Die Orientierung verlieren - das könnte im Waldlabyrinth bei Freising schon mal passieren. Auch spannend: die über 300 Bäume im »Weltwald«.

Kalifornische Flusszedern, ungarische Eichen, japanische Schirmtannen – wo bin ich? Im Weltwald! Hier im Bayerischen Landesarboretum bei Freising entsteht eine beeindruckende Sammlung von Bäumen aus aller Welt. 300 Baum- und Straucharten stehen hier – und es werden mehr und mehr.

Eine interakive Karte verrät, dass die Rumelische Kiefer in Nordmazedonien wächst und 30 Meter hoch wird. Darüber hinaus bieten verschiedene Themenpfade mit Informationstafeln Einblicke in die Vegetation der unterschiedlichen Kontinente. Kinder können sich auf dem »Rocky Mountain«-Spielplatz im Amerikabereich austoben. Verschiedene Veranstaltungen sowie Führungen werden angeboten.

Fünf Kilometer östlich des Weltwaldes macht der »Walderlebnispfad Freising« mit Waldlabyrinth, Barfußpfad und Spielplatz die faszinierende Welt des Waldes erlebbar. Der 2 Kilometer lange Rundweg führt an 23 Schautafeln und Mitmach-Stationen vorbei. Start und Ziel ist die gemütliche Waldgaststätte "Plantage" mit Biergarten und Spielplatz.

Und noch mehr Action in Freising und Umgebung:

Wie Robin Hood fühlen sich kleine und große Bogenschützen im »Bogenpark Hohenkammer«. Als Zielscheiben dienen originalgetreu gefertigte Tiere aus Schaumstoff. Über markierte Pfade werden die Besucher hier zu den einzelnen Stationen geführt - Waldspaziergänger werden durch spezielle Hinweisschilder informiert.

Darüber hinaus lässt sich der Landkreis Freising auch prima via Geocaching entdecken. Zehn Geocaches verschiedenster Art sind an außergewöhnlichen Plätzen und in unterschiedlichsten Landschaften versteckt. Ob allein oder mit der ganzen Familie, Geocaching verbindet Outdoorerlebnis mit dem Reiz der modernen Schnitzeljagd. Probieren Sie es aus!