Genussvolle Ferien ohne Unverträglichkeiten oder Allergien – das wär’s! Sechs bayerische Kurorte tragen das Siegel »Für Allergiker qualitätsgeprüft« – für sorgenfreien Urlaub mit der Familie.

Entspannen, abschalten und die verdiente Auszeit genießen. Urlaub könnte so schön sein, wenn da nicht der Heuschnupfen von Mama und die Lebensmittelunverträglichkeit von Papa wären. Vor allem in der schönsten Zeit des Jahres müssen Allergiker und ihre Familien achtsam sein – sonst wird die geplante Erholung zum Stress mit Heuschnupfen & Co.

Derzeit gibt es in Bayern diese allergikerfreundlichen Kurorte: Bad Aibling, Bad Füssing, Bad Staffelstein, Bad Hindelang, Oberstdorf und Bad Reichenhall. Das Siegel »Für Allergiker qualitätsgeprüft« steht für besonders reine Luft.

Klar ist: Die besten Karten für pollenarme und hausstaubmilbenfreie Luft haben Allergiker in Höhenlagen wie Bad Hindelang. Auch Oberstdorf eignet sich gut bei chronischen Atemwegserkrankungen. Bad Aibling misst wie die anderen Orte regelmäßig die Pollenbelastung. Und in Bad Reichenhall lindern natürliche Heilmittel wie Sole und Latschenkiefer die Beschwerden.

Für alle zertifizierten allergikerfreundlichen Kurorte gilt: Viele Unterkünfte bieten Allergiker-Bettwäsche und Klimaanlagen mit Pollenfilter. Auch die Gastronomie hat sich auf leckere Allergiker-Gerichte eingestellt. So kann man ruhigen Gewissens durchstarten – und kräftig durchatmen!