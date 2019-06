Online-Tourenkarten und die wichtigsten Reiseinfos zum Karwendel hier:

Hinkommen: Mit dem Auto B13 über Bad Tölz und Lenggries, am Sylvensteinsee auf die B307 und bei Vorderriß ins Rißtal. Mautstraße zwischen Hinterriß und der Eng. Mit der Bahn bis Lenggries, von dort Bergsteigerbus (Linie 9569) nach Hinterriß und in die Eng: rvo-bus.de

Orientieren: Bewährt hat sich der Rother-Wanderführer »Karwendel« von R. Demmel und E. Schmitt, 16,90 Euro, dazu die Kompass-Karte 1:50.000, Blatt 26 »Karwendelgebirge« 9,99 Euro.

Beste Zeit: Besonders reizvoll zeigt sich der Bergfrühling im Juni, wobei dann in der Höhe mit Schneefeldern zu rechnen ist. Im Herbst am Wochenende den Großen Ahornboden meiden.

Informieren: Die Seite des Tourismusverbandes Silberregion Karwendel informiert zu Hinterriß und Eng:

silberregion-karwendel.com

Unterkünfte

Auf der Eng: Komfortabel nächtigt man im Alpengasthof Eng. Den Genuss machen eine feine, regionale Küche und ein ansprechender Wellness-Bereich komplett. Übernachtung mit Frühstück im DZ ab 46,60 Euro, im Lager ab 28,60 Euro pro Person, Tel. 0043/5245/231, eng.at. Alternativ kann man sich zünftig bei einem Bauern auf der Alm einquartieren, pro Person 35 Euro ohne Frühstück. Zimmerbuchungen über Tel. 0043/5245/227, engalm.at

In Hinterriß: Wem in der Eng zu viel los ist (wegen der Nähe zum Großen Ahornboden), der übernachtet im Gasthof zur Post in Hinterriß. Spezialität: fangfrische Forelle aus der eigenen Fischzucht, außerdem gibt es köstliche Kuchen auf der Sonnenterrasse. Übernachtung mit Frühstück 47,50 Euro/ Person, dazu bekommt man für 6 Euro eine Dauerkarte für die Mautstraße in der Zeit seines Aufenthalts, Tel. 0043/5245/206, post-hinterriss.info

Am Berg: Falkenhütte und Karwendelhaus zählen zu den besten Hütten der Ostalpen. Lage, Kulinarik und Gastfreundschaft sind perfekt, dazu noch historische Räumlichkeiten und neben Lager sogar DZ. Falkenhütte, 1848 m, bewirtschaftet von Mitte Juni bis Anfang Okt., Tel. 0043/5245/245; Karwendelhaus, 1778 m, bewirtschaftet von Anfang Juni bis Mitte Okt., Tel. 0043/5213/5623, karwendelhaus.com

Restaurants & Aktivitäten

Rasthütte: Das Restaurant im Alm-Dorf Eng verarbeitet regionale Produkte und eigenen Käse zu köstlichen Gerichten. Tipp: gebackener Almkäse mit Preiselbeeren und Salat. Tel. 0043/5245/226, engalm.at

Gaberl-Alm:

Die rustikale Hütte liegt direkt an der Rißtalstraße, nicht weit vom Eingang ins Johannistal. Josi, die herzliche Wirtin, backt für ihr Leben gern. Täglich gibt es frische Kuchen. Ihre Sachertorte ist vielen heilig.

Mit dem Bergrad: Die langen Zustiege zum Karwendelhaus und zur Falkenhütte können gut auch mit dem Mountainbike bewältigt werden. Noch leichter geht es, wenn man sich ein E-Bike gönnt. Der Gasthof zur Post in Hinterriß verleiht E-Bikes für 29 Euro pro Tag.

Käsiges: Jeden Vormittag kann im Alm-Dorf der Eng beim Käsen zugeschaut werden. Bei der jährlichen Käseolympiade in Galtür sammelt Käsemeister Radinger regelmäßig Gold-, Silber- und Bronzemedaillen ein, mal für den Berg-, den Schnitt- oder den Kräuterkäse. Im Bauernladen, ein paar Meter weiter, liegt das ganze Käsesortiment zum Verkauf aus.

Almabtrieb: Nur noch zwei Bauern der Eng-Alm pflegen die Tradition, im Herbst ihr Vieh zu Fuß über den Karwendelkamm nach Hause zu treiben. Jeder ist herzlich eingeladen, ein Stück mitzuwandern. Die Route führt über das Lamsenjoch zur Lamsenjochhütte, dann durch das Stallertal ins Inntal. Allein schon den Start der Herde frühmorgens an einem Freitag Ende September lohnt sich mitzuerleben.

Mehr:

Ausrüstungstipps: