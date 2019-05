Voll der Spaß! Das Kinderhotel Oberjoch im Oberallgäu ist der perfekte Spielplatz für kleine Piraten, Indianer und Farmer.

Oberjoch liegt in der Nähe von Bad Hindelang in den Allgäuer Alpen und ist Deutschlands höchstes Bergdorf. Frischluftprogramm auf höchstem Niveau verspricht das Kinderhotel Oberjoch. Jeden Tag um 17 Uhr heißt es für Gästekinder: Stallzeit im hoteleigenen Minizoo!

Hier leben Esel, Ponys, Alpakas, Hasen, Fische und Vögel. Zu den vierbeinigen Stars zählen auch die beiden Zwergziegen Bärli und Schwänli. Tierpfleger Martin und die Kinder führen die Tiere spätnachmittags von der Sommerweide in den Stall und versorgen sie mit Futter und Streicheleinheiten.

Spaß und Spannung in die Ferien bringen auch die Thementage. »Schiff ahoi!« heißt es beim Piratentag mit Schatzsuche auf dem Alpsee. Hier kommen kleine Seeräuber voll in Fahrt.

Am Indianertag basteln die Kleinen Kopfschmuck und schleichen auf leisen Sohlen durchs Gehölz. Am Ende wird das Kriegsbeil begraben und Kinder-Friedenspfeife geraucht. Natürlich qualmfrei!

So richtig auspowern können sich die kleinen Rabauken in der Riesen-Hüpfburg und im Abenteuer-Kletterwald. An heißen Tagen gibt’s Abkühlung in der Panorama-Badelandschaft mit einer 128 Meter langen Reifen-Wasserrutsche. Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, lockt ein riesiger Indoor-Bereich mit Turnhalle, Kino, Gokart-Bahn und Eislauffläche. Nicht genug? Dann nix wie los zu den Märchenschlössern König Ludwigs!