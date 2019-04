In der Alpenwelt Karwendel locken hohe Gipfel, aber auch glasklare Bergseen und wilde Schluchten. Genau die richtige Kulisse für unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Berge und Wasser sind Gegensätze. Und ziehen sich doch gegenseitig an. Zusammen bilden sie einen Mix, der Naturfans und Abenteurer doppelt fasziniert. Vielleicht liegt ja genau darin der besondere Zauber der Alpenwelt Karwendel. Am Fuß der schroffen Kalkriesen funkeln klare Bergseen wie der Gerold- oder Ferchensee. Perfekt, um sich nach der Bergwanderung in die Fluten zu stürzen oder auf den Wiesen am Ufer zu relaxen.

An heißen Sommertagen laden im Karwendel Gebirgsbäche dazu ein, sich in den Mini-Pools abzukühlen, in den Gumpen Schiffchen aus Rinde schwimmen zu lassen oder Staudämme zu zaubern.

Auch wahrlich zauberhaft: die »Geisterklamm« der Leutasch bei Mittenwald. Über Jahrtausende hat sich die Leutascher Ache ihren Weg aus Tirol nach Bayern gebahnt. Das Wasser hat eine 75 Meter tiefe Schlucht ins Gestein gefressen – mit sprudelnden Wasserfällen und mystischen Felsskulpturen.

Ein Platz für Sagen von Geistern, Kobolden und Zwergen. Die Themenwege »Klammsteig«, »Koboldpfad« und »Wasserfallsteig« in der Klamm machen diese Geschichten sehbar, hörbar und fühlbar.

Spielerisch die Natur zu erleben ist auch das Motto des »Isar-Natur-Erlebniswegs« in Krün, wenige Kilometer nördlich von Mittenwald. Insgesamt 25 Schautafeln verraten interessante Fakten rund um die Entstehung der Alpen und ihre Veränderungen durch die Eiszeiten.

Noch heute zeugen die sogenannten Buckelwiesen mit ihren Erhebungen und Mulden von den Formen, die das Eis in der Landschaft hinterlassen hat. Ob hoch im Karwendel oder in »Klein-Kanada« am Isar-Ufer – den Wassern in den Bergen kann sich keiner so leicht entziehen!