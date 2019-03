Hinkommen: Mit dem Auto erreicht man die Allgäuer Alpen am besten über die A7 von Ulm Richtung Kempten, von München aus über die A96. Wer mit dem Zug anreisen möchte: Der IC fährt von Hamburg und Bielefeld nach Oberstdorf, mit vielen Zwischenstopps im Allgäu.

Ab München fahren täglich viele Züge nach Oberstdorf (2,5 h). Von dort bringt der Bus zu den Startpunkten der Touren. Mit dem Auto fährt man über die A7 bis zum Autobahnkreuz Allgäu, dann auf der A 980 in Richtung Lindau bis Waltenhofen und weiter auf der B 19 über Sonthofen nach Oberstdorf.

Herumkommen: Ohne Auto nutzt man den regionalen Zug Alex (alex.info) oder den Bus. Oder leiht ein Rad bei einem der vielen Fahrradverleiher. Mit dem Radl lassen sich auch die langen Wege in die tiefen Allgäuer Täler verkürzen.

Orientieren: Die Alpenvereinskarte Allgäuer Hochalpen BY4, 1:25.000, 9,80 Euro und die Kompass-Karte Allgäuer Alpen – Kleinwalsertal, 1:50.000, 9,99 Euro sorgen für einen guten Überblick. Die Kompass Karte Nr. 3 »Oberstdorf, Kleinwalsertal«, 1:25000, für 11,99 Euro. Von den DAV-Karten braucht man mehrere, um das Gebiet abzudecken. Tourenbeschreibungen und Karten bieten der Rother Wanderführer »Allgäu 1« von Gerald Schwabe und Dieter Seibert (14,90 Euro) sowie »Bruckmanns Wanderführer Oberallgäu und Kleinwalsertal« von Bernhard Irlinger (12,95 Euro).

Weitere Infos: Im Netz: allgaeu.de & oberstdorf.de.

Buchtipps: Die Allgäuer Alpen, Römmelt, Rosenheimer, 29,90 Euro;

111 Orte im Allgäu, Cornelia Ziegler, Emons Verlag, 14,95 Euro.

Viele Tipps und Tourenbeschreibungen gibt es auch in unserer PDF-Sammlung zum Download:

Unsere 10 Top-Touren rund um Oberstdorf im Überblick:

Unterkünfte im Allgäu

Für alle, die nicht genug von der Allgäuer Gipfelprominenz bekommen können, sind die Ferienwohnungen im Landhaus Schwand die perfekte Unterkunft. Vom Balkon aus fällt der Blick auf Trettachspitze, Mädelegabel und Co. Die Wohnungen sind liebevoll und gemütlich eingerichtet. Besonderes Schmankerl: Die Sennerei nebenan verkauft großartigen alten Bergkäse. Und Kuchen. Und selbstgemachtes, cremiges Eis … Zimmer kosten 37 Euro/Person, die Ferienwohnungen ab 68 Euro. landhaus-schwand.de

Direkt vom Zelt oder Wohnmobil in die Bergwelt der Allgäuer Alpen starten – das geht vom Campingplatz am Grüntensee. Und auch nach der Tour entspannt man hier perfekt: Der Platz verfügt über eine eigene Liegewiese und verleiht Tretboote. Zelt, Person, Kurtaxe ab 11,20 Euro, camping-gruentensee.de

Für Luxus-Liebhaber, die Wert auf einen SPA-Bereich im Haus legen, hat dieses Frühjahr Das Hochgrat eröffnet. Die Chalets mit Kaminen liegen mitten in Oberstaufen - einem der Top-Spots im Allgäu. Ab 65 Euro pro Person im Vierer- Chalet. das-hochgrat.de

Weitere Unterkünfte im Allgäu und Oberstdorf:

Auf dem Nebelhorn: Zum Edmund-Probst-Haus (edmund-probst-haus.de, Reservierungen nur online) fährt man bequem mit der Nebelhornbahn. Es liegt direkt an der Mittelstation. Lagerplatz für DAV-Mitglieder: 13 Euro.

