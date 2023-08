"Laut einer britischen Studie wirken 100 Gramm Gewichtsersparnis an den Füßen wie 500 Gramm im Rucksack", erklärt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Doch ein geringes Gewicht allein macht noch keinen guten Schuh, das bestätigen auch die Eindrücke unserer Testcrew, die die Leichtwanderschuhe Wochen lang bei typischen Mittelgebirgswanderungen trägt, auf harten Forstpisten, schmalen Wurzelpfaden und im weglosen Terrain. Wie fest ein Schuh dabei sein muss, hängt vom jeweiligen Träger ab: So bevorzugen viele trittsichere Wanderer eher weichere Schäfte, weil diese dem Knöchel mehr Bewegungsspielraum lassen. Damit kann man den Fuß dann auch genauer setzen. Manche gehen sogar noch radikaler vor und entscheiden sich für ein sehr leichtes Halbschuh-Modell wie beispielsweise den Salomon Speedcross oder den Scarpa Mojito Trail GTX. Auch solche Leichtwanderschuhe findet ihr unten in der Liste mit Link zum Online-Partnershop – so dass ihr euren Favoriten unter den Leichtwanderschuhen aus unseren Tests gleich preisgünstig im Netz bestellen könnt. Eine Anprobe beim Händler vor Ort ist bei Wanderschuhen dennoch zu empfehlen.