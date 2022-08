Bergschuh-Bestenliste Die besten Schuhe für Berg- und Hüttentouren

Leicht, komfortabel und ausreichend stabil: Zwar bietet der Schaft dieser Wanderschuhe nicht ganz so viel Halt wie etwa ein Trekkingstiefel, aber sie tragen sich noch geschmeidiger, und für Touren mit einem 15 bis 18 Kilo schweren Rucksack eignen sie sich problemlos. Stehen Klettersteige auf dem Programm, entscheidet man sich am besten für ein La Sportiva-Modell: Beispielsweise den Trango Tech Leather GTX oder den TX5 GTX. Beide punkteten in den outdoor-Tests mit hoher Trittpräzision, die Sohle bietet zudem eine höhere Kanten- und Torsionsstabilität – wichtig, wenn man auf kleinen Felsleisten stehen muss. Auch die Bergstiefel Lowa Alpine SL GTX oder der Asolo Elbrus GV fühlen sich in diesem Einsatzbereich wohl. Durch ihre Steigeisenaufnahme an der Ferse sind sie aber auch für Gletscherquerungen oder schwierigere Hochtouren eine sehr gute Wahl. Und mit dem Dachstein Super Ferrata MC GTX bekommen Bergwanderer einen sehr guten Allround-Schuh !

Welche Bergschuhe sind die besten?

Unsere Favoriten der letzten drei Jahre hier:

1 Hersteller OUTDOOR-Testsieger 09/2022: La Sportiva Trango Tech Leather GTX Beim Trango Tech trifft ein flexibler Schaft auf ein festes Chassis mit mittelfester Sohle – ein Konzept, das aufgeht. Zumal die Sohles auber abrollt und das Chassis den Fuß so fest im Griff hat, dass der weiche Schaft keine Unsicherheit im Gelenk hervorruft. Im Gegenteil: Mit diesem Paar Bergschuhen an den Füßen konnten selbst weniger trittsichere Tester geradezu übers Geröll tänzeln – was am präzisen Auftritt liegt. Schön, dass sich der Schuh auch auf einfachen Wegen ausgesprochen gut trägt. Preis: 269 €

269 € Gewicht: 1260 g (Paar, Gr. 42,5)

1260 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Rumänien

Rumänien Passform: vorne weit, sonst mittel

vorne weit, sonst mittel Einsatzspektrum: Voralpen - Hochalpen

Voralpen - Hochalpen Tragekomfort: Schmiegt sich super an, bietet viel Bewegungsfreiheit und rollt top ab. La Sportiva Trango Tech Leather GTX im Partnershop bestellbar

2 MPS Fotostudio OUTDOOR-Testsieger 09/2021: La Sportiva TX5 GTX Stabile Konstruktion, robuster Lederschaft, verwindungssteife Sohle: Der TX5 ist ein Fall fürs Grobe. Wie auf Schienen spurt man damit über Geröll, quert sonst heikle Steilhänge sicher und meistert Kletterstellen bis zum 5. Grad. Dabei bringt der Schuh dank schmaler Sohle viel Druck auf die Standfläche – trägt sich bei aller Stabilität aber selbst auf einfachen Wegen sehr gut, rollt er doch rund ab und setzt nicht zu hart auf. Preis: 179 €

179 € Gewicht: 950 g (Paar, Gr. 42,5)

950 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: China

China Passform: Vorne mittelbreit geschnitten, sonst eher schmal. Lässt sich sehr gut anpassen. Etwas erhöhter Stand.

Vorne mittelbreit geschnitten, sonst eher schmal. Lässt sich sehr gut anpassen. Etwas erhöhter Stand. Einsatzbereich: Mittelgebirge - Klettersteig

Mittelgebirge - Klettersteig Tragekomfort: Kräftig, stabil und sehr präzise aufsetzend, bietet der TX5 vor allem auf Fels, Geröll und im Steilen viel Komfort. La Sportiva TX5 GTX im Partnershop bestellbar

3 Lowa OUTDOOR-Testsieger 09/2021: Lowa Alpine SL GTX Ob Eiger oder Eifel, Schreckhorn oder Schwarzwald – mit dem Alpine SL gelingt (fast) alles. Noch nie zuvor hat outdoor ein solch leichtes und voll hochtourentaugliches Paar getestet. Zum Bergsteigen und Klettern in steilem Fels-Eis-Terrain ist er wie geschaffen, doch machen mit dem geschmeidig abrollenden, stabilen Leichtstiefel auch Klettersteige, Alpenüberquerungen, Hüttentreks und felsige Mittelgebirgspfade viel Spaß. Preis: 390 €

390 € Gewicht: 1140 g (Paar, Gr. 42,5)

1140 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Deutschland

Deutschland Passform: Fällt eher schmal aus, im Mittelfußbereich voluminöser. Sehr leichtgängige, effektive Schnürung. Leicht ausgeprägte Fußgewölbestütze.

Fällt eher schmal aus, im Mittelfußbereich voluminöser. Sehr leichtgängige, effektive Schnürung. Leicht ausgeprägte Fußgewölbestütze. Einsatzbereich: Hochalpen

Hochalpen Tragekomfort: Setzt fest auf, trägt sich aber wunderbar agil, präzise und trittsicher. Rollt sehr definiert und geschmeidig ab. Lowa Alpine SL GTX im Partnershop bestellbar

4 Dachstein OUTDOOR-Kauftipp 09/2021: Dachstein Super Ferrata MC GTX Was für ein Paar! Einmal festgeschnürt, möchte man es nicht mehr ausziehen, so nahtlos umschließt es die Füße. Zusammen mit der hochpräzisen und relativ festen Sohle führt das zu einem ausgesprochen sicheren Auftritt und bester Kontrolle. Und zwar auf Wurzelwegen genauso wie auf steinig-steilen Bergpfaden. Sogar auf öden Forstpistenkilometern bereitet der stark gedämpfte Dachstein Freude, beim Klettersteiggehen sowieso. Preis: 230 €

230 € Gewicht: 1065 g (Paar, Gr. 42,5)

1065 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Bulgarien

Bulgarien Passform: Fällt schmal aus, kann hervorragend an die Fußform angepasst werden. Ausgeprägte Fußgewölbestütze. Etwas schwierig anzuziehen.

Fällt schmal aus, kann hervorragend an die Fußform angepasst werden. Ausgeprägte Fußgewölbestütze. Etwas schwierig anzuziehen. Einsatzbereich: Mittelgebirge

Mittelgebirge Tragekomfort: Das bequemste Paar im Test trägt sich unglaublich harmonisch, weich und rund – perfekt! Dachstein Super Ferrata MC GTX im Partnershop bestellbar

5 MPS Fotostudio OUTDOOR-Kauftipp 09/2021: Meindl Literock GTX Mit einem Paargewicht von über einem Kilo zählt der Literock zu den schwereren Testmodellen. Und trotzdem zu denen, die man gar nicht mehr ausziehen mag, sitzt er doch passgenau an fast jedem Fuß, setzt weich auf und rollt wie von alleine ab. Wählerisch ist er nicht: Asphalt, Schotter, Wald- und Wurzelwege, ja selbst Hangtraversen und Kraxelpassagen meistert er locker. Dabei baut er nicht sehr hoch auf – gut für die Trittsicherheit. Preis: 190 €

190 € Gewicht: 1015 g (Paar, Gr. 42,5)

1015 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Slowakei

Slowakei Passform: Mittelbreit, anschmiegsam, sehr guter Fersensitz bei allen Testenden. Fußgewölbe wird kaum gestützt.

Mittelbreit, anschmiegsam, sehr guter Fersensitz bei allen Testenden. Fußgewölbe wird kaum gestützt. Einsatzbereich: Mittelgebirge - Klettersteig

Mittelgebirge - Klettersteig Tragekomfort: Kein anderer im Testfeld rollt so wunderbar rund ab wie der Meindl, auch die starke Dämpfung überzeugt – top! Meindl Literock GTX im Partnershop bestellbar

6 MPS Fotostudio Testurteil Überragend: Aku Rock DFS GTX Aku setzt beim Rock DFS auf zwei Schnürzonen: In einfachem Terrain reicht es, die schwarzen Senkel zu schnüren, geht es ins Steile, ziehst du zusätzlich den Vorfußbereich mit den farbigen Reepschnüren straff. Dann krallt sich die vorne kantenstabile, flache Sohle selbst auf kleinen Felskanten fest. Auch im Flachen überzeugt das Paar: mit starker Dämpfung und rundem Abrollen. Das tiefe Sohlenprofil greift auch im Matsch. Preis: 180 €

180 € Gewicht: 800 g (Paar, Gr. 42,5)

800 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Vietnam

Vietnam Passform: Mittelbreit geschnitten, lässt sich hervorragend anpassen und bietet einen sicheren Fersenhalt.

Mittelbreit geschnitten, lässt sich hervorragend anpassen und bietet einen sicheren Fersenhalt. Einsatzbereich: Mittelgebirge - Klettersteig

Mittelgebirge - Klettersteig Tragekomfort: Trägt sich wie ein richtig guter Wanderschuh: stark gedämpft, wunderbar agil, bodennah und auch im Gelände sicher. Aku Rock DFS GTX im Partnershop bestellbar

7 Asolo OUTDOOR-Kauftipp 09/2020: Asolo Magnum GV Trittsichere erhalten mit dem Asolo Magnum GV einen top Schuh für steinige Wege, Klettersteige und Kraxelmeter – aber auch für ganz normale Wanderungen. Hier bestellbar Preis: 200 € (UVP)

200 € (UVP) Gewicht: 980 g (Paar, Gr. 42,5)

980 g (Paar, Gr. 42,5) Herkunft: Rumänien

Rumänien Passform: Mittelbreit geschnitten, lässt sich sehr gut anpassen, Schaftabschluss ist für dünne Fesseln zu groß. Wenig ausgeprägte Fußgewölbestütze.

Mittelbreit geschnitten, lässt sich sehr gut anpassen, Schaftabschluss ist für dünne Fesseln zu groß. Wenig ausgeprägte Fußgewölbestütze. Einsatzbereich: Mittelgebirgstouren und Bergwanderungen

Mittelgebirgstouren und Bergwanderungen Tragekomfort: Wer leichte, niedrige, aber eher fester gedämpfte und damit präzise Schuhe mag, sollte mal den Asolo anprobieren. Für Touren in Fels und Eis oder Hochtouren können wir auch den Asolo Elbrus GV empfehlen. Allerdings ist der Testsieger 2018 nicht mehr überall erhältlich, hier aber noch in einigen Größen bestellbar!

Bergschuhe im Test – hier das PDF zum Download

Podcast zum Anhören: Alles über Bergschuhe

Brauche ich überhaupt einen echten Bergstiefel oder tut es nicht auch mein Wanderschuh für meine Hüttentour? Wie erkenne ich den richtigen Stiefel für mich? Und wann brauche ich eigentlich eine steigeisenfeste Sohle? Diese und andere Fragen klärt Test-Redakteur Boris Gnielka in dieser Episode von "Hauptsache raus", dem outdoor-Podcast. Ihr könnt die Podcast-Episoden entweder gleich hier auf dieser Seite anhören, oder auch auf einer der gängigen Plattformen: iTunes, Spotify, Deezer, Audio now, Soundcloud, Acast, The Podcast App, Google Podcast-App auf Android-Smartphones, Lecton sowie Castbox, Podcast Addict und vielen anderen Podcast-Apps und Verzeichnissen.

