Klettervideos Vom Boulder bis zur Big Wall: 10 Klettervideos

In diesem Video-Mix zeigen wir aktuelle Streifen, aber auch eine Auswahl älterer Klettervideos. Diese waren damals unvorstellbar wertvoll: Immerhin haben sie, im Vor-Youtube-Zeitalter, als VHS-Video, einen kostbaren Abend mit Kletter-Äction versprochen. Bonus: Jugendliche Rockstars! Als Nalle Hukkataival noch erklären musste, wer er ist, Shauna Coxsey noch mit 7Bs kämpfte und Chris Sharma die Kletterwelt auf den Kopf stellte... alles in diesen Filmen. Plus: brandneues Material der nächsten Generation an Spitzenkletterern!

Stellt das Popcorn bereit und vergesst das Chalk nicht!

(TBT) Life On Hold – British Bouldering in 2010-2012

In diesem Film ist Shauna Coxseys Partner Ned Feehally der Star. Neben weiteren britischen Klettergrößen wie Micky Page, Dan Varian, Mina Leslie-Wujastyk, Jon Partridge, Martin Smith, Ryan Pasquill, Ben Thompson und David Mason haben auch Gäste wie Chris Webb-Parsons, Michele Caminati und Alex Puccio einen Gast-Auftritt.

Touch Rock – Why am I even doing this?

Warum mache ich das eigentlich? fragen sich die schwedischen Kletterer Matilda Söderlund, die Sjöquist-Brüder und Jimmy Karlsson. Ein philosophisch-nachdenklicher Blick aufs Klettern in Schweden während der Pandemie mit feinem Humor.

(TBT) Best of the West

Anno 2005: The King is back – Chris Sharma kehrt nach Hueco zurück: Boulder-Flick mit Sharmas Zeitgenossen Boone Speed, Steve Maisch, GP Salvo, Jason Kehl, Mike Beck, Tim Kemple und weitere.

(TBT) Big Game

Fortsetzung zu Best of the West: Chris Sharma und Friends sind wieder unterwegs, diesmal in Castle Hill, Neuseeland. Das Konzept von genialer Landschaft, genialen Kletterern und genialer Stimmung geht wieder auf.

Brazilian Line – A new route big wall rock climbing adventure in Brazil

Eine bunte britische Truppe sucht neue Linien im perfekten Fels der Pedra Baiana in Brasilien. Beim Bigwallklettern kann einiges schiefgehen, da hilft eine Portion britischer Humor.. dabei: Mike ‘Twid’ Turner und Steve Long sowie die deutlich jüngeren James Taylor und Angus Kille.

Seb Bouin: Akira uncut

Wer schon eine Weile das Geschehen im Klettersport verfolgt, kennt die Geschichte um Akira, der ersten Route, für die der Grad 9b ausgeworfen wurde... nur, dass zur Zeit von Fred Rouhlings mutigem Schritt noch keine 9a+ existierte. Nun kommt der talentierte Seb Bouin daher und überprüft, wie es um Akira steht.

Adam Ondra and Tommy Caldwell talk Working on El Cap Dawn Wall and big walls climbing

Adam Ondra spricht mit Tommy Caldwell: Die Kletter-Titanen tauschen sich aus über Projektieren am El Capitan, die Dawn Wall und Bigwall-Klettern.

A Mellow Cresciano: New King Lines

Während Chris Sharma den Begriff King Lines prägte, kommt hier die nächste Generation der Boulderer nach Cresciano und etabliert neue königlich anmutende Linien. Dabei: Giuliano Cameroni, Daisuke Ichimiya, Clément Lechaptois, Marine Thevenet und Diego Cameroni

Endgegner – A Rock Climber's Story of Depression & Heartbreak

Klettern hilft sogar gegen Liebeskummer.

The Flame – Never Ending Projects with Jorg Verhoeven

Der Topkletterer Jorg Verhoeven hat sich in seiner Wahlheimat Tirol einige Projekte ausgesucht, die er im Film zeigt. Unter anderem The Flame, die er auf 9b schätzt... wünschen wir ihm, dass es doch nicht "never ending" wird!

Mehr: