Für Winterwanderungen & Schneeschuhtouren Winterstiefel im Test

Jeder, der einmal mit Sommerreifen über Eis und Schnee geschlittert ist, weiß, wie wichtig Winterreifen sind. Auch Outdoor-Hersteller setzen bei Winterstiefeln auf Sohlen, die bei Frost optimalen Grip bieten. Sieben Modelle für Damen und Herren haben wir getestet. Sie kosten 230 bis 270 Euro, besitzen eine wasserdichte, atmungsaktive Gore-Tex-Membran und decken ein breites Einsatzspektrum ab. Für flotte Wanderungen mit Gepäck eignet sich der leicht gefütterte La Sportiva TX Top. Sogar fürs Trailrunning taugt er. »Er ist flexibel im Knöchelbereich und leicht, man läuft fast wie von selbst mit ihm, Trittsicherheit vorausgesetzt«, sagt Boris Gnielka. Die warmen Allrounder von Lowa und Meindl schützen mit stabilen Schäften vor dem Umknicken und spielen ihre Stärken auf Tagestouren mit oder ohne Schneeschuhe aus.

Unterschiede gibt es bei der Isolation: Über die Lowasohle kriecht bei unter minus 15 Grad Kälte ins Innere – genug für Winterwanderungen im Mittelgebirge. Der Meindl Gastein hingegen empfiehlt sich durch sein flauschiges Lammfell auch für Temperaturen unter minus 20 Grad. Beide sind sehr komfortabel, doch die Meindl-Sohle rollt noch runder ab als die von Lowa. Hanwag wiederum schickt den stabilsten und wärmsten Stiefel ins Rennen.Er sitzt sehr bequem, das recht hohe Gewicht bremst aber ein wenig den Vorwärtsdrang – die richtige Wahl für Treks mit schwerem Gepäck oder in rauem Terrain. »Bei klirrendem Frost oder Eis und Schnee lohnen sich Winterstiefel «, so Gnielka. Meindl liefert einen top Allrounder, der Tipp für Grammzähler und Trailrunner heißt La Sportiva TX Top, und für raue Einsatze greift man zum Hanwag Alaska Winter.

Stabiles Arbeitstier: Hanwag Alaska Winter GTX

Hangwang Hanwag Alaska Winter GTX, Preis: 270 Euro.

Dank seines hohen, enorm festen Schafts aus dickem, zähem Leder und der G-Loft-Kunstfaserfüllung glänzt der Hanwag Alaska Winter mit top Halt und Isolation. Auch der Tragekomfort kommt nicht zu kurz. Die torsionsfeste, grob profilierte Sohle begeistert überall mit starkem Grip – selbst auf spiegelglattem Eis hält der Gummi mit Mineralstaubanteil noch etwas. Weiteres Plus: die leichtgängige Schnürung.

Preis: 270 Euro

270 Euro Gewicht: 1810 Gramm (Paar, Gr. 45)

1810 Gramm (Paar, Gr. 45) Idealer Einsatzbereich: Schneeschuhgehen, Trekking

Schneeschuhgehen, Trekking Tragekomfort: Rollt sauber ab, schmiegt sich trotz des dicken Leders sauber an den Fuß, nichts drückt oder scheuert.

Rollt sauber ab, schmiegt sich trotz des dicken Leders sauber an den Fuß, nichts drückt oder scheuert. Testfazit: Der Hanwag Alaska Winter verbindet einen enorm festen Schaft mit Komfort und hoher Isolation – ideal für Treks mit schwerem Rucksack.

Der Hanwag Alaska Winter verbindet einen enorm festen Schaft mit Komfort und hoher Isolation – ideal für Treks mit schwerem Rucksack. Testurteil: Überragend

Überragend Hier in unserem Partnershop bestellbar

Sportlicher Leichtstiefel: La Sportiva TX Top GTX

La Sportiva La Sportiva TX Top GTX, Preis: 229 Euro.

Der La Sportiva TX Top ist ein warmer Multifunktionsschuh mit eingebauter Gamasche. Durch ihren anliegenden Sitz wehrt sie Steinchen oder Schnee zuverlässig ab, die geschmeidig abrollende, stabile sowie gut dämpfende Stollensohle liefert im Matsch und Schnee eine sehr gute Traktion. Außerdem wiegt der TX Top wenig und lässt sich mittels Schnellschnürung einfach an- oder ausziehen.

Preis: 229 Euro

229 Euro Gewicht: 1060 Gramm (Paar, Gr. 45)

1060 Gramm (Paar, Gr. 45) Idealer Einsatzbereich: Wandern, Schneeschuhgehen

Wandern, Schneeschuhgehen Tragekomfort: Kombiniert maximale Bewegungsfreiheit im Knöchel mit rundem Abrollverhalten und sehr bequemem Sitz.

Kombiniert maximale Bewegungsfreiheit im Knöchel mit rundem Abrollverhalten und sehr bequemem Sitz. Testfazit: Wer auch im Winter mit flottem Tempo und wenig Gepäck unterwegs sein möchte, findet im La Sportiva TX Top den perfekten Leichtwanderschuh.

Wer auch im Winter mit flottem Tempo und wenig Gepäck unterwegs sein möchte, findet im La Sportiva TX Top den perfekten Leichtwanderschuh. Testurteil: Sehr gut

Sehr gut Hier in unserem Partnershop bestellbar

Griffiges Bewegungstalent: Lowa Renegade Evo Ice GTX

Lowa Lowa Renegade Evo Ice GTX, Preis: 230 Euro.

Angenehm: Trotz stabilem Knöchelhalt lässt der sehr hohe Schaft des Lowa Renegade Evo Ice GTX in Gehrichtung Bewegungsfreiheit. Das schafft in Kombination mit der nicht zu festen, recht sauber abrollenden Sohle ein natürliches Gehgefühl. Die dunklen Profilbereiche ähneln feinstem Schleifpapier und sorgen selbst auf Eis, nassem Holz oder Stein für eine verhältnismäßig gute Bodenhaftung. Schwergängige Schnürung.

Preis: 230 Euro

230 Euro Gewicht: 1430 Gramm (Paar, Gr.45)

1430 Gramm (Paar, Gr.45) Idealer Einsatzbereich: Wandern, Schneeschuhgehen

Wandern, Schneeschuhgehen Tragekomfort: Bequemer, wich gefütterter Schaft, der in Gehrichtung Bewegungsfreiheit lässt. Sohle könnte aber noch runder abrollen.

Bequemer, wich gefütterter Schaft, der in Gehrichtung Bewegungsfreiheit lässt. Sohle könnte aber noch runder abrollen. Testfazit: Mit dem Lowa Renegade Ice bietet Lowa einen leistungsfähigen Winterwanderstiefel für Touren im Mittelgebirge und Alpenvorland.

Mit dem Lowa Renegade Ice bietet Lowa einen leistungsfähigen Winterwanderstiefel für Touren im Mittelgebirge und Alpenvorland. Testurteil: Sehr gut

Sehr gut Hier in unserem Partnershop bestellbar

Überragender Winterstiefel: Meindl Gastein GTX

Meindl Meindl Gastein GTX, Preis: 250 Euro.

Im Meindl Gastein GTX umschmiegt dickes, weiches Lammfell den Fuß. Es wärmt die Füße nicht nur bei deftigen Minusgeraden, sondern sorgt auch bei lauem Wetter für ein trockenwarmes Fußklima. Außerdem bietet der Schaft aus stabilem Leder viel Halt und verhindert, dass die Riemen einer Schneeschuhbindung drücken. Der Sohlengrip ist sehr gut, nur im Matsch rutscht man ein wenig schneller als mit der Konkurrenz.

Preis: 250 Euro

250 Euro Gewicht: 1520 Gramm (Paar, Gr. 45)

1520 Gramm (Paar, Gr. 45) Idealer Einsatzbereich: Wandern, Schneeschuhgehen, Trekking

Wandern, Schneeschuhgehen, Trekking Tragekomfort: Flauschiges Lammfell und weiches Leder legen sich wie eine zweite Haut um den Fuß. Rollt harmonisch ab.

Flauschiges Lammfell und weiches Leder legen sich wie eine zweite Haut um den Fuß. Rollt harmonisch ab. Testfazit: Traumhaft bequem, kuschelig warm und stabil: Der Meindl Gastein GTX überzeugt auf Tageswanderungen, ob mit oder ohne Schneeschuhe.

Traumhaft bequem, kuschelig warm und stabil: Der Meindl Gastein GTX überzeugt auf Tageswanderungen, ob mit oder ohne Schneeschuhe. Testurteil: Überragend (OUTDOOR-Testsieger 01/2021)

Überragend (OUTDOOR-Testsieger 01/2021) Hier in unserem Partnershop bestellbar

Schneeschuhe & Stöcke dazu? – Unsere Kauftipps hier

Weitere Winterschuhe im OUTDOOR-Test

Immer mehr Wanderschuhe besitzen nicht nur ein wärmendes Futter aus Kunstfaserfüllungen oder Lamm- und Kunstfell, sondern zudem kältetaugliche Sohlen. Bei Letzteren greifen die Hersteller tief in die Trickkiste: Einige entwickeln schon seit Jahren zusammen mit Reifenherstellern, andere mischen Stoffpartikel oder mineralische Stäube in den Gummi, um einen möglichst starken Grip bei Eis und Schnee zu erreichen. Außerdem sollen Winterwanderstiefel ähnlich gute Trageeigenschaften bieten wie ein klassischer Wanderstiefel. Ein großer Vorteil, wenn es bitterkalt ist, aber kein Schnee liegt – was bei uns im Winter häufig vorkommt. Wir wollten wissen, wie gut das funktioniert, und testeten auch 2016 schon verschiedene Winterstiefelmodelle für Damen und Herren. Die Winterschuhe aus diesem Vergleichstest kosten 180 bis 270 Euro und besitzen alle ein wasserdichtes, atmungsaktives Futter.

Die Testergebnisse im Überblick:

Das Einsatzspektrum der getesteten Winterstiefel:

Das Einsatzspektrum dieser getesteten Winterstiefel reicht vom sportiven Leichtwanderschuh über Wander- und Alpinstiefel bis hin zum ultrastabilen Kandidaten für Treks mit 20 Kilo Gepäck und mehr. Um die verschiedenen Anforderungen des Wintereinsatzes abzudecken, entwarf das outdoor-Labor einen speziellen Sohlenprüfparcours: »Die unterschiedlichen Passagen auf nassem und trockenem Fels, feuchtem Gras,Waldboden, Matsch und Eisplatten bringen schnell die Stärken und Schwächen der Testmodelle ans Licht«, so Gnielka.

Die mit Abstand beste Performance in Sachen Sohlengrip liefert der Hanwag Alaska Winter. Egal welcher Untergrund, seine Sohle überzeugt durch starken Halt. So behält man bei gemäßigtem Gehtempo selbst auf Eis die Kontrolle. Der Adidas Terrex Ultimate Boost bietet dagegen vor allem bei Nässe und Trockenheit ein beeindruckendes Gripniveau. Auch beim Rest des Feldes passt die Leistung, nur die Modelle von Keen und Meindl fallen im Vergleich etwas ab: Mit ihnen kommt man bei Nässe sowie auf Schnee und Eis schneller ins Rutschen als mit der Konkurrenz. Außerdem ermittelte das outdoor-Labor die Isolation der Winterstiefel.

Dazu wurde jeder Kandidat mit an das Innenvolumen angepassten Wärmekörpern bestückt. Je mehr das Schuhinnere mit der Zeit abkühlt, desto geringer die Wärmeleistung. Zusätzlich wurden alle Modelle auf eine minus 18 Grad kalte Platte gestellt und anschließend überprüft, wie stark die Innenseite im Bereich der Sohle auskühlt. »Der wärmste Stiefel bringt nichts,wenn Kälte von unten hineinkriecht – bei früheren Tests ein häufigeres Problem«, erklärt Boris Gnielka. Doch dieses Mal geht alles gut, im Schnitt lassen sich die Schuhe bis unter minus 20 Grad einsetzen. Am meisten isoliert der Hanwag Alaska Winter: Wenig verfrorene Wanderer können mit ihm selbst bei minus 30 Grad noch losziehen. Am Ende des Testfeldes 2016 landet der Dachstein Winter Spürsinn, dessen Limit bei minus zehn Grad erreicht ist – was für Winter in unseren Breiten meist völlig ausreicht.

Eine gute Wärmeleistung ist erst die halbe Miete

Nur wenn die Feuchtigkeit aus dem Schuhinnern entweichen kann, hält der Winterschuh den ganzen Tag warm. »Unsere Labormessungen zeigen, dass der Isolationsverlust etwa 15 Grad entspricht,wenn die Innenseite nass wird«, erklärt Boris Gnielka. Beurteilt wurde das Klima in der Praxis: Die outdoor-Testcrew wanderte tagelang durch die italienischen Alpen und über die raue Schwäbische Alb, aber trotz des eher milden Wetters lag der Klimakomfort voll im grünen Bereich – eine starke Leistung. Bestnoten in diesem Kriterium bekommt Meindl, dann folgen die übrigen Modelle. Je länger die Mannschaft unterwegs war, desto mehr beeindruckten sie die Trageeigenschaften der Testkandidaten. Dennoch gibt es zum Teil große Unterschiede, weil die Hersteller andere Schwerpunkte setzen.

