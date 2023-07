Tragekomfort: Schmiegt sich super an, bietet viel Bewegungsfreiheit und rollt top ab: Beim Trango Tech trifft ein flexibler Schaft auf ein festes Chassis mit mittelfester Sohle – ein Konzept, das aufgeht. Zumal die Sohle sauber abrollt und das Chassis den Fuß so fest im Griff hat, dass der weiche Schaft keine Unsicherheit im Gelenk hervorruft. Im Gegenteil: Mit diesem Paar an den Füßen konnten selbst weniger trittsichere Tester geradezu übers Geröll tänzeln – was am präzisen Auftritt liegt. Schön, dass sich der Schuh auch auf einfachen Wegen ausgesprochen gut trägt.