Einen bedingt steigeisenfesten Schuh sollte man laut der Expertin in Betracht ziehen, wenn eine Tour eine Gletscherpartie oder steiles Bergsteigen beinhalten könnte. Die Vor- oder Nachteile von niedrig, mittel oder hoch geschnittenen Schuhen, gilt es abzuwägen. "Ein hoch geschnittener Stiefel bietet tendenziell mehr Stabilität und Schutz vor allem im Knöchelbereich." , so Lorenza. Niedrig geschnittene Schuhe gingen dagegen meist mit einem niedrigeren Gewicht einher.

Bye, bye Blasen: Die richtige Passform

Nichts kann die Freude an einer Wanderung so schnell trüben, wie Druckstellen oder Blasen an den Füßen. Um Druckstellen oder Ermüdung vorzubeugen, braucht der Fuß im Vorderfußbereich des Schuhs ausreichend Platz. Optimal ist es, wenn die Zehen und Zehengelenke nicht an der Innenseite des Wanderschuhs anstoßen und sie frei bewegbar sind. Der Spielraum ist zu groß, wenn man auf Abwärtspassagen nach vorne rutscht. Bei zu viel Freiraum entstehen auch Blasen. Lorenza fügt hinzu: "Letztendlich ist die ideale Passform von Träger zu Trägerin sehr unterschiedlich und individuell. Am Mittelfuß und an der Ferse sollte der Schuh unmittelbar anliegen und einen guten Halt bieten. Spürt man bereits ein Scheuern, lässt sich Blasenbildung oft vermeiden, indem man die Schnürsenkel etwas enger schnürt.'"