Zur Mädelegabel: Auf der Mädelegabel-Tour öffnen gleich zwei Berghütten ihre Pforten: die Kemptner Hütte beim Aufstieg (kemptner-huette.de, Reservierung online, ab 13 Euro für DAV-Mitglieder) und das Waltenbergerhaus auf dem Weg hinab (waltenbergerhaus.de, Reservierungen online, 12 Euro für DAVler).

Am Ifen: Beim Abstieg vom Ifen kann man noch in der Schwarzwasserhütte Station machen (schwarzwasserhuette.com, Reservierungen über kontakt@schwarzwasserhuette.com, ab 12 Euro für DAVler).

In der Stadt: Das Hotel Traube liegt mitten in der Fußgängerzone von Oberstdorf. Im Biergarten spielen abends Musiker in Tracht, im Wellnessbereich mit zwei Saunen im Keller dagegen ist man meist allein. DZ ab 115 Euro, EZ ab 74 Euro, Tel. 08322/ 809940, hotel-traube.de

Restaurants & Einkehrmöglichkeiten im Oberallgäu

Mit den kleinen hellblauen Schindeln und den weißen Balkonen ist das Café Blaues Haus in Oberstaufen so niedlich, dass man schon von außen ins Schwärmen kommt. Wer dann noch am Mittag die Krautkrapfen oder am Nachmittag den Marzipan-Kirschkuchen mit karamellisierten Mandeln verputzt, vergisst mitunter, dass er zum Wandern da ist. blaueshaus-oberstaufen.de

Urige Atmosphäre und feinste Küche schließen sich nicht aus. Das beweist Familie Bolkart-Fetz mit ihrem Jagdhaus in Oberstdorf. Ob im Biergarten im Schatten der Bäume oder in der geschichtsträchtigen Stube – alle Speisen sind regional und frisch. Unbedingt die Wildgerichte probieren! das-jagdhaus.de

Auf Almen und Hütten: Auf allen Touren kann man unterwegs einkehren, und fast immer gibt es den Allgäuer Klassiker gegen Bergsteigerhunger: Kässpatzen, zubereitet mit würzigem Bergkäse, bestreut mit geschmolzenen Zwiebeln. Außerdem empfehlenswert: der Rinderbraten »Hüttenart« auf der Kemptner Hütte mit Spätzle, Blaukraut und Preiselbeeren. Und auch der Allgäuer Bergfladen auf der Gaisalpe, die lokale Variante des Flammkuchens, ist unbedingt einen Stopp wert.

Cafe mit urbanem Chic: Bekanntlich regnet es im Allgäu öfter mal. Zum entspannten Lesen macht man es sich dann auf den Ledersofas des »Burgkaffees Oberstdorf« bequem. Die Lampen sehen aus wie Taucherglocken, in gestapelten Obstkisten stehen alte Kaffeemühlen. Neben gutem Latte und Cappuccino gibt es eine solide Auswahl an Drinks. burgkaffee.com

Zünftig im Wirtshaus: Der Landgasthof zum Augustiner ist ein bayerisches Wirtshaus, wie es sein soll. Wände und Decke sind holzvertäfelt, an den Tischen sitzen Einheimische und Touristen nebeneinander, und die Gerichte wie das Schweinefilet in Pilzrahm mit Kässpatzen schmecken und sättigen (Tel. 08322/9873979, landgasthof-zum-augustiner.de).

Belohnungsdinner de luxe: Wer nach der Bergtour fein speisen will, sollte im Restaurant des Hotels Löwen & Strauss das Drei-Gänge-Menü bestellen. Für 35 Euro bekommt man Gaumenschmeichler wie Forelle mit Wildkräutersalat und Avocado, Roastbeef in Rosmarinjus mit Edelpilzen und Gnocchi sowie Weißbiermousse mit Waldfrüchten (Tel. 08322/800080, loewen-strauss.de).

