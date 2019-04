In Bayerisch-Schwaben – also vom Nördlinger Ries über Augsburg bis ins Voralpenland – schwätzt Bayern schwäbisch. Und lockt mit tollen Familienattraktionen.

Was passiert, wenn ein Meteorit die Erde trifft? Warum trainierten die Apollo-Astronauten im Nördlinger Ries? Bekommen Fische einen Sonnenbrand? Fragen über Fragen. Antworten geben die Naturerlebnisangebote in Bayerisch-Schwaben. 50 Kilometer nordwestlich von Augsburg treten im Ries-Krater die Auswirkungen eines Meteoriteneinschlags vor 14 Millionen Jahren auch heute noch beeindruckend zu Tage. Zahlreiche Erlebnis-Geotope im GeoPark Ries erläutern den Großen Knall.

Spannende Natur bietet auch eine Exkursion in den Schwäbischen Donau-Dschungel. In der Umweltstation »Mooseum« in Bächingen an der Brenz (zwischen Dillingen und Günzburg) entdecken Kinder die Natur mit Keschern und Gummistiefeln (siehe Bild oben).

Ein besonderes Walderlebnis finden Familien mit Kindern rund um Oberschönenfeld im »Naturpark Augsburg - Westliche Wälder«, nur wenige Kilometer westlich der schwäbischen Hauptstadt Augsburg gelegen, mit dem Naturpark-Haus oder dem Walderlebnispfad. Darüber hinaus bietet Bayerisch-Schwaben aber noch weitere interessante Lehrpfade: wie das Aichacher Grubet, den Torferlebnispfad Bremental, das Hansenhohl in Thannhausen mit Smartphone-Quiztour und viele mehr.

Viele Naturentdeckungen sind auch »hörbar« – mit den Audioguides der "Bayerisch-Schwaben-Lauschtour". Die interessante App hierzu gibt es in den App-Stores unter Bayerisch-Schwaben-Lauschtour kostenlos zum Download.

Das Familien-Highlight in Bayerisch-Schwaben ist das LEGOLAND Deutschland Resort bei Günzburg. Der Freizeitpark sorgt mit immer neuen Fahrattraktionen und Themenwelten sowie Modellen aus über 60 Millionen LEGO-Steinen für strahlende Kinderaugen. Neu 2019: das »Land der Pharaonen«.





Bayerisch-Schwabens Familien-Tipps - gebloggt oder gedruckt

Mehr als 1.000 Geschichten! Diesen Schatz birgt der FamilienbayernBlog für Urlaubs- und Ausflugstipps aus Bayerisch-Schwaben. Die Beiträge stammen von Autoren aus der Region sowie von insgesamt 75 Botschafter Familien, die Bayerisch-Schwaben in drei Kampagnen über mehrere Monate entdeckten und auf der Plattform www.familienbayern.com von ihren Erfahrungen erzählten. So entstand ein ganzer Pool an Ideen, Informationen und Inspirationen zum Freizeitangebot der Destination, die allein durch große Namen wie Legoland oder Augsburger Puppenkiste zu den führenden Familienzielen des Landes zählt.

Wer sich lieber in gedruckter Form über die Familien-Highlights Bayerisch-Schwabens informiert, wird ebenfalls fündig. Das zweisprachige Booklet »Kunterbunte Kinderwelten« beschreibt in Deutsch und Englisch mehr als 20 abwechslungsreiche Attraktionen der Region – drinnen und draußen, aktiv oder entspannt, lehrreich oder einfach nur höchst vergnüglich. Download hier