Bergwanderschuhe 2022 Die neuen Bergstiefel im Praxistest

Wandern boomt, vor allem in den Alpen. Immer mehr Naturbegeisterte zieht es in die Berge, wo neben frischer Luft, urtümlichen Landschaften und herrlichen Ausblicken viele neue Höhen-, Hütten- und Rundwege für faszinierende Erlebnisse und wohltuende Abwechslung sorgen. So richtig erholsam kann eine Tour jedoch nur dann sein, wenn auch die Ausrüstung und vor allem das Schuhwerk stimmt. Normale Wanderschuhe kommen im steinigen, steilen Terrain schnell an ihre Grenzen. Erst recht, wenn man mal ein Schnee- oder Geröllfeld überqueren muss oder einen Klettersteig versuchen möchte. Mit Bergstiefeln wie diesen gelingt das alles deutlich besser!

Damit sind nicht kiloschwere Lederbotten gemeint, sondern moderne Berg-Allrounder der neuesten Generation. Sie sind nur etwas schwerer als "normale" Wanderschuhe, besitzen aber einen schützenden Schaft, eine weit bis an die Zehen reichende Schnürung für perfekte Passform sowie eine kantenfeste Sohle. Mit ihr kann man beim Queren von Schneefeldern kinderleicht Stufen treten und kraftsparend auf Eisenleitern stehen. Bei den meisten lassen sich sogar Steigeisen daran befestigen – falls doch mal eine Gletscher- oder Hochtour auf der Urlaubswunschliste landen sollte.

Ein bunter Bergschuh-Mix: Die Testergebnisse im Überblick

Testfazit

Am Ende unseres Praxistests kann die Crew guten Gewissens alle acht Schuhe 2022 für Bergtouren empfehlen. Das gilt selbst für das softeste Bergschuh-Modell, den Hanwag Makra Light. Der topkomfortable Schuh eignet sich jedoch nur für erfahrene Bergfexe, die sich auch mit flexiblen Sohlen und niedrigem Schaft sicher fühlen. Wer dagegen nicht genug Seitenhalt bekommen kann – etwa für einen Alpencross mit Zeltgepäck –, findet im schaftstabilen Meindl Air Revolution 4.4 seinen Traumpartner. Das gilt auch für den mit etwas weicheren Sohlen bestückten, wunderbar anschmiegsamen Salewa MTN Trainer 2 Mid GTX. Er überzeugt – wie der Hanwag – dank geringem Gewicht auch auf Mittelgebirgstouren. Für Felsakrobaten und Klettersteig-Fans eignen sich Meindl und Salewa aber weniger.

Wer höher hinaus will, sollte besser die alpinen Präzisionswerkzeuge von Garmont und Scarpa probieren. Ihre kantenstabilen, steifen Sohlen bereiten vor allem in der Vertikalen eine Menge Freude, der Scarpa Ribelle Lite HD bringt zudem das Rüstzeug für 4000er-Besteigungen mit.

Ganz so hoch sollte man sich mit unseren Test-Favoriten nicht wagen: Die Modelle von La Sportiva, Lowa und Mammut brillieren dafür als alpine Allrounder in Höhen von bis zu zirka 3500 Metern – mit viel Gehkomfort auf einfachen wie schwierigen Wegen und solider Kraxelperformance. Das ausgewogenste Paket liefert dabei der La Sportiva Trango Tech Leather GTX, der sich so knapp den Testsieg sichert.

Den gesamten Testbericht + weitere Bergschuhtests hier als PDF

Kompletten Artikel kaufen 3 x Bergschuh-Test - hohe und halbhohe Modelle Die besten Bergwanderschuhe 2022 und 2021 Sie erhalten den kompletten Artikel (18 Seiten) als PDF 3,99 € Jetzt kaufen

So testen wir

Was sich hinter den einzelnen Testkriterien verbirgt, erklären wir hier:

Tragekomfort: Sämtliche Testpaare wurden vor den Bergtouren bereits im Mittelgebirge eingelaufen. Hierbei wie auch später in den Alpen bewerteten die Tester, wie weich die Schuhe aufsetzen, wie rundsie abrollen und wie gut sie sich um die Füße legen und anpassen lassen. Auch die Bewegungsfreiheit im Gelenk fließt mit ein, weil sie die Agilität erhöht.

Sämtliche Testpaare wurden vor den Bergtouren bereits im Mittelgebirge eingelaufen. Hierbei wie auch später in den Alpen bewerteten die Tester, wie weich die Schuhe aufsetzen, wie rundsie abrollen und wie gut sie sich um die Füße legen und anpassen lassen. Auch die Bewegungsfreiheit im Gelenk fließt mit ein, weil sie die Agilität erhöht. Stabilität: Je verwindungssteifer die Sohlen und je seitenhaltstabiler der Schaft, desto hö- her die Punktzahl bei diesem Kriterium.

Je verwindungssteifer die Sohlen und je seitenhaltstabiler der Schaft, desto hö- her die Punktzahl bei diesem Kriterium. Performance: Hier beurteilt die Crew, wie gut sich die Kandidaten für verschiedene Wege und Geländearten prinzipiell eignen. Qualität Wie sauber sind die Schuhe verarbeitet, wie hochwertig die verwendeten Materialien? Haben sie die Testprozedur ohne Zwischenfälle überstanden?

Hier beurteilt die Crew, wie gut sich die Kandidaten für verschiedene Wege und Geländearten prinzipiell eignen. Qualität Wie sauber sind die Schuhe verarbeitet, wie hochwertig die verwendeten Materialien? Haben sie die Testprozedur ohne Zwischenfälle überstanden? Wasserdichtigkeit: Weil es, von ein paar Bächen abgesehen, auf den Tragetests trocken zuging, prüften wir die Wasserdichtigkeit vor allem im Labor. Von jedem Modell wurde ein Paar in unseren Gehsimulator eingespannt. Er bewegt die Schuhe wie beim Wandern, und das 24 Stunden lang im Wasserbad.

Jens Klatt Sensorbestückte Sohlen melden ein Leck sofort – doch diesmal hielten alle Schuhe dicht.

Mehr Testeindrücke in der Fotostrecke (oben) und auf Instagram:

Alles über Bergschuhe im Podcast zum Anhören

Umfrage 5785 Mal abgestimmt Auf Bergtouren trage ich lieber ... Bergstiefel Halbschuhe mehr lesen

Mehr: