Keine Softshelljacke begeisterte die Testcrew so sehr wie die von Mammut – sie erreichte in jeder Disziplin Bestnoten. Ihr Außenstoff raschelt zwar etwas, doch das störte kaum, was auch am perfekten Sitz und der großartigen Bewegungsfreiheit liegt.Stark: Niesel und leichte Schauer wehrt die Außenhülle ab, Wind nur im Brustbereich, an den restlichen Stellen lässt sie minimal Luft durch – damit bleibt das Klima stets im Lot. Fazit: eine top Wahl für Wanderungen sowie sportliche Einsätze, auch in den (Hoch-)Alpen.

Gewicht: 380 g

380 g Material: Synthethik

Synthethik Preis: 220 €

