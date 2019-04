Von der Berghütte bis zum 4-Sterne Hotel – bei Oberstdorf Resort im Allgäu stehen die Kids an erster Stelle!

»Oberstdorf Resort« ist ein Zusammenschluss von Unterkünften rund um Deutschlands südlichsten Ort – vom Luxushotel über ein Hostel bis zur Berghütte. Allen gemeinsam: Mit Schatzsuche, Flussabenteuer, City-Rallye durch Oberstdorf, Kaiserschmarrn-Kochkurs oder »Bundes-Hostel-Spielen« ist in jedem Haus für Spaß & Action gesorgt. So haben Mama und Papa genügend Zeit, um beim Radeln, Wandern und Wellness zu entspannen.

Hier die Häuser im Schnelldurchlauf: Das Hotel Oberstdorf verspricht mit Spielzimmer, Natur-Badesee und Kinderbuffet Familienurlaub vom Feinsten. Im Oberstdorf Hostel steht der Kontakt mit anderen Familien im Vordergrund – eine günstige Urlaubs-WG, wahlweise mit Selbstverpflegung oder Abendgericht.

Urig und rustikal geht es auf der Wannenkopfhütte auf 1350 Metern Höhe mitten in der Natur zu (s.o.). Die Alpe Oberstdorf punktet mit reichhaltigem Älpler-Frühstück und perfekter Lage direkt am Familienberg Söllereck. Eleganz, Tradition und Genuss verbindet das Hotel Mohren am Marktplatz von Oberstdorf (s.u.). Und im Sonnenhof Oberstdorf schließlich bucht man gemütliche Ferienwohnungen mitten im Grünen. Aber das Allerbeste: Bei attraktiven Familien-Angeboten wohnen bis zu zwei Kinder gratis im Zimmer der Eltern und Bergbahnkarten für die gesamte Familie sind inklusive.