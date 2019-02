Im altehrwürdigen Brixen verbinden sich Kultur und Natur aufs Feinste.

Brixen besticht durch die einzigartige Kombination aus urbanem Flair und grandioser Bergwelt. Einerseits kann man das Kloster Neustift besichtigen, durch die Altstadt streifen und unter freiem Himmel auf ein oder zwei Gläser Eisacktaler Weißwein einkehren. Und andererseits führen direkt aus den Gassen wunderbare Wege zu Almen und weiter auf hohe Gipfel – die »Hauptstadt des Eisacktals« verbindet wie kaum eine andere Stadt in Südtirol den reinen Natur- mit anspruchsvollem Kulturgenuss.

Dafür steht auch der fünf Kilometer lange Archeopfad zur Kuppe Pinatzbühel und zum Dorf Elvas. Hier stoßen Wanderer auf Ausgrabungen, die von der frühen Besiedlung des Landstrichs zeugen. Die Funde reichen zurück bis in die Steinzeit, und auch die Römer haben hier vor allem ab 20 vor Christus ihre Spuren hinterlassen.

Mittelalterflair

Schon im Mittelalter schätzten die Menschen Klausen am Eisack. Auch heute noch locken das Künstlerstädtchen und das darüber thronende Kloster Säben Besucher an, und viele landschaftliche Kleinode verleihen den umliegenden Dörfern Barbian, Feldthurns und Villanders ein naturnahes Flair. Ein Muss ist ein Ausflug zu den Barbianer Wasserfällen und zu Barbians Wahrzeichen, dem schiefen Kirchturm. Um Feldthurns wachsen 3336 Kastanien – kein Wunder, dass hier das Herzstück des »Südtiroler Keschtnwegs« verläuft und Feldthurns mit Klausen verbindet. Und auf der Villanderer Alm wandert man mit 360°-Blick auf die Dolomiten.

Apfel-Hochburg

Unzählige Apfelbäume wachsen auf dem Hochplateau von Natz-Schabs nördlich von Brixen – überall leuchtet es im Spätsommer rotbackig, im Frühling in weißer Blütenpracht. Auf dem acht Kilometer langen Apfelweg über Natz und das Dörfchen Raas genießt man ihren Anblick. Doch die Runde hat noch mehr zu bieten: Wälder voll knorriger Kiefern und sattgrüne Wiesen. Besondere Highlights auf dem Weg sind das urtümliche Biotop Sommersürs und das schilfbestandene Raiermoos, ein geschütztes Moor. Frösche und seltene Brutvögel haben an den Wasserstellen eine sichere Heimat gefunden, und Wanderer kommen hier der unberührten Natur ganz nahe.

Gitschberg Jochtals »Big Five«

Fünf Wanderungen, fünf fotogene Gipfelziele: Zwischen vier und sechs Stunden dauern die Touren auf die schönsten Berge rings um Gitschberg Jochtal, 25 Kilometer nördlich von Brixen. Wanderer besuchen das Astjoch (2194 m), den König der Rodenecker Lüsner Alm, steigen durch Lärchenwald auf das gämsenreiche Gaisjoch (2641 m) oder genießen den Panoramablick auf drei klare Bergseen vom Seefeldspitz (2715 m). Sportliche Naturen schauen von der Napfspitze (2888 m) auf die benachbarten Gletscher oder erobern die Wilde Kreuzspitze (3132 m). Alle fünf Touren führen durch die traditionelle Welt der Almen nach oben in die Welt der Gipfel.

Lüsner Alm - Im Reich der Zirben

Auf der idyllischen Lüsner Alm, die sich im Westen von Brixen erstreckt, wachsen duftende Zirbenwälder, aber auch blau leuchtende Enziane und rosarote Alpenrosen. Wanderer finden hier Touren für jeden Geschmack. Wie wäre es zum Beispiel mit einer elf Kilometer langen Runde, die vom Parkplatz Schweiger Böden über grüne Almen auf die Gipfel von Campill (2190 m), Burgstall (2194 m) & Co. führt? Von oben reicht der Blick zu den Felsbastionen der Dolomiten, in die Sarntaler und Zillertaler Alpen, zu den Spitzen der Rieserfernergruppe und bis in die Hohe Tauern. Zum Schluss kehrt man nach Lüsen zurück und kühlt sich im Naturbadeteich bei Lüsen wieder ab, inmitten einer gigantischen Bergkulisse.

