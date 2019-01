Darauf solltet ihr bei Wintertouren achten

Geräusche, Wechten oder Anrisse: An diesen Merkmalen können Sie Gefahren im Gelände abschätzen. Die Ortovox Safety Academy gibt Tipps, auf was Sie bei Skitouren achten sollten (siehe Video oben).

Halbwissen, mangelnde Routine, Fehler unter Stress – in den wenigsten Fällen reagieren Tourengeher lehrbuchgerecht. Abhilfe schaffen Workshops, Lawinenseminare und Kurse, wie sie von Alpenvereinen, freien Bergführern oder Alpinschulen angeboten werden. Sie bieten die beste Möglichkeit, Wissen und Erfahrung zu sammeln. Da sie meist an Wochenenden stattfinden, lassen sie sich prima an den Anfang eines Skitouren-Urlaubs legen. Jeder Tourengeher, der selbstbestimmt und auf eigene Faust loszieht, sollte einen solchen Lehrgang besuchen – und regelmäßig auffrischen, spätestens alle drei Jahre. An Attraktivität mangelt es den Angeboten nicht. So stehen auch mehrtägige Touren-Komplettkurse für Anfänger auf den Listen – inklusive Gipfelbesteigungen, Taktik- und Planungswissen sowie Lawinenseminare.

Auch Crashkurse gibt es zuhauf. Sie befassen sich meist nur mit der Rettung, in erster Linie geht es also um den Umgang mit LVS, Sonde und Schaufel. Einmal besucht, kann man das Gelernte jedes Jahr aufs Neue mit Freunden üben. Allerdings: Wer erst gar keine Lawine auslöst, Gefahrensituationen frühzeitig erkennt und gezielt vermeidet, der kommt auch nicht in die Verlegenheit, sein Rettungswissen anwenden zu müssen. Genauso wichtig wie das Know-how der richtigen Rettung ist daher die Prävention. Auch dazu gibt es ausführliche Seminare: Lawinenlageberichte richtig auslegen, Hänge beurteilen, Schneebeschaffenheit bewerten und so weiter. Die Theorie wird dabei gleich in die Praxis umgesetzt – im Gelände vor der Tür sowie auf Skitouren. Dabei führt jeder Teilnehmer die Gruppe einen Tourenabschnitt lang. Später analysiert der Ausbildungsleiter die Führungsleistung aller Teilnehmer, beurteilt und gibt Hinweise zur Verbesserung. Klar, dass so etwas nicht immer Freudengeschrei auslöst – doch es wirkt. Und ist allemal besser, als verzweifelt im Lawinenkegel zu stehen und auf die Bergwacht zu hoffen.

Damit es Ihnen etwas schwerer fällt, sich dieses Jahr eine Ausrede einfallen zu lassen, haben wir eine Auswahl von Lawinenkursen und Safety Camps zusammengestellt:

Der Hersteller Ortovox bietet im Rahmen seiner Safety Academy eine Fülle von ein- bis zweieinhalbtägigen Lawinenkursen für Einsteiger und Fortgeschrittene an – und das im gesamten Alpenraum.

Mammut Alpine School: Ob Einsteiger oder Fortgeschrittener, die Trainingscamps der Schweizer Profis bieten für jeden das passende Programm. Das Angebot reicht vom eintägigen LVS-Kurs für Novizen über Aufsteigerkurse bis zum 3-tägigen Snow-&-Safety-Camp. Infos & Termine hier

Beim Skitouren-Camp von Vaude (powered by Fritschi) geht es vom 11. bis 13. Januar 2019 ins Kleinwalsertal. Das Programm besteht aus einem Mix von Sicherheits-Workshops und unterschiedlich schwierigen Skitouren. Preis: ab 219 Euro.

Der Deutsche Alpenverein bietet ebenfalls entsprechende Skitouren-Kurse über seinen "Summit Club" an:

Asi Skitouren Basiskurs Kompakt

Learning by doing heißt es bei der Alpinschule Innsbruck ASI. Im Grundkurs für Einsteiger lernt man den Umgang mit Fellen, das Üben von Spitzkehren und die Anlage einer guten Aufstiegsspur. Ebenfalls im Programm: Routenwahl, LVS-Training und Beurteilung der Lawinenlage, sowie ausgedehnte Skitouren. Infos: www.asi-reisen.de

Weitere Angebote erhalten Sie bei jeder Alpinschule in Ihrer Nähe sowie bei der nächsten Alpenvereinssektion.