Das Oberallgäu erleben

Den neuen Tag am Berg begrüßen, zusehen, wie die ersten Sonnenstrahlen das Tal wachkitzeln – Sonnenaufgänge am Gipfel sind unvergleichlich. Bergwanderführer Sven Gittermann zeigt seinen Gästen bei Touren früh am Morgen, bei Vollmond und bei Wildniskursen, wie großartig die Natur der Allgäuer Alpen ist. outofbounds-oberstdorf.de

120 Millionen Jahre Erdgeschichte lassen sich in der Sturmannshöhle bei Obermaiselstein erleben. Über 180 Stufen geht es 300 Meter tief unter die Erde. Nichts für Klaustrophobiker, aber sehr beeindruckend. obermaiselstein.de

Das Leben der Bauern: Das Heimatmuseum lohnt schon allein wegen seines Gebäudes einen Besuch: ein original erhaltener Bergbauernhof aus dem 17. Jahrhundert. In den Zimmern sieht man, wie die armen Allgäuer lebten, bevor der Tourismus Geld in ihre Täler spülte (Eintritt: 3 Euro, heimatmuseum-oberstdorf.de).

Breitachklamm: Der Weg von Tiefenbach (6 km westlich von Oberstdorf) durch die Schlucht führt auf überhängenden Stegen hoch in der Felswand über den tosenden Fluss. Strudellöcher und Felsstürze zeigen die Gewalt des Wassers. Eintritt: 4,50 Euro.

outdoor-Tipp: Tagsüber herrscht rund ums Nebelhorn ein ganz schöner Rummel. Wer aber mit der letzten Bahn bis zur Station Höfatsblick auffährt und zum Seealpsee hinunterwandert, hat ein kleines Paradies inmitten der Allgäuer Alpen ganz für sich. Aber Achtung: Der Rückweg ins Tal zieht sich, darum nur für konditionsstarke Wanderer geeignet.

Hindelanger Klettersteig: Ein besonderes Erlebnis für Bergwanderer ist der Hindelanger Klettersteig, der den Schwierigkeitsgrad B/C hat und durch seine Länge sowie einige ausgesetzte Stellen zu den anspruchsvolleren Unternehmungen in den Allgäuer Alpen gehört. Mit entsprechender Ausrüstung kraxelt man hier über viele kleine Felsköpfe - Anfängern empfehlen wir spätestens nach 1,5 Std., beim zweiten "Notabstieg" aufzuhören. Eine Nacht auf dem Edmund-Probst-Haus (Tel. 08322/4795, edmund-probst-haus.de) vor der Klettersteig-Tour hat einen entscheidenden Vorteil: Man ist als Erster im Klettersteig! Detaillierte Tourenbeschreibung hier

Ein Video dazu hier:

Extra-Tipp: Steinbock-Tour oder auch Allgäu Querung

Diese Mehrtagestour führt südlich von Oberstdorf in einem Bogen durch die Allgäuer Alpen und trumpft jeden Tag mit neuen Highlights auf. Bei moderaten Gehzeiten bis fünf Stunden bleibt am Nachmittag noch Zeit für den einen oder anderen Gipfelabstecher, es locken zum Beispiel das Kemptner Köpfle (2191 m) mit seinen grünen Grasflanken oder der Muttler (2366 m), der eher aussieht wie eine Kuppe als ein Gipfel. Wer nachmittags lieber entspannt, streift trotzdem en passant die schönsten Passagen des Allgäuer Hauptkamms: etwa den Schrofenpass am Ende des Rappenalptals und das Mädelejoch oberhalb der Kemptner Hütte. Auf gut 60 Kilometern führt diese Tour Bergwanderer in 5 Tagen von Hütte zu Hütte - mit etwas Glück sieht man unterwegs auch mal Steinböcke in freier Wildbahn - ein einmaliges Erlebnis! Mehr Infos zur Steinbock-Tour hier