Für Tageswanderungen mit und ohne Schneeschuhe empfehlen sich vor allem der Meindl Gastein und der Mammut Runbold Advanced, denn sie verbinden Komfort mit gutem Knöchelhalt und besitzen zudem eine stabile Sohle – wobei der Meindl-Schuh der Testcrew noch eine Spur besser gefiel und ein top Ergebnis in Sachen Trageverhalten erzielt: Aus geschmeidigem Leder gefertigt und mit weichem Lammfell gefüttert, fühlt es sich so an, als umhüllte den Fuß eine Wolke aus warmer Luft. Hanwag schickt mit dem Alaska Winter den mit Abstand stabilsten Winterstiefel ins Rennen – ideal für (Schneeschuh-)Touren mit voll beladenen Trekkingrucksäcken.

Komfortprüfung der Winterstiefel

Aufgrund des dicken, zähen Leders muss der Trekkingstiefel gründlich eingelaufen werden, danach zählt der Hanwag-Stiefel aber zu den komfortabelsten Winterschuhen im Testfeld 2016 und beeindruckt mit einem enormen Knöchelhalt. Einen ganz anderen Charakter hat der Leichtwanderstiefel Adidas Terrex Ultimate Boost Climaheat. Mit ihm kommt man so leichtfüßig voran wie mit keinem anderen Testschuh.

Das liegt aber nicht nur am geringen Gewicht, sondern auch an der präzisen Führung des Fußes und dem Boost-Dämpfungsmaterial. Durch die hohe Rückstellkraft wirkt es wie eine Feder und gibt mehr Auftrittsenergie an den Fuß zurück als klassische Schäume. Außerdem schmiegt sich der Schaft eng um den Fuß und bietet dadurch eine sehr gute Kontrolle. Für Outdoorer, die schnell umknicken, oder für Touren mit mehr als 15 Kilo Gepäck fällt sein Schaft im Knöchelbereich aber zu weich aus.

Eine Sonderrolle im outdoor-Wintershuhtest 2016 übernehmen die Alpinschuhe von Salewa und Dachstein: Durch ihre präzisen, kantenstabilen Sohlen und den im Knöchelbereich sehr flexiblen Schaft empfehlen sie sich vor allem für Berg- und Klettersteigtouren im Winter. Ein weiteres Prüfkriterium ist die Schnürung: Je geschmeidiger sie läuft, desto präziser lässt sich der Schaft anpassen – und desto besser sitzt der Schuh. Gut klappt das bei den Winterstiefeln Adidas Terrex Ultimate Boost Climaheat, Meindl Gastein GTX und Hanwag Alaska Winter GTX, während sich die Schuhbändel beim Keen Durand selbst mit starkem Zug kaum bewegen.

Und wie sieht es mit der Schneeschuhtauglichkeit aus?

Hier überzeugen vor allem die Kandidaten mit einem eher festen Obermaterial (Hanwag, Mammut,Meindl und Salewa),weil bei ihnen die Schneeschuhbindung nicht drückt. Alles in allem liefern die getesteten Winterstiefel eine überzeugende Leistung ab. Wenn Ihnen ein Schuh optimal passt und das Trageverhalten zu Ihrem Einsatzprofil passt, kommen Sie mit fast jedem Schuh im Test 2016 klar.

Testfazit des Winterstiefel-Tests 2016:

Vier Stiefel sind aber besonders zu empfehlen: Für Winterwanderungen aller Art, mit und ohne Schneeschuhe, wählt man den Meindl Gastein oder den Mammut Runbold. Ersterer glänzt mit dem angenehmsten Tragekomfort aller Testkandidaten, während der Mammut die griffigere Sohle besitzt. Wer dagegen lieber leicht und schnell unterwegs ist, greift zum Adidas Terrex Ultimate Boost, dem perfekten Leichtwanderstiefel für die kalte Jahreszeit. Stehen stattdessen Trekkingtouren im hohen Norden oder anderen Kältelöchern auf dem Programm, gibt es keine Alternative zum Hanwag Alaska.