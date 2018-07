In Isny können Wanderer die Ursprünglichkeit des Allgäuer Landlebens hautnah miterleben - Käsegenuss und Hofführung inklusive!

Kühe weiden auf Wiesen voller Kräuter, im Winter bekommen sie duftendes Heu, und der Käse wird noch liebevoll von Hand produziert. Klar, dass man hier alte Traditionen pflegt und die Kenntnisse gerne an Interessierte weitergibt.

Aber auch die Stadt Isny selbst bietet Einblicke in Handwerks- und Handelstraditionen: Noch heute stehen in der Altstadt die mittelalterlichen Häuser in einem weiten Oval. Hier fanden Weber, Kaufleute, Adlige und Mönche eine Heimstatt.

Tipp: Ländlich, löchrig, lecker - Dem Biomilchbauer und Käser über die Schulter geschaut: www.isny.de/heumilch

Kontakt:

Isny Marketing GmbH - Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, 88316 Isny

Tel.: 0049-756297563-0, info@isny-tourismus.de, www.isny.de

