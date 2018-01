Die perfekte Outdoorhose für jeden Einsatz gibt es leider nicht, sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Er muss es wissen, schließlich hat er in den letzten Jahren weit mehr als hundert Outdoorhosen getestet: von der klassischen Wanderhose über robuste Trekking- und elastische Tourenhosen bis hin zu wasserdichten, atmungsaktiven Regenhosen.

Welche man braucht, hängt vom geplanten Einsatz und persönlichen Vorlieben ab. Wer etwa in mückenreichen Regionen unterwegs ist, sollte eine Wander- oder Trekkinghose wählen, die über ein stichdichtes (z.B. Fjällräven G-1000-Material) oder chemisch ausgerüstetes Gewebe (z.B. Craghoppers NosiLife) verfügt. Für Touren in sonnigen Regionen empfiehlt sich eine weit geschnittene, luftige Hose mit hohem UV-Schutz und Belüftungsreißverschlüssen. Und wer häufiger ambitionierte Berg- und Skitouren unternimmt, achtet bei der – unerlässlichen – Anprobe der Hose auf ein an den Beinabschlüssen innen verstärktes Material, auch Kantenschutz genannt.

Doch macht eine tourengerechte Ausstattung allein noch keine gute Outdoor-Hose aus. Hier entscheiden vielmehr harte Testkriterien. Equipment-Profi Frank Wacker: "Neben den Trageeigenschaften – also Bewegungsfreiheit, Materialgefühl und Klimakomfort – zählen Strapazierfähigkeit und Wetterschutz dazu." Letzterer ist natürlich bei Regenhosen viel wichtiger als bei Wander-, Touren- und Trekkinghosen. "Die Wasserdichtigkeit von Regenhosen testen wir mit einer Beregnungsanlage, die einen intensiven Wolkenbruch simuliert", so Wacker.

Bei den anderen Hosentypen, vor allem leichten Wanderhosen, reicht es hingegen aus, wenn das Material Wind abhält und zumindest eine halbe Stunde lang vor Nieselregen schützt. "Ob die Prüflinge das schaffen, bringt eine spezielle Sprühberegnung ans Licht, während wir die Robustheit der Stoffe mittels Abriebtest untersuchen", so Frank Wacker.

