lässt sich jederzeit rückstandslos entfernen.

Klebefestigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Handhabung: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Länge: 50 m

Breite: 50 mm

Material: PE

Wasserfest: ❌

Ohne Kleberückstände: ✅

Lieferumfang: 6 x Allzweck-Panzerband Wofür kann ein Allzweck-Panzerband verwendet werden? Ein Allzweck-Panzertape lässt sich so gut wie für alles verwenden und ist ein idealer Helfer im Alltag, sei es im Haushalt, beim Renovieren, Campen oder auf Reisen. Mit solch einem Tape lassen sich kleinere Reparaturaufgaben im und um das Haus oder das Wohnmobil ausführen. Egal, ob zum Markieren von Flächen, Verpacken von Kartonagen, Zusammenbinden von mehreren Teilen oder zum Reparieren von kaputten Schläuchen. Ein Panzertape ist ein Must-have und häufig die perfekte Notlösung in vielen Situationen.

Ist ein Allzweck-Panzerband immer wasserfest und hitzebeständig? Nein, nicht jedes Allzweck-Panzerband ist von Haus aus wasserfest und hitzebeständig. Diese Information findest du in der Produktbeschreibung oder in unserer Liste oben. Solltest du ein Allzweck-Panzerband verwenden, um ein Kabel zu reparieren oder andere Flächen, die mit Hitze in Berührung kommen, dann muss das Panzertape auf alle Fälle hitzebeständig sein. In der Regel sind hitzebeständige Panzertapes auch wasserfest und kältebeständig und können hervorragend im Außenbereich zum Einsatz kommen.

Wie kann ich Kleberückstände entfernen? Nicht jedes Allzweck-Panzerband kann spurlos wieder entfernt werden und hinterlässt oft unschöne Kleberückstände. Kleberückstände auf glatten Oberflächen sollten zuerst eingeweicht werden. Diese können dann später mit einem Spachtel vorsichtig entfernt werden. Befinden sich nach dieser Prozedur immer noch Kleberückstände auf der Oberfläche, hilft nur noch Aceton oder Verdünner. Hierzu solltest du vorher unbedingt abklären, ob die Oberfläche dafür geeignet ist. Für die Verwendung von Aceton oder Verdünner gibt es ein paar grundlegende Sicherheitsaspekte, die du bei der Verwendung berücksichtigen musst, die du der jeweiligen Gebrauchsanweisung entnehmen kannst